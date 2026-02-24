CANLI YAYIN

İnsanın halife oluşu ve emanet bilinci: Bilgi kudrettir ama merhamet ile ikbal edilmelidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan ayının 5'inci gününde insanın yeryüzündeki halifelik görevi ve emanet kavramı A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı. Programa konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Ramazan ayının nefsi terbiye eden, sabrı ve merhameti güçlendiren bir muhasebe süreci olduğunu vurgularken, halifeliğin güç ve tahakküm değil koruma, adalet ve sorumluluk bilinci anlamına geldiğine dikkat çekti.

Ramazan ayının 5. gününde insanın yalnızca açlık ve susuzlukla imtihan olduğu bir zaman dilimi olmadığı; aynı zamanda nefsini terbiye ettiği, kalbini arındırdığı ve hayatını muhasebeye çektiği bir diriliş mevsimidir. Oruç, sabrı öğretirken şükrü derinleştirir; paylaşmayı artırırken merhameti çoğaltır. Bu ayda her bir birey, dünyevi telaşlardan bir adım geri çekilerek varoluş gayesini yeniden düşünür.

EMANET BİLİNCİ: İNSAN VE HESAP BİLİNCİ

İnsanın yeryüzünde "halife" olarak yaratılması ise ona büyük bir sorumluluk yükler. Halifelik; hükmetmekten çok korumayı, tüketmekten çok imar etmeyi, bencillikten çok adaleti gerektirir. Bu görev aynı zamanda bir emanettir. Peki insanın halife oluşu ve emanet bilinci nasıl vuku bulur? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programının konukları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİNİN MERKEZİNDE HEM ALLAH HEM İNSAN VAR

Programda insanın değerine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Din dediğimiz şey aslında bir bakıma merkezinde Tanrı'nın olduğu teosentrik bir yapıdır ancak Tanrı olduğu için onun mukabilinde insan merkezli yani homosentrik bir sistemdir; dolayısıyla her şey insanın kıymeti ve değerine göre anlatılır" ifadelerini kullandı. Demirli, modernleşme süreciyle ortaya çıkan hümanizmanın dini söylemlerin ötesine geçemediğini belirterek, "Hümanizma aslında dinlerin insan hakkında söylediklerini abartılı ve gereksiz buldu, bu nedenle hümanizma ile ortaya çıkan insan anlayışı dinlerdeki insan anlayışa göre çok sınırlı ve dar kalmıştır" sözleriyle aktardı.

"HALİFELİK BİR TAHAKKÜM DEĞİL TERBİYE KAVRAMIDIR"

"Bilgi kudrettir" anlayışının dünyayı bir yıkıma sürüklediğini ifade eden Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Bilgi kudrettir doğru ama kudreti sınırlayan başka bir kavram olması lazım, bilgi mutlaka merhamet olmalıdır" şeklinde konuştu. Halife kavramının yanlış yorumlandığına değinen Demirli, "Halife kelimesi insan iktidarını genişletmek için değil, tam tersine keyfi iktidarı sınırlamak için ortaya çıkmış bir kavramdır; bu bir terbiye ve yasak kavramını ortaya çıkartır, insanın dünyayla heva ve hevesine göre değil ruhuna göre ilişki kurmasını gerektirir" sözlerini kullandı.

GÖKLERİN YÜKLENEMEDİĞİ AĞIR SORUMLULUK: EMANET

Emanet kavramının fıkhi ve manevi boyutlarını açıklayan Prof. Dr. Saffet Köse, "Emanet, size ait olmayan bir varlığın elinizde geçici olarak bulunması demektir, dolayısıyla onda kendi başınıza mutlak yetkinizi kullanarak tasarrufta bulunamazsınız" ifadelerini kullandı. Ahzab Suresi'ndeki emanet ayetine atıfta bulunan Köse, "Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak bahsettiği şey aslında ilahi sorumluluklardır; yani Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluklar ve bu sorumlulukların hesabının verileceği bilincidir" dedi.

ELEST BEZMİ VE HESAP GÜNÜ

Sorumluluğun temelinin "Elest Bezmi"ndeki sözleşmeye dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Saffet Köse, "Cenab-ı Hak bize 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' diye sordu, biz de 'Evet, Sen bizim Rabbimizsin' diyerek şahit olduk; işte bu sözleşme ile bize bir emanet yüklendi" sözleriyle durumu özetledi. Bu sorumluluğun bir muhasebesi olduğunu belirten Köse, "Kur'an-ı Kerim'in 'Din Günü' dediği hesap günü, aslında dinden hesaba çekileceğiniz gün demektir; emanete ne kadar riayet edebildik, bunların tamamı kayda geçiyor ve muhasebesi ahirette yapılacaktır" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

