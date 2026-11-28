İtalya, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Parlamento gündemine taşınması beklenen yeni düzenlemeye göre 13 yaşından küçük çocuklara sosyal medya platformları tamamen yasaklanacak, 14-16 yaş grubu için ise özel koruyucu önlemler uygulanacak ve ebeveyn denetimi artırılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, dijital dünyadaki tehlikelere karşı atılan bu adımı İtalya'nın önde gelen isimlerine sordu.

Çocukların dijital dünyada hangi içeriği tükettiği, kimlerle iletişim kurduğu ve ne paylaştığı soruları her geçen gün daha fazla önem kazanırken, sosyal medyanın bitmek bilmeyen tehlikelerine karşı çocukları korumanın mümkün olup olmadığı tartışılıyor. Oldukça zor olan bu duruma karşı İtalya harekete geçti.

İTALYA'DA 13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

İtalya'da çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme gündemde yer alıyor. Parlamento gündemine taşınması beklenen düzenlemeyle 13 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının tamamen yasaklanması, 14-16 yaş grubuna ise özel koruyucu önlemler getirilmesi ve ebeveyn denetiminin artırılması öngörülüyor.

"ÇOCUKLAR İNTERNETTEKİ TEHLİKEDEN KORUNMALI"

A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtlayan Sanatçı Alma Manera, "Çocuklarımızı takip etmek ve denetlemek önemli. Çünkü onlar da denetlenmek, biz ebeveynlerin yanlarında olduğunu hissetmek istiyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızı gözetmek doğru bir yaklaşım. Çocukları sosyal medya kullanımından ve zaman zaman tehlikeli olabilen internet dünyasından korumayı amaçlayan bu yasayı da doğru buluyorum." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Yapımcı Gianluca Cerasola, "Çocukların sosyal medya kullanımının denetlenmesinden ve buna yönelik uygun yöntemlerin geliştirilmesinden yanayım." sözleriyle düzenlemeye destek verdiğini aktardı.