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ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/543 Esas

KARAR NO : 2023/2613

DAVALI: Ebru GENÇOĞLU (412*****980 T.C. Kimlik nolu, Emin Atilla ve Meral kızı,1972 doğumlu)



Davacı CÖMERTOĞLU OTELCİLİK VE TİC.A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



H Ü K Ü M

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;

Antalya ili Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 27968 ada 54 parselde bulunan taşınmazın üzerindekiortaklığıntümşerh veyükümlülükleri ile birlikte genele açık artırma yolu ile satış suretiyle GİDERİLMESİNE,

-Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

-Satış işlemlerinde İİK satışa ilişkin hükümlerinin uygulanmasına,

-Satış bedelinin, dosyada mevcut tapu kaydı ve veraset ilamı dikkate alınarak taraflar arasında paylaştırılmasına,

-Hüküm nüshasının, 2004 sayılı İİK 28. maddesi gereğince resen Muratpaşa Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

-Dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38oranında karar ve ilam harcının tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında, davacının payına düşen kısım mahsup edilerek taraflardan tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydına, peşin alınan harcın mahsubuna,

-Davacı tarafından ödenen 37-TL başvurma harcı, 80,70-TL peşin harç,1.274,90TL keşif harcı, 3.000,00-TL bilirkişi ücreti, 500,00-TL keşif araç ücreti, 1.742,75-TL posta masrafı olmak üzere toplam 6.635,35-TL yargılama giderinin dosyadaki veraset ilamı ve tapu kaydındaki hisseleri oranında dahili davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 17.400,00TL vekalet ücretinin hisseleri oranında dahili davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesine düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

Dair,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak karar verildi.

Davalı Ebru Gençoğlu'nun dosyada mevcut adreslerine ve MERNİS adresine tebliğ yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla,ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra kararın kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2025

Basın No: ILN02221620

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