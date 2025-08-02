Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/1692 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1692 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, Süvari Mahalle/Köy, 45119 Ada, 8 Parsel, 3.KAT 9 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Bağımsız Bölüm Özellikleri (3. Kat 9 bb nolu Çatı Aralı Konut)Kuzey-doğu cephelidir. Bina girişine göre arka tarafta konumludur. Üst katı(çatı arası kat) son kat konumundadır. Kuzey ve doğudan komşu parsellere bakmaktadır. Proje uyarınca; alt kat(3.kat): antre, salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc, balkon bölümlerinden, üst kat(çatı arası kat); hol, oda, banyo, wc, teras bölümlerinden müteşekkildir. Proje ve halihazır; uyarınca 4+1 mimari formdadır. Projesinde açık balkon mutfak ile bağlantılı iken halihazırda oda ile bağlantılı hale getirilmiştir. Salon bağımsızdır. Proje uyarınca; alt kat(3.kat) faydalı (net) alanı 70 m2, üst kat(çatı arası kat) faydalı (net) alanı 26 m2, toplam faydalı (net) alanı 96 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje ve halihazır uyarınca; alt kat(3.kat) balkonlar dahil net alanı 78 m2,üst kat(çatı arası kat) teras dahil net alanı 79 m2, toplam balkonlar ve açık teras dahil net alanı 157 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje ve halihazır uyarınca; alt kat(3.kat) brüt alanı 87 m2,üst kat(çatı arası kat) brüt alanı 30 m2+53m2 açık teras, toplam brüt alanı 117 m2+53 m2 açık teras olarak tespit edilmiştir.



Adresi: Süvari Mah.1695 Sokak Yeşilyurt Apt.No:12/9 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 330,00 m2

Arsa Payı: 42/330

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Ornıa: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:52 Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:52 Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02271336

#ilan.gov.tr