İman istikamet ve amel ilişkisi

Ramazan ayı, mümin için imanını tazelediği ve istikametini gözden geçirdiği, amellerini güzelleştirdiği müstesna bir zaman dilimidir. İman kalpte kök salan bir inanç iken salih amellerle güç kazanır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında iman, istikamet ve amel ilişkisi masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin konuya ilişkin dinimizdeki kıymetli bilgileri ve görüşlerini aktardı.

