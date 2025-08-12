İLAN

YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediye Meclisinin 05.08.2025 tarih ve 101 sayılı kararı gereği tapunun Isparta İli Yalvaç İlçesi, Yalvaç Belediyesine ait tapu kaydında Müderris Mahallesi Kıran Mevkii , Maks sisteminde Sanayi Mahallesi , Tuğrul Bey sokak No: 8 Yalvaç /ISPARTA adresindeki 843 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazın tamamı 5656.00 M2'dir. Söz konusu taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince açık artırma suretiyle kat karşılığı şeklinde ihale edilecektir.

2-) İhalenin muhammen bedeli 7008.48 M2 inşaat alanı üzerinden 127.554.336,00 TL olup, %3 geçici teminatı 3.826.631,00 TL'dir. İhaleye müteakip %6 kesin teminata iblağ olunacaktır. İhalede inşaat alanı %13 üzerinden açık artırma suretiyle başlatılacaktır. İhale üzerinde kalan yüklenici 15 iş günü içerisinde hazırlatacağı avan proje üzerinden belediye ile anlaşmaya varıldığı tarihten itibaren kesinlik kazanacak olup ihale süreci bu anlaşmadan sonra devam edecektir.

3-) İhale 26.08.2025 tarihine gelen SALI günü saat 15.00'de belediye sarayı kat:2 adresinde encümen huzurunda yapılacaktır.

4-) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

a) Nüfus Cüzdan sureti ve kanuni yerleşim yerini ( ikametgah ) gösterir belgeyi.

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat.

c) Belediyeye borcu olmadığına dair belge ( borcu yoktur yazısı )

d) İstekli adına vekaleten iştirak edenlerden istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair vekaletname ve imza sirküleri.

e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesi

5-) Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesine istinaden gerekçesi bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6-) İhaleye müteakip 15 gün içinde %6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu bedelinin tamamını peşin olarak ödenecektir.

7-) İş bu (7) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur. 08.08.2025

YALVAÇ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02274999

#ilan.gov.tr