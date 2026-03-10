Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması: Naat
Ramazan ayının bitmesine son 10 gün kalırken Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatı ve örnek ahlakı yeniden hatırlanıyor. Milyonlarca Müslüman Kur’an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve dini programlarla Peygamber Efendimizin merhamet, adalet ve hoşgörü dolu yaşamını yeniden idrak etmeye çalışıyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Peygamber sevgisi ve Türk edebiyatına yansıması ele alınırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Yazar Hayati İnanç konuya ilişkin örnekler vererek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ramazan'ın 20. gününde manevi arınma ayı olarak büyük bir coşkuyla karşılanırken camilerde kılınan teravih namazlarıyla şehirler adeta manevi bir atmosfere bürünüyor. Bu mübarek ayın en önemli yönlerinden biri de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e olan sevgimiz daha derinden hissediliyor. İslam dünyası Hz. Muhammed'in hayatı ve örnek ahlakı, Ramazan boyunca daha fazla anımsarken milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve dini programlarla Peygamber Efendimizin merhamet, adalet ve hoşgörü dolu yaşamını yeniden idrak etmeye çalışıyor.
Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biri olan Peygamber sevgisi, edebiyatımızın en güzide eserleri olan naatlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti'nin konukları Yazar Hayati İnanç ve Prof. Dr. Ekrem Demirli, peygamber sevgisinin edebiyata yansımasını ele alarak Osmanlı'nın derin ruh köklerinden süzülüp gelen bu eşsiz muhabbeti, Adile Sultan ve Nazilli Ali Galip Vasfi gibi dev isimlerinin muhteşem dizeleri üzerinden çarpıcı örnekler vererek kıymetli açıklamalarda bulundu.
SARAYIN DERİN HÜRMETİ: ADİLE SULTAN'IN PEYGAMBER SEVDASI
Osmanlı hanedanının naif ismi Adile Sultan'ın, Peygamber Efendimize olan bağlılığı ve tevazusu, tarihin tozlu sayfalarından günümüze ışık tuttuğunu belirten Yazar Hayati İnanç, "Adile Sultan, İkinci Mahmud'un kızı, İkinci Abdülhamid'in halasıdır. Sultan Abdülhamid gibi heybetli bir hükümdar dahi halası gelecek zaman telaşlanır, onu muazzam bir protokolle karşılar ve kendi tahtına halasını oturturdu; kendisi ise karşısında bir ilkokul masalbesi gibi diz çökerdi" sözleriyle tarihi bir tabloyu canlandırdı. İnanç ayrıca Sultan'ın dizelerine katılarak, "Adile Sultan şiirinde, 'Ben senin kapında en ucuz köleyim, beni kapından azat etme, tek istirhamım bunu' diyerek Peygamberin huzurundaki eşsiz teslimiyetini dilediği kadar" kullandı.
"ÜMMETİMDEN BİR KİŞİ BİLE ATEŞTE KALIRSA RAZI OLMAM"
Edebiyatın Peygamber sevgisiyle harmanlandığı bir diğer önemli nokta ise Nazilli Ali Galip Vasfi'nin Duha Suresi'ne yaptığı muhteşem gönderme oldu. Şairin "Feterda" kavramı üzerinden aktarılan şefaat müjdesine değinen Hayati İnanç, "Cenab-ı Hak, Efendimize 'Sana o kadar sıcaklığa ki sonunda şifalı olacaksın' buyuruyor. Efendimiz ise bu alarma karşı Cebrail Aleyhisselam'a dönerek 'Ümmetimden bir kişinin safra şifalı olmam' buyurmuştur" sözleriyle şefaatin büyüklüğünü aktardı. Bu derin adamın şairler tarafından nasıl bir umut kaynağına dönüştürüldüğü, "Peygamber ümmeti olan birinin cehennem azabı çekmeyeceğine dair sarsılmaz bir iman ve iddia vardır" cümleleriyle vurgulandı.
MÜSLÜMAN TOPLUMUN RUH KÖKÜ: NÜBÜVVET
Müslüman toplumların Hazreti Peygamber'e olan düşkünlüğü, sadece bir edebi değil, aynı zamanda işin bir hakikat konusu olarak değerlendirildi. Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Müslüman yararlanmak veya motive olmak için başvurulacak en hassas noktadaki Peygamber üzerinde spekülasyonlardır. Peygamber, ümmeti bir arada tutan, o çiçekler inşa eden asıl hakikattir; bu yüzden Müslümanlar Efendimiz sözlerimiz olduğunda en tepkiyi verirler" kullanıldı. Demirli, Peygamber sevgisinin Müslümanların okuduğu bir parçası olduğunu, "Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bir bakıma Peygamberi anlatan bir kitap olarak okumuşlar ve O'nun Esma-i Şerifesi üzerinden derin bir bağ kurmuşlardır" sözleriyle dile getirdi.