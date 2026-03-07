Müslümanlıkta iki merkez: Kur'an-ı Kerim ve Nübüvvet | Sünnet Hz. Peygamber'in sadece davranışları mıdır?

Türkiye'de son 50-60 yıl sünnet ve hadis üzerine yapılan tartışmalarda ciddi ihmaller oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Demirli " Büyük harfle söylemek gerekirse sünnet kelimesine ihtiyacımız var. Sünneti, Peygamber'in normal bir insan olarak yaptığı günlük davranışlardan ayırmak suretiyle; nübüvvet, sünnet ve Kur'an-ı Kerim ilişkisini doğru kurgulamamız gerekir. Bu konuda çok ihmal var" sözleriyle Türkiye'deki tartışmaların eksik olduğu işaretlendi.

Modern dönemin dayattığı düşünce kalıplarının dini anlamayı zorlaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Fethi Polat, bir örnek vererek "Biz meseleleri tartışırken hep birlikte bazı filtreler alarak tartışıyoruz. Mesela bir Immanuel Kant düşüncesini alarak Hz. Peygamber'in ahlakını öğrenmeyi başarır ya da bir Heidegger diyetini alarak Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini anlamaya çalışıyoruz." Polat, "Haber-i Vahid" olarak bilinen rivayetlerin ve bazı seçkin hadis örneklerinin (namazda cennet meyvelerine uzanma veya Yemen'de maymunların taşlanması gibi) zihin dünyamızdaki etkilerinin, dil bilim ve felsefe kategorileriyle karmaşıklaştırıldığını vurguladı.

SAHABENİN TESLİMİYETİ VE MODERN İTİRAZLAR

Dini meseleleri anlama tarzındaki farklılıklar Sahabe dönemi üzerinden örneklendiren Prof. Dr. Fethi Polat, "Bir sahabe geliyor ve 'Kıble değişsin' diyor. Herkes o sözün üzerine dönüyor. Peki bugün mescide birisi gelse ve bize böyle bir şey söylese nasıl değerlendiririz? On itiraz tane, elli tane çıkar" ifadesini kullandı. Sahabe-i Kiram'ın Peygamber'den gelen bir haberi tartışmak yerine Hz. Ebubekir'in sadakatiyle karşı çıktığını hatırlatan Polat, "Peygamber'den gelen herhangi bir şeyi tartışmak, 'Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur' demek Sahabe'de göremezsiniz. Peygamber'in hem teorik hem pratik olarak ortaya çıktığı o din, ashabında öyle bir duygu oluşturduğunu belirten Fethi Polat, Peygamber'imiz döneminde ayetlerle ilgili çok fazla tartışmanın görülmediğini ve bu durumun istisnai olduğunu belirtti.