İLAN

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/543 Esas



DAVACI : ÖMER TEKİN - (TCKN:11369528814)

DAVALILAR : 1- MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞI

2- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3- SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



"Davacı Ömer Tekin tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, Silivri Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Beyciler mahallesi, Karanlık Dere mevkiinde bulunan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve tescil harici bulunan taşınmazın davacı Ömer Tekin tarafından 20 yıldan fazla, çekişmesiz ve aralıksız arazi beyannamesi verilmek ve vergi kaydı yaptırılmak suretiyle tarıma elverişli şekilde malik sıfatıyla kullanılmış olduğundan T.M.K. 713hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımına dayalı olarak tapuda davacı Ömer Tekin adına kayıtlanması hakkında MK.639/2 maddesi gereğince tescil davası açtığı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 713. Maddesinin 4-5 ve 6 fıkralarına göre son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya tescil edilmesi koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verileceği tüm belde sakinlerine İLAN OLUNUR."

Basın No: ILN02223634

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