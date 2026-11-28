Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı kabul etti! Ege ve Doğu Akdeniz mesajı: İstikrar ve refah havzası olmalı
Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ele alınırken Erdoğan, Ege'yi barış denizi yapma konusunda tereddütlerinin bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Tasulas, saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaparken Başkan Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı.
KRİTİK GÖRÜŞME
Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Başkan Erdoğan'ın Yunan mevkidaşı ile Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi.
İŞTE ELE ALINAN KONULAR...
İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan'da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti."
ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Başkan Erdoğan başkanlığında 26 Kasım'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi. Kurul ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını yineledi.
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN FENER PROGRAMI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelecek Tasulas, 30 Kasım Pazartesi günü Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas yortusu dolayısıyla düzenlenecek ayine katılacak. Tasulas'ın ziyaret programında Şişmanoğlu Konağı'nda Bizans ve Bizans sonrası döneme ait sanat eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile Rum cemaati temsilcileriyle görüşmeler de bulunuyor.