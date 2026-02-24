İnsanın halife oluşu ve emanet bilinci: Bilgi kudrettir ama merhamet ile ikbal edilmelidir

Ramazan ayının 5. gününde insanın yalnızca açlık ve susuzlukla imtihan olduğu bir zaman dilimi olmadığı; aynı zamanda nefsini terbiye ettiği, kalbini arındırdığı ve hayatını muhasebeye çektiği bir diriliş mevsimidir. Oruç, sabrı öğretirken şükrü derinleştirir; paylaşmayı artırırken merhameti çoğaltır. Bu ayda her bir birey, dünyevi telaşlardan bir adım geri çekilerek varoluş gayesini yeniden düşünür.

İnsanın yeryüzünde "halife" olarak yaratılması ise ona büyük bir sorumluluk yükler. Halifelik; hükmetmekten çok korumayı, tüketmekten çok imar etmeyi, bencillikten çok adaleti gerektirir. Bu görev aynı zamanda bir emanettir. Peki insanın halife oluşu ve emanet bilinci nasıl vuku bulur? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programının konukları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.