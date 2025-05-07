T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Germencik İlçesi Balatçık mah. 128 ada 38 parsel de ''İncir Bahçesi'' vasfında kayıtlı Taşınmaz, Ortaklar mahalle merkezine 500-600 metre mesafede, İzmir- Aydın karayolunun kuşbakışı 1200-1300 metre kuzeyinde, Dereköy mahalle merkezine giden asfalt yolun 150-160 metre kuzey-batısında olup, kuzeyinden tali yol geçmektedir. Ulaşımı oldukça kolaydır. Taşınmazda % 2-7 değişen eğim mevcuttur. Toprak yapısı killi-tınlıdır. Taşınmaz üzerinde değişik yaşlarda 13 adet küçük taca sahip incir ağacı ve 20-40 yaş arası 35 adet orta taca sahip zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın geneli bakımsız ve büyük çoğunluğu boştur. Taşınmazda bir süre önce yangın oluştuğu ve bir kısım yanmış alan olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi: Aydın İli Germencik İlçesi Balatçık Mahallesi Germencik / AYDIN

Yüzölçümü: 14.881,25 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 7.440.625,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 14:22 Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 14:22 Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 14:22

30/04/2025

Basın No: ILN02218223

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