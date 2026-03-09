Bilim dini inancımızı nasıl etkiler? İnsan alem ve yaratış
Bilim ile din arasındaki ilişki, özellikle Ramazan ayında yeniden gündeme gelen konular arasında yer alıyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında evren ve dinimiz arasındaki ilişki masaya yatırılırken İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Emre Onur Kahya modern bilim, evrenin oluşumu, insanın varlığı ve İslam dini açısındaki bağlantıyı ele aldı.
Ramazan ayında ibadet, tefekkür ve içsel sorgulamanın artmasıyla birlikte insanın evrendeki yeri, hayatın amacı ve yaratılışın anlamı gibi sorular daha fazla gündeme geliyor. Modern bilim, evrenin oluşumu, insanın varlığı ve doğa yasaları hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya koyarken; inanç dünyasında bu gelişmeler çoğu zaman yaratılışın hikmeti ve düzeni üzerine daha derin düşünmeyi teşvik ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında "Bilim dini inancımızı nasıl etkiliyor? " sorusu masaya yatırıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Emre Onur Kahya ise İslam dini ve evren arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
EZELİ VE EBEDİ EVREN YANILGISI YIKILDI
Evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğinin bilim dünyasında neleri değiştirdiğini anlatan Prof. Dr. Emre Onur Kahya "Şu an tasarlanmış madde verileri yanı sıra, gözle göremediğimiz ve üretilen maddelerle etkileşmeyen karanlık madde ile karanlık enerji var. Evrenin içeriğinde ne kadar hidrojen, helyum, döteryum ve trityum olduğunu büyük patlamadan kaç dakika sonra oluştuklarına kadar çalışmalar var." dedi.
EVREN SÜREKLİ GENİŞLİYOR: FİZİĞİN SINIRLARI NEREDE?
Evrenin durağan olmadığını, sürekli büyüdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Emre Onur Kahya, "Evren sürekli genişliyor. Genişliyorsa geçmişte daha küçük bir yerden patlamış olması gerekiyor. Ancak bizi fiziksel olarak çalıştıracak kısım, bizim yaklaşık 14 milyar ışık yılı uzaklıktaki kısmıdır. Bunun ötesindeki alanlar bizi sebep-sonuç olarak etkilemek için fiziğin ilgi alanında yer almıyor". dedi Kahya; Evrenin sonu olup olmadığı tartışmalarına ilişkin bir perspektif vererek "Evrenin sonsuz olup olmadığını şu an bilemiyoruz, hatta bu durum fizik anlamında çok önemli de değil. Bizi fiziksel olarak etkilemeyen bir şey fiziğin ilgi alanına girmiyor çünkü fizik dediğimiz şeydir. " ifadelerini kullandı.
İNANÇ: BİLİMİN ÖTESİNDE BİR HAKİKAT
İnancın oluşum sürecini salt bir gözlemden çok daha fazlası olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "İnancın nedenleri tam olarak bilimle ilişkili olacak ya da bilime dayandırılabilir nedenler değildir; kimse bir sabaha devam ettiğinizde incelendikten sonra inanamazsınız. İnanç, insanda tahmin edemeyeceğimiz kadar güçlü bir şekilde bulunur ve özellikle hayatta krizlerde sarmal insanlar" kullanıldı. Demirli, inançtan vazgeçtiğini düşünerek insanların bile derinlerde bu sarmalanışın izlerini taşıdığını vurguladı.
"KANT ÖNCESİ DÜŞÜNCEDE ALLAH'IN VARLIĞI MERKEZDEYDİ"
Modern dönemde ateizmin bir merkez konu haline geldiğinin tarihini anlatan Demirli, "Son yüzyılda ateizmin güçlü bir konu haline gelince Allah'ın varlığını kanıtlama meselesi daha bir hal aldı, ancak Kant öncesi düşüncede ateizm merkezde olan bir konu yoktu. Descartes bile metafizik düşüncelerinde Allah'ın devletinin kanıtladığını iddia ediyordu; İslam kanadında da, Batı kanadında da hatta Hinduizm'de bile Hinduizm'de bile olan şey her zaman Allah'ın varlığını kabul etmekti" sözlerini kabul etmeki inancını aktardı.
"ANA AKIMDA ALLAH'IN VARLIĞI İSPATI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Geçmişteki çürük inanç ve felsefe arasındaki ilişkinin nasıl evrildiğini özetleyen Demirli, "Allah'ın varlığını ispat diye bir konu uzun süre kabul edilmemiştir çünkü ana akım düşüncesi her zaman Allah'ın varlığının kanıtlanması üzerine değil, bu kabulün üzerine inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.