KYK YURT BAŞVURULARI ne zaman, hangi tarihte başlayacak? GSB KYK Yurt başvuruları başladı mı, şartları neler?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerin gündeminde KYK yurt ve burs başvuruları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, barınma ve maddi destek imkanlarından faydalanmak isteyen adaylar başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını ve hangi platform üzerinden yapılacağını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:13
Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan üniversite adayları, barınma ve maddi destek imkanlarından faydalanmak için KYK yurt ve burs başvurularını merakla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, başvuru tarihleri ve yöntemleri kısa süre içinde açıklanacak.

Başvuru Tarihleri Henüz Netleşmedi

KYK yurt ve burs başvuruları farklı dönemlerde alınıyor. Burs başvuruları genellikle ekim-kasım aylarında başlarken, yurt başvuruları üniversitelerin kayıt süreciyle paralel olarak yaz sonunda erişime açılıyor. Bakanlıktan resmi açıklama henüz gelmese de, geçtiğimiz yıllara bakıldığında yurt başvurularının ağustosun son günlerinde başlaması bekleniyor.

Yurt Başvurusu e-Devlet Üzerinden Yapılacak

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi olmayan adaylar, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesinden şifre temin edebiliyor. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabiliyor.

Öğrencilerin Bilgilerini Kontrol Etmesi Şart

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirileceği için öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Bilgilerinde hata bulunan adayların, üniversitelerinin öğrenci işleri birimine başvurarak kayıtlarını güncellemeleri şart. Aksi halde hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kimler KYK Yurt Başvurusu Yapabilir?

KYK yurt başvurularına;

İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler,

Ara sınıfta olup KYK yurdunda kalmamış olanlar,

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri,

Değişim programlarıyla (Erasmus, Farabi vb.) Türkiye'ye gelen öğrenciler başvuruda bulunabiliyor.

