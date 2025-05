İ L A N

MENDERES 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/163 Esas



Davacı Habibe Çakır tarafından açılan gaiplik davası nedeniyle,

Manisaili, Somailçesi, Yağcılı mahallesi, 64 cilt no, 93 hane no, 15 birey sıra numarasında nüfusa kayıtlı, Mehmet Ali ve Sadetoğlu, 19/10/1962 Soma doğumlu, 10667801896 T.C. Kimlik numaralı Ali Çakır'ınyaklaşık 10 yıldır kayıp olmasından dolayı gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin gaipliğine karar verileceği hususu TMK nun 33/2 maddesi gereği ilan olunur.



GAİP TC KİMLİK NO : 10667801896

ADI SOYADI : ALİ ÇAKIR

BABA ADI : MEHMET ALİ

ANA ADI : SADET

DOĞUM TARİHİ : 19/10/1962

DOĞUM YERİ : SOMA

İKAMETGAH ADRESİ : Ulucami Mah. Kuzeyi Serpmeevler Küme Evleri 150Akhisar Manisa

NOT: MAHKEMEMİZ DOSYASI ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

Basın No: ILN02221020

#ilan.gov.tr