T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/81 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Dalaman İlçesi Kızılyaka Mah164 ada1 parsel sayılı tarla vasfındaki 1690,23m2 taşınmazın 260,61m2 kısmında irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : FİKRİYE KARGILI Tam hisse

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare âdına tescili için mahkememize dava açılmış olup; dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kamulaştırma kararına karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda da maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ yöneltileceği,

İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkeme tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tapuya tesciline karar verileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma değerinin hak sahibi adına T.C. Vakıflar Bankası Ortaca Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren ON GÜN içerisinde yukarıdaki dosya numarası ile mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 31/b maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren taşınmazın başkasına devir, ferağ ve temlikinin yasak olduğunun aksi halin cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirdiği hususları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/3.maddesi gereğince İLAN olunur. 08/07/2025

