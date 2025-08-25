ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF tarafından resmi sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar sınavdan dört gün sonra açıklanmıştı. Bu takvime bakıldığında, 2024-2025 yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçlarının 27-28 Ağustos tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.