Viral Galeri Viral Tıkla ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2024-2025 akademik yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Tek oturumda yapılan sınavda her ders için öğrencilere 30 dakika süre tanındı. Şimdi ise sınava katılan adayların gözü ATA AÖF'ün resmi sayfasında açıklanacak sınav sonuçlarında.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:00
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı için 24 Ağustos Pazar günü tek oturumda ter döktü. İki sınavdan yalnızca birine katılım hakkı bulunan adaylar sınav sonuçları için üniversitenin duyurularına kilitlendi.

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Farkı

Yaz okulu sınavında alınan puan doğrudan geçme notu olarak değerlendirilirken, mezuniyet üç ders sınavında farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. Bu sınavda geçme notu, dönem içi vize sınavlarının yüzde 30'u ile final niteliği taşıyan üç ders sınav puanının yüzde 70'i esas alınarak belirleniyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF tarafından resmi sonuç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar sınavdan dört gün sonra açıklanmıştı. Bu takvime bakıldığında, 2024-2025 yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçlarının 27-28 Ağustos tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuç Sorgulama ve İtiraz Süreci

Öğrenciler, sınav sonuçlarını OBS, ÖYS, ATA AÖF Hibrit, ATAAÖF OYS ve AtaMeta uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar ise Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden "Sonuç İtirazı" sekmesine girerek başvurularını yapabilecek.

2025-2026 Akademik Takvim Açıklandı

Atatürk Üniversitesi, yeni akademik yılın takvimini de duyurdu. Buna göre:

Güz Dönemi

Ders kayıtları: 29 Eylül - 3 Ekim 2025

Dersler: 6 Ekim 2025 - 9 Ocak 2026

Vize: 22-23 Kasım 2025

Final: 10-11 Ocak 2026

Bütünleme: 14-15 Şubat 2026

