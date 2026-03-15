Varoluşun şifresi: Aşk! İradenin bittiği yerde ne başlıyor?

"İNSAN İÇİN AŞK BİR HASRET VE İŞTİYAKTIR"

İnsan açısından aşkın temel niteliğinin özlem ve arayış olduğunu belirten Demirli, "İnsan için aşk bir yetkinleşme arzusudur. Henüz sahip olunmayan ama potansiyeli bulunan bir şeye ulaşma isteği şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle aşk insanda çoğu zaman iştiyak, yani özlem ve hasret olarak yaşanır" ifadelerini kullandı.

Demirli ayrıca aşkın dışa dönük görünse de aslında insanın kendi iç dünyasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Aşk ne kadar dışa dönük görünse de insanın kendisiyle ilgili bir yolculuktur. İnsan aslında kendi hakikatinin hikayesini yaşar" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

"AŞK İNSANA MAHSUSTUR"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ ise aşkın yalnızca insana özgü bir özellik olduğunu vurgulayarak, öğrencilerine aşkı anlatırken farklı kavramlarla sınıflandırdıklarını belirtti. Demirbağ, "Beşeri aşk, mecazi aşk, hakiki aşk, ilahi aşk gibi kavramlar öğretim kolaylığı için kullanılan terimlerdir. Aslında aşk bir insanda ya vardır ya yoktur" ifadelerini kullandı.

Aşkın insanı farklı bir noktaya taşıyan bir deneyim olduğunu söyleyen Demirbağ, Eşrefoğlu Rumi'nin dizelerine de atıfta bulunarak, "Cihanı bir pula satmaktır adı aşk, döküp varlığı gitmektir adı aşk" sözleriyle aşkın insanın varlığını dönüştüren bir güç olduğunu aktardı.