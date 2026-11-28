İtalya'dan çocukları koruyacak radikal adım: 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!
İtalya, çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Buna göre, 13 yaşından küçüklere sosyal medya platformları tamamen yasaklanacak, ebeveyn denetimi de artırılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, söz konusu düzenlemeyi İtalya'nın önde gelen isimlerine sordu.
İtalya, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Parlamento gündemine taşınması beklenen yeni düzenlemeye göre 13 yaşından küçük çocuklara sosyal medya platformları tamamen yasaklanacak, 14-16 yaş grubu için ise özel koruyucu önlemler uygulanacak ve ebeveyn denetimi artırılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, dijital dünyadaki tehlikelere karşı atılan bu adımı İtalya'nın önde gelen isimlerine sordu.
Çocukların dijital dünyada hangi içeriği tükettiği, kimlerle iletişim kurduğu ve ne paylaştığı soruları her geçen gün daha fazla önem kazanırken, sosyal medyanın bitmek bilmeyen tehlikelerine karşı çocukları korumanın mümkün olup olmadığı tartışılıyor. Oldukça zor olan bu duruma karşı İtalya harekete geçti.
İTALYA'DA 13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI
İtalya'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme gündemde yer alıyor. Parlamento gündemine taşınması beklenen düzenlemeyle 13 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının tamamen yasaklanması, 14-16 yaş grubuna ise özel koruyucu önlemler getirilmesi ve ebeveyn denetiminin artırılması öngörülüyor.
"ÇOCUKLAR İNTERNETTEKİ TEHLİKEDEN KORUNMALI"
A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtlayan Sanatçı Alma Manera, "Çocuklarımızı takip etmek ve denetlemek önemli. Çünkü onlar da denetlenmek, biz ebeveynlerin yanlarında olduğunu hissetmek istiyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızı gözetmek doğru bir yaklaşım. Çocukları sosyal medya kullanımından ve zaman zaman tehlikeli olabilen internet dünyasından korumayı amaçlayan bu yasayı da doğru buluyorum." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Yapımcı Gianluca Cerasola, "Çocukların sosyal medya kullanımının denetlenmesinden ve buna yönelik uygun yöntemlerin geliştirilmesinden yanayım." sözleriyle düzenlemeye destek verdiğini aktardı.
"DEVLET OLMADAN AİLE DENETİMİ EKSİK KALIYOR"
Çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik tartışmalar eğitim ve medya boyutuyla da gündeme geliyor. Bu kapsamda sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasının yanı sıra okullarda dijital eğitim verilmesi de öneriliyor. Sürecin yalnızca bireysel çabalarla yürütülemeyeceğine dikkat çeken Siyasetçi Fabrizio Santori, "Çoğu zaman ailelerde bu denetim eksik kalıyor. Okullar da tek başlarına bu süreci yönetmekte yetersiz kalıyor. Dolayısıyla ailelerin, okulların ve kurumların ortak hareket etmesi gerekiyor. Gençlerin davranışları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilen sosyal medya kullanımına yönelik kuralların oluşturulması gerekli. Bu etkiler yalnızca kısa vadede değil, özellikle orta ve uzun vadede ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
"GENÇLER İLE DİYALOG KURARAK ANLATMAK KRİTİK"
Gençler ile kurulan diyalog da bu süreçte kritik bir rolde bulunuyor. Gençlerle kurulacak iletişimin önemini vurgulayan Siyasetçi Fabrizio Santori, "Gençler yalnızca denetlenmemeli; karşılaşabilecekleri sorunlar ve ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar da kendilerine anlatılmalı." sözleriyle sürecin yalnızca yasaklarla sınırlı kalmaması gerektiğini aktardı.
DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR
İtalya'daki tartışmalarda ailelerin, eğitim kurumlarının ve devletin iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, çocukların internet ve video oyunlarının olası risklerine karşı bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kendi ebeveynlik deneyimini paylaşan Sanatçı Alma Manera, "Benim 12 yaşında bir kızım var. Onun teknoloji kullanımını belirli kurallar çerçevesinde düzenlemeye çalışıyorum. Ancak bunun kolay olmadığının da farkındayım. Bu nedenle cep telefonlarının ve diğer dijital cihazların kullanımını sınırlandıracak bir yasanın önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Günümüzdeki sosyal ilişkilerin değişimine işaret eden Yapımcı Gianluca Cerasola, "Günümüzde insanların birbirleriyle tanışmaları ve yeni ilişkiler kurmaları, ne yazık ki bana göre, büyük ölçüde sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle özellikle çocukların bu süreçteki deneyimlerini yakından takip etmeli ve denetlemeliyiz." sözleriyle çocukların dijital dünyadaki takibinin gerekliliğini aktardı.