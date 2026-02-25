İnsan özgür müdür? Akıl ve irade ilişkisi: Din bir arzu büyütendir

İnsan iradesi meselesi, hem kelam geleneğinde hem de tasavvuf düşüncesinde en çok tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Asırlardır tartışma konusu olan insanın özgürlük bilinci ve din arasındaki ilişkisi A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli, özgürlük üzerinden insanın iç dünyasındaki arzu, akıl ve irade arasındaki denklemi değerlendirdi.

MERAK VE DÜŞÜNCE DÜNYASI

İnsanı araştırmacı yapan temel duygunun merakını dile getiren Ekrem Demirli, düşünce dünyasındaki yolculuğunun ortaokul yıllarındaki irade tartışmalarıyla devam ettiğini hatırlattı. Dindarlığın düşünceyi diri olarak kullandığını ifade eden Demirli, "Din insan merakının tahrikini iktiza eder. Dindarlık meraklarımızı tahrik eder; bize yeni sorular, yeni görüşmeler ve bizi normalde hiç aklımıza gelmeyecek konularla donanımsız yakalayarak muhasebe yapmaya zorlar" kullandı.