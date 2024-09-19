BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



14 Bölge Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1180007

1-İdarenin a) Adı : DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Libadiye Caddesi 34696 Küçükçamlıca Üsküdar/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163256320 - 2163256341 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 14 Bölge Bina Tesisleri Onarımı b) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tesislerinde çatı, yağmur olukları ve iniş borularının yenilemesi, dış cephe ve iç cephe sıva onarım ve boya işlerinin yapılması, ıslah hacimlerde seramiklerin yenilenmesi işleri yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.10.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 14. Bölge Müdürlüğü



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan "B/III. Grup: Bina İşleri" grubu işler 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Mimarlık



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:

Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50 )



Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti 0,06504784% 0,10221803% 0,04646274 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti 0,59976129% 0,94248203% 0,42840092 Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti 0,36915388% 0,58009896% 0,26368134 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 1,03935062% 1,63326526% 0,7423933 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması 1,28744717% 2,02313126% 0,91960512 Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csı) ile iç ve dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması 1,43284927% 2,25162029% 1,02346377 Her türlü dış sıva sökülmesi 0,47748573% 0,75033473% 0,34106124 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 4,47716389% 7,03554325% 3,19797421 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi 0,41314418% 0,64922657% 0,29510299 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 0,17937221% 0,28187061% 0,128123 Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi 0,03833328% 0,06023802% 0,02738092 Ahşap Oturtma Çatı Yapılması 4,16314071% 6,54207825% 2,97367193 Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 4,9912522% 7,84339631% 3,56518014 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) 0,01077661% 0,01693468% 0,00769758 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması 0,20924797% 0,32881824% 0,14946284 Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi 0,0256246% 0,04026723% 0,01830329 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) 6,63443603% 10,42554234% 4,73888288 Her türlü iç sıva sökülmesi 0,31253612% 0,49112818% 0,22324008 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 1,28823131% 2,02436348% 0,92016522 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,42753176% 0,67183563% 0,30537983 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması 0,59058404% 0,92806064% 0,42184574 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 2,31301931% 3,63474463% 1,65215665 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,10346253% 1,73401255% 0,78818752 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,28266035% 0,44418055% 0,20190025 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 4,27442149% 6,71694805% 3,0531582 Bordür sökülmesi 0,08681559% 0,1364245% 0,06201113 Parke taşı, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi 0,43407794% 0,68212248% 0,31005567 75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 0,25471133% 0,40026067% 0,18193667 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 0,23706817% 0,37253569% 0,1693344 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 1,43385745% 2,25320457% 1,0241839 Ahşap çatı üz.0.70 mm düz alüm.levha ile çatı örtüsü yapılması. 0,23415172% 0,36795271% 0,16725123 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 2,02609379% 3,18386167% 1,44720985 Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) 1,27778543% 2,00794853% 0,91270388 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,05668778% 0,08908079% 0,04049127 Mozaik döşeme kaplama yapılması 0,44786762% 0,70379197% 0,31990544 Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 3 cm kalınlıkta 0,24485356% 0,38476989% 0,1748954 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI 0,38726613% 0,60856107% 0,27661867 Beton santralinde üretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basinç dayanim sinifinda beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,09442251% 1,7198068% 0,78173036 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,36585214% 2,14633908% 0,97560867 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 1,76233403% 2,76938205% 1,25881002 En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi 0,06922423% 0,10878093% 0,04944588 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması 0,04284769% 0,06733209% 0,0306055 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,42422372% 2,23806585% 1,01730266 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 1,04783614% 1,64659965% 0,74845439 ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ 0,05250943% 0,08251482% 0,03750673 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) 0,06441157% 0,10121817% 0,04600826 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,51286393% 0,80592903% 0,36633138 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,5394687% 0,84773653% 0,38533479 ALÜMİNYUM VE PVC İMALATIN SÖKÜLMESİ 0,16662992% 0,26184702% 0,11902137 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi 0,11064031% 0,17386334% 0,07902879 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askıçubuğu mes. aynıyönde 750mm,anataşıyıcı pro. mes. 800mm,talitaşıyıcı pro.mes.500mm aks ara.ile)(12,5mm çiftkat suemme oranı azaltılmış, yan.day.arttırılmış alçı levha ile) 0,56231717% 0,88364126% 0,40165512 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) 0,50341839% 0,79108604% 0,35958456 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI 0,46077023% 0,72406751% 0,32912159 Yangın merdiveni yapılması 3,95162153% 6,20969097% 2,8225868 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 0,04888838% 0,07682459% 0,03492027 Nervürlü çelik nakli (iskenderun, anadolu yakası) 0,10053791% 0,15798815% 0,07181279 Herçeşit b.a düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük.anadolu) 0,01966379% 0,03090024% 0,01404556 El arabası ile hercins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (m=60m) 0,01692904% 0,02660278% 0,01209217 Marsilya tipi kiremit nakli (eskişehir) 0,02692067% 0,04230392% 0,01922905 Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,04297036% 0,06752484% 0,03069311 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,34730436% 0,54576399% 0,24807454 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması 0,71048197% 1,11647167% 0,50748712 Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 0,04591844% 0,07215756% 0,03279889 Konferans salonu halısı (polyamid halı) 0,88950971% 1,39780098% 0,63536408 ÇOÇUK OYUN GRUBU YAPILMASI 0,52509428% 0,82514816% 0,37506734 20 kV İzole Halı 3 mm 0,13135927% 0,2064217% 0,09382805 Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. 0,36473749% 0,57315891% 0,26052678 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar 0,03052548% 0,04796861% 0,02180391 Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.) 0,03649615% 0,0573511% 0,02606868 BİNA İHATA İLETKENİ 50 mm2 som bakır tel 0,0974575% 0,1531475% 0,0696125 Aktif yakalama ucu l=60 mt 0,29864562% 0,46930026% 0,2133183 Yıldırım sayıcı 0,05645814% 0,08871993% 0,04032724 ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 elektrolitik bakır iletken 0,09045624% 0,14214552% 0,0646116 İletken koruyucu borusu 0,02108219% 0,03312915% 0,0150587 Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) 0,10507487% 0,16511765% 0,07505348 Paratoner sistemlerinin kontrol, ölçüm ve raporlama işi 0,0206536% 0,03245565% 0,01475257 Led projetör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. 1,00117977% 1,57328249% 0,7151284 Sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) - DEMONTAJ 0,01763757% 0,02771618% 0,01259826 Aktif yakalama ucu - DEMONTAJ 0,02049968% 0,03221378% 0,01464263 DEMONTAJ ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 elektrolitik bakır iletkenMT 0,0122522% 0,01925346% 0,00875157 İletken koruyucu borusu-DEMONTAJ 0,00325979% 0,00512252% 0,00232842 DEMONTAJ Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) 0,01881938% 0,02957331% 0,01344241 3x1.5 mm2 NHXMH kablo -DEMONTAJ 0,01487067% 0,0233682% 0,01062191 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar 0,01708307% 0,02684482% 0,01220219 DEMONTAJ Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır 0,00262687% 0,00412794% 0,00187634 Q=110 m³/h, H=30 m , n=1450 d/d 15 KW GÜCÜNDE YATAY MİLLİ POMPA TEMİNİ VE MONTAJI (ELEKTRİK MOTORU DAHİL) 0,41411358% 0,6507499% 0,29579541 POMPA BAKIMININ YAPILMASI VE SALMASTRA GRUBUNUN TEMİNİ VE MONTAJI YAPILMASI 0,43031686% 0,67621222% 0,30736919 DN 80-PN 16 METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI YAPILMASI 0,11953246% 0,18783673% 0,08538033 0,75 KW -12 m3/h KOLONLU PİS SU POMPASI TEMİNİ VE MONTAJI YAPILMASI 0,08486806% 0,1333641% 0,06062004 DEMİR YÜZEYLERİN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 0,13850727% 0,21765428% 0,09893376 HAVUZ BORULAMA SİSTEMİ TADİLATLARININ YAPILMASI 0,64761628% 1,01768273% 0,46258306 ATÖLYE BOYAHANE HAVALANDIRMA SİSTEMİ YENİLENMESİ 1,08904554% 1,71135728% 0,77788967 ORHANTEPE TESİSİ BULAŞIKHANE HAVALANDIRMA SİSTEMİ YAPILMASI 0,33623537% 0,52836987% 0,24016812 BÖLGE ISINMA SİSTEMİ SİRKULASYON POMPASI TEMİNİ VE MONTAJI 0,8504567% 1,33643196% 0,60746907 SU DEPOLARININ BOYANMASI 1,84545016% 2,8999931% 1,31817868 ø 225 ÇALPARA ÇEK VALF TEMİNİ VE MONTAJI 0,03320349% 0,05217691% 0,02371678 AKÜMÜLASYON TANKI- 2000 LİTRE TEMİNİ, MONTAJI 0,80655952% 1,26745067% 0,57611394 BRÜLÖR ÇIKIŞ BACALARININ YENİLENMESİ 0,21003771% 0,33005926% 0,15002701





6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No:ILN02090698

#ilan.gov.tr