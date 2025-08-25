ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2024-2025 akademik yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Tek oturumda yapılan sınavda her ders için öğrencilere 30 dakika süre tanındı. Şimdi ise sınava katılan adayların gözü ATA AÖF'ün resmi sayfasında açıklanacak sınav sonuçlarında.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:00