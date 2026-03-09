Bilim dini inancımızı nasıl etkiler? İnsan alem ve yaratış

Ramazan ayında ibadet, tefekkür ve içsel sorgulamanın artmasıyla birlikte insanın evrendeki yeri, hayatın amacı ve yaratılışın anlamı gibi sorular daha fazla gündeme geliyor. Modern bilim, evrenin oluşumu, insanın varlığı ve doğa yasaları hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya koyarken; inanç dünyasında bu gelişmeler çoğu zaman yaratılışın hikmeti ve düzeni üzerine daha derin düşünmeyi teşvik ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında "Bilim dini inancımızı nasıl etkiliyor? " sorusu masaya yatırıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Emre Onur Kahya ise İslam dini ve evren arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

EZELİ VE EBEDİ EVREN YANILGISI YIKILDI

Evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğinin bilim dünyasında neleri değiştirdiğini anlatan Prof. Dr. Emre Onur Kahya "Şu an tasarlanmış madde verileri yanı sıra, gözle göremediğimiz ve üretilen maddelerle etkileşmeyen karanlık madde ile karanlık enerji var. Evrenin içeriğinde ne kadar hidrojen, helyum, döteryum ve trityum olduğunu büyük patlamadan kaç dakika sonra oluştuklarına kadar çalışmalar var." dedi.



EVREN SÜREKLİ GENİŞLİYOR: FİZİĞİN SINIRLARI NEREDE?

Evrenin durağan olmadığını, sürekli büyüdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Emre Onur Kahya, "Evren sürekli genişliyor. Genişliyorsa geçmişte daha küçük bir yerden patlamış olması gerekiyor. Ancak bizi fiziksel olarak çalıştıracak kısım, bizim yaklaşık 14 milyar ışık yılı uzaklıktaki kısmıdır. Bunun ötesindeki alanlar bizi sebep-sonuç olarak etkilemek için fiziğin ilgi alanında yer almıyor". dedi Kahya; Evrenin sonu olup olmadığı tartışmalarına ilişkin bir perspektif vererek "Evrenin sonsuz olup olmadığını şu an bilemiyoruz, hatta bu durum fizik anlamında çok önemli de değil. Bizi fiziksel olarak etkilemeyen bir şey fiziğin ilgi alanına girmiyor çünkü fizik dediğimiz şeydir. " ifadelerini kullandı.