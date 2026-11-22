Emekli zammı ve asgari ücret masada! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'nin ana gündem maddesi ekonomi olacak. İki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya dair kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda; emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme, asgari ücret zammı ve fon meselesi masaya yatırılacak. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ile Gazze başta olmak üzere sıcak dış politika gelişmeleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
İki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'de ağırlıklı gündem ekonomi olacak.
EMEKLİ MAAŞLARI VE ASGARİ ÜCRET MASADA
Kabine'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ve asgari ücret zammına ilişkin çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınacak. Emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin takvimi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." dedi. Öte yandan "Konuşmanızda emekliler için sene başından önce diye müjde verdiniz, asgari ücret diye bir takvimlendirme var mı?" sorusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İnşallah." şeklinde karşılık vermişti.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Kabinenin gündemindeki bir diğer önemli konu ise fon soruşturması olacak. Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelerin toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Yürütülen çalışmaların mevcut durumu ile soruşturmanın adli ve idari yönlerinin Kabine üyeleri tarafından ele alınacağı belirtiliyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR MASADA
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da Beştepe'deki toplantının gündeminde yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler, süreç kapsamında atılan adımlar ve güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Kabine üyelerinin süreçte gelinen son aşamayı ve yaşanan gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.