Dolmabahçe'deki görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ele alındı. (AA)



GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başkan Erdoğan'ın Yunan mevkidaşı ile Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR...

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan'da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti."