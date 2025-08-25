KYK YURT BAŞVURULARI ne zaman, hangi tarihte başlayacak? GSB KYK Yurt başvuruları başladı mı, şartları neler?

Yurt Başvurusu e-Devlet Üzerinden Yapılacak

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi olmayan adaylar, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesinden şifre temin edebiliyor. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabiliyor.