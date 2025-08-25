Viral Galeri Viral Liste ÜNİVERSİTE e-KAYIT TARİHLERİ 2025-2026 | e-Devlet ile internetten üniversite kaydı nasıl yapılır? Gereken evraklar neler?

2025-2026 akademik yılı için üniversite heyecanı başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kayıt tarihleri ve sürece dair ayrıntıları merak ediyor. Özellikle e-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ve hangi belgelerin gerekli olduğu gündemde. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve hangi adımları kapsıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:32
Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2025-2026 akademik yılı için yerleştirilen adaylar, "Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin duyuruları ise sürecin detaylarını netleştiriyor.

Kayıt İşlemleri ve e-Kayıt Seçenekleri

ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM şifrelerini kullanarak sonuçlarına erişebiliyor. Belgeler basılmayacak ve adayların adresine gönderilmeyecek.

Programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelere başvurarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Elektronik kayıt imkanı sunan üniversitelerde ise süreç 1-3 Eylül tarihleri arasında tamamlanabilecek.

Üniversitelerden Güncel Duyuruları Takip Edin

Kayıt işlemlerinde her üniversitenin kendi prosedürleri ve belge talepleri bulunuyor. Özellikle e-Kayıt yapacak adayların, üniversitenin belirlediği tarihler ve belgeler doğrultusunda işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

GELENEKSEL KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt imkânı olmayan ya da elektronik kayıt tercih etmeyen öğrenciler için süreç üniversitenin öğrenci işleri biriminde tamamlanıyor. Gerekli belgeler üniversiteden üniversiteye değişse de genellikle şunlar isteniyor:

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

Katkı payı veya öğrenim ücreti dekontu (varsa)

