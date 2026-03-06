İman ve istikamet ilişkisi: İman kalbimizin ve zihnimizin amelidir

İman, insanın yönünü belirleyen bir pusula görevi görürken, kişi istikamet üzere yürür; yani hayatını Allah'ın rızasına uygun şekilde sürdürmeye gayret eder. Ramazan ayı da mümine bu istikameti hatırlatan güçlü bir fırsattır. Oruç tutarken nefsini terbiye eden, diline ve kalbine hâkim olan kişi, imanın sadece sözde değil davranışlarda da tezahür etmesi gerektiğini idrak eder.

Salih ameller ise imanın hayata yansıyan en somut göstergeleridir. Ramazan'da yapılan her ibadet, verilen her sadaka ve edilen her dua, imanı kuvvetlendirirken istikametin de sağlamlaşmasına katkı sağlar. Bu nedenle Ramazan, mümin için sadece aç ve susuz kalınan bir ay değil; imanı güçlendiren, istikameti pekiştiren ve amelleri güzelleştiren bir manevi eğitim dönemidir. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DOĞRU YOLUN REHBERİ: KUR'AN-I KERİM

Müslümanların her namazını tekrarladığı hidayet duasının önemine değinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin "İhdinas-sıratal müstakim diye buyuruyor Ayet-i Kerime'de Rabbimiz"i kullandı. Bu ayetin bir kulun yaratıcılığından dileyebileceği en büyük lütuf olduğunu belirten Demirli, hayatın her alanında istikameti korumanın temel şartının Kur'an'ın rehberliğine sığınmak olduğunu ifade etti.