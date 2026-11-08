Netanyahu için yolun sonu mu? İsrail'de hükümeti kurma görevi resmen Eisenkot'a verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini resmen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ RESMEN EISENKOT'A VERİLDİ

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) düzenlenen resmi törenle Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı.

Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, "İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog ise Eisenkot'a hitaben, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.