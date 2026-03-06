İman ve istikamet ilişkisi: İman kalbimizin ve zihnimizin amelidir
Ramazan ayı, mümin için imanını tazelediği ve istikametini gözden geçirdiği, amellerini güzelleştirdiği müstesna bir zaman dilimidir. İman kalpte kök salan bir inanç iken salih amellerle güç kazanır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında iman, istikamet ve amel ilişkisi masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin konuya ilişkin dinimizdeki kıymetli bilgileri ve görüşlerini aktardı.
İman, insanın yönünü belirleyen bir pusula görevi görürken, kişi istikamet üzere yürür; yani hayatını Allah'ın rızasına uygun şekilde sürdürmeye gayret eder. Ramazan ayı da mümine bu istikameti hatırlatan güçlü bir fırsattır. Oruç tutarken nefsini terbiye eden, diline ve kalbine hâkim olan kişi, imanın sadece sözde değil davranışlarda da tezahür etmesi gerektiğini idrak eder.
Salih ameller ise imanın hayata yansıyan en somut göstergeleridir. Ramazan'da yapılan her ibadet, verilen her sadaka ve edilen her dua, imanı kuvvetlendirirken istikametin de sağlamlaşmasına katkı sağlar. Bu nedenle Ramazan, mümin için sadece aç ve susuz kalınan bir ay değil; imanı güçlendiren, istikameti pekiştiren ve amelleri güzelleştiren bir manevi eğitim dönemidir. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
DOĞRU YOLUN REHBERİ: KUR'AN-I KERİM
Müslümanların her namazını tekrarladığı hidayet duasının önemine değinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin "İhdinas-sıratal müstakim diye buyuruyor Ayet-i Kerime'de Rabbimiz"i kullandı. Bu ayetin bir kulun yaratıcılığından dileyebileceği en büyük lütuf olduğunu belirten Demirli, hayatın her alanında istikameti korumanın temel şartının Kur'an'ın rehberliğine sığınmak olduğunu ifade etti.
HER AN TADİLEN BİR HİDAYET DUASI
Sırat-ı Müstakim tanımının sadece bir "yol" değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yasin Pişgin, insanın ona bir yanılma ve sapma beklentisine karşı bu duanın var, Rabbimizin günümüzde her fırsatta doğru yolu göstermesi ve bizi o yolda olması temennisiyle aktardı. Pişgin "İmanın kalple ilişkilendirilmesi ben şu açıdan çok anlamlı buluyorum çünkü Peygamber Efendimizin bir kalp tanımı var, buyuruyor ki insanın vücudunda bir et parçası vardır o iyi olursa bütün beden sıhhat ve selamette olur." diyerek imanın kalp ile olan ilişkisine açıklık getirdi.
İMAN OLMADAN AMELİN KIYMETİ YOK
İbadetlerin anlam kazanması için imanın ön şartı olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbadetlerin bütün olarak dini ilkeleri kapsamasının yanı sıra davranışlarıyla olan özel bağına dikkat çeken Demirli, "İbadetinin kıymetini alınan şey bu imanın kendisidir" sözleriyle imanın ameller üzerindeki mutlak hakimiyetine vurgu yaptı. Orucun teknik bir açlıktan çok daha öte bir anlam taşımadığını ifade ederek, "Oruç beden açlığıdır, bu böyledir ama orucu oruç tutan şey, orucun bir farz ve ibadete olan inancımızdır. Bu inancımızın tezahürü ise tezahürümüzdür" değerlendirmesinde bulundu. Demirli, orucun farziyetine inanma eylemi ve bu bilinçli niyetle birleşmesinin, ibadeti herhangi bir perhizden veya sıradan bir açlıktan ayırarak kutsal bir forma girdiğini belirtti.