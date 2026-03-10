Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması: Naat

Ramazan'ın 20. gününde manevi arınma ayı olarak büyük bir coşkuyla karşılanırken camilerde kılınan teravih namazlarıyla şehirler adeta manevi bir atmosfere bürünüyor. Bu mübarek ayın en önemli yönlerinden biri de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e olan sevgimiz daha derinden hissediliyor. İslam dünyası Hz. Muhammed'in hayatı ve örnek ahlakı, Ramazan boyunca daha fazla anımsarken milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve dini programlarla Peygamber Efendimizin merhamet, adalet ve hoşgörü dolu yaşamını yeniden idrak etmeye çalışıyor.

Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biri olan Peygamber sevgisi, edebiyatımızın en güzide eserleri olan naatlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti'nin konukları Yazar Hayati İnanç ve Prof. Dr. Ekrem Demirli, peygamber sevgisinin edebiyata yansımasını ele alarak Osmanlı'nın derin ruh köklerinden süzülüp gelen bu eşsiz muhabbeti, Adile Sultan ve Nazilli Ali Galip Vasfi gibi dev isimlerinin muhteşem dizeleri üzerinden çarpıcı örnekler vererek kıymetli açıklamalarda bulundu.

SARAYIN DERİN HÜRMETİ: ADİLE SULTAN'IN PEYGAMBER SEVDASI

Osmanlı hanedanının naif ismi Adile Sultan'ın, Peygamber Efendimize olan bağlılığı ve tevazusu, tarihin tozlu sayfalarından günümüze ışık tuttuğunu belirten Yazar Hayati İnanç, "Adile Sultan, İkinci Mahmud'un kızı, İkinci Abdülhamid'in halasıdır. Sultan Abdülhamid gibi heybetli bir hükümdar dahi halası gelecek zaman telaşlanır, onu muazzam bir protokolle karşılar ve kendi tahtına halasını oturturdu; kendisi ise karşısında bir ilkokul masalbesi gibi diz çökerdi" sözleriyle tarihi bir tabloyu canlandırdı. İnanç ayrıca Sultan'ın dizelerine katılarak, "Adile Sultan şiirinde, 'Ben senin kapında en ucuz köleyim, beni kapından azat etme, tek istirhamım bunu' diyerek Peygamberin huzurundaki eşsiz teslimiyetini dilediği kadar" kullandı.