İki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'de ağırlıklı gündem ekonomi olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI VE ASGARİ ÜCRET MASADA

Kabine'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ve asgari ücret zammına ilişkin çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınacak. Emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin takvimi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." dedi. Öte yandan "Konuşmanızda emekliler için sene başından önce diye müjde verdiniz, asgari ücret diye bir takvimlendirme var mı?" sorusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İnşallah." şeklinde karşılık vermişti.