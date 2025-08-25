ÜNİVERSİTE e-KAYIT TARİHLERİ 2025-2026 | e-Devlet ile internetten üniversite kaydı nasıl yapılır? Gereken evraklar neler?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2025-2026 akademik yılı için yerleştirilen adaylar, "Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin duyuruları ise sürecin detaylarını netleştiriyor.