Varoluşun şifreleri: Dindarlık ve tebessümün gizemli bağı
İnsanın dünyadaki serüveni, her şeyden önce "var olduğunun" farkına varmasıyla başlar. Metafiziksel bir perspektifle ele alındığında dindarlık, yalnızca ritüeller toplamı değil; varlık nimetini derinden hissetmek, bu büyük lütfu idrak etmek ve bu idrakı kalbi bir teşekkürle taçlandırmaktır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli insanın varoluşsal durumunu ve mutluluk ile olan ilişkisini ele aldı.
Ramazan ayı, insanın sadece açlıkla değil, varoluşuyla yüzleştiği müstesna bir zaman dilimidir. Gün boyu nefsini terbiye eden insan, iftar sofrasında yalnızca ekmeğe değil, "var olma" nimetine de şükreder. Çünkü mutluluk çoğu zaman sahip olduklarımızda değil, var olduğumuzu idrak edebilmemizde gizlidir. İşte bu idrakın en saf dışa vurumu tebessümdür; yüzün basit bir hareketi değil, ruhun derinliklerinden yükselen bir teşekkürdür. Ramazan, insanın kendi varlığıyla barıştığı, iç huzurun yüzüne yansıdığı o sahici gülümsemeyi yeniden hatırlattığı bir arınma mevsimidir.
TEBESSÜM: RUHUN DIŞA VURAN MUTLULUĞU
Hayatın her anında gülümseme değişimine farklı bir pencere açan Ekrem Demirli, "Var olmak insan için büyük bir lütuf ve iyilik mevcuttur. Bu uluslararası var olmaya bir karşılık vermek gerekir. Tebessüm aslında varlığımızın gülmesidir, içteki huzurun yüze vurmasıdır" sözleriyle derinliğine dikkat çekti. Kapitalist sistemin dayattığı "mesleki gülümseme" ile samimi gülümseme arasındaki fark net bir şekilde ortaya koyan Demirli, "Tebessüm yüzün değil, için hareketidir. Kahkahada içten gelen bir sıkıntı varken bile bir gürültü oluşturabilirsiniz ama ancak gülümseme için gülüşün gülümsemesidir" ifadelerini kullanıldı.
DİNDARLIK: VARLIK NİMETİNİ İDRAK ETMEK
Dindarlık var olma niyetini idrak etmektir diyen Ekrem Demirli "Dindarlık, bu nimetten dolayı mutlu olmaktır. Bizim mutluluğumuzun varlığımız hikmetle ilgilidir. Dindarlık bize varlığımız hakkında bir iyilik tespitini kapsama olarak yüklüyor" şeklinde konuştu. Varlığın dildeki karşılığının büyük bir olgu olduğunu gösterdiği, "Varlığımıza teşekkür etmek için söylediğimiz 'Elhamdülillah' cümlesi, aslında bütün dini hayat merkezidir" sözleriyle dindarlığın özünü aktardı.