T.C.

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2020/470 Esas



İLAN

Davacı HAFİZE NUNEZ tarafından Davalı DENNY NUNEZ aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan Çekişmeli Boşanma davasında; davalıya ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla; Belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, duruşmanın 17/12/2025 günü saat 10:35'e bırakıldığı, ilanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02278111

#ilan.gov.tr