İ L A N

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MALZEME SATIŞI İHALE İLANI

1-A) İlimiz Silivri İlçesi Çayırdere Mahallesi hudutları dahilinde temsili Y:593020 X:4568955 koordinatlı alanda 3 ayrı noktada stoklanan toplam 20.164,17 m³ 'lük tüvenan kum malzeme,

B) İlimiz, Çatalca İlçesi, Ormanlı Mahallesi hudutları dahilinde kıyıda temsili Y:623905 X:4585605 koordinatlı alanda bulunan 1318,01 m³ çakıl malzeme,

C) İlimiz Beykoz İlçesi hudutları dahilinde bulunan İstanbul Beykoz 500 Yataklı Devlet Hastanesi yapım projesi kapsamında çıkan 15.000 m³lük tüvenan malzeme,

D) İlimiz Sancaktepe İlçesi dahilinde inşaatı devam eden İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi yapım projesi kapsamında temsili Y:685795-X:4540210 koordinatlı alanda 13.737 m³ hafriyat malzeme ihale ile satılacaktır.

Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci ve müteakip maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü

2-İhale Şartname ve Ekleri; İhale Şartname ve ekleri Vakıfbank TR9l0001500158007305441l72 IBAN no'lu hesabına 5.000,00-TL yatırılarak Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir. Ayrıca http://www.istanbul.gov.tr/yikob web adresinden de görülebilir.

İHALE KONUSU Tahmin Edilen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Miktarı Tarih Saat A) İlimiz Silivri İlçesi Çayırdere Mahallesi hudutları dahilinde temsili Y:593020 X:4568955 koordinatlı alanda 3 ayrı noktada stoklanan toplam 20.164,17 m³ 'lük tüvenan kum malzeme, 3.541.150,66-TL ( KDV Hariç) 106.234,52-TL 30.04.2025 10:00 B) İlimiz,Çatalca İlçesi, Ormanlı Mahallesi hudutları dahilinde kıyıda temsili Y:623905 X:4585605 koordinatlı alanda bulunan 1318,01 m³ çakıl malzeme, 221.489,36-TL ( KDV Hariç) 6.644,68-TL 30.04.2025 10:30 C) İlimiz Beykoz İlçesi hudutları dahilinde bulunan İstanbul Beykoz 500 Yataklı Devlet Hastanesi yapım projesi kapsamında çıkan 15.000 m³lük tüvenan malzeme, 2.132.032,50- (KDV Hariç) 63.960,98-TL 30.04.2025 11:00 D) İlimiz Sancaktepe İlçesi dahilinde inşaatı devam eden İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi yapım projesi kapsamında temsili Y:685795-X:4540210 koordinatlı alanda 13.737 m³ hafriyat malzeme, 1.952.515,36 -TL ( KDV Hariç) 58.575,46-TL 30.04.2025 12:00

İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu

4-Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarları:

5- İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler; 1) Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı 2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, 3)Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP, UETS), telefon numarası, e-mail beyanı, 4) Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri 5) 2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnameye ek olarak,

Gerçek Kişi ise;1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgah belgesi, 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge, Tüzel Kişi ise;1) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden(Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi, 3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri, 4) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri, 5)Tüzel kişinin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.

6-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna (Kat:4), 30.04.2025 günü, ihale saatine kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02207097

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