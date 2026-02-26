Varoluşun şifreleri: Dindarlık ve tebessümün gizemli bağı

Ramazan ayı, insanın sadece açlıkla değil, varoluşuyla yüzleştiği müstesna bir zaman dilimidir. Gün boyu nefsini terbiye eden insan, iftar sofrasında yalnızca ekmeğe değil, "var olma" nimetine de şükreder. Çünkü mutluluk çoğu zaman sahip olduklarımızda değil, var olduğumuzu idrak edebilmemizde gizlidir. İşte bu idrakın en saf dışa vurumu tebessümdür; yüzün basit bir hareketi değil, ruhun derinliklerinden yükselen bir teşekkürdür. Ramazan, insanın kendi varlığıyla barıştığı, iç huzurun yüzüne yansıdığı o sahici gülümsemeyi yeniden hatırlattığı bir arınma mevsimidir.

A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli insanın varoluşsal durumunu ve mutluluk ile olan ilişkisini ele aldı.