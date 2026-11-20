İsrail'den Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamle: GKRY'de Mossad merkezi mi kurulacak?
İsrail basınında, Doğu Akdeniz'deki güvenlik kaygıları ve İran bağlantılı olduğu öne sürülen faaliyetleri izlemek için GKRY'de Mossad koordinasyonunda daimi bir istihbarat merkezi kurulması gündeme geldi. Resmileşmeyen öneride Yunanistan ve bazı Balkan ülkeleriyle iş birliği öngörülüyor.
İsrail basınında yer alan iddialara ve A Haber yayınında aktarılan bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabilecek yeni bir istihbarat adımı için öneri sundu. İddiaya göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Mossad'a bilgi aktarılmasını öngören daimi bir istihbarat merkezi kurulmasını gündeme getirirken, söz konusu öneride Yunanistan, Kuzey Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinin de yer alması öngörülüyor.
GÜNEY KIBRIS'TA DAİMİ İSTİHBARAT MERKEZİ ÖNERİSİ
A Haber yayınında, İsrail'in Güney Kıbrıs'taki askeri yapılanması ve toprak satın almalarının ardından şimdi de istihbarat alanında yeni bir hamleye hazırlandığına yönelik iddialar ele alındı. Yayın sunucusu Merve Türkay İsrail'in bölgedeki adımlarına dikkat çekerek, "İsrail'in bölgede gerginliği adım adım tırmandıracak adımları hiç eksik olmuyor. Hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor. Güney Kıbrıs'taki askeri yapılanması, İsrail'in toprak satın almaları... Şimdi İsrail medyasına göre bu gerilimi biraz daha artıracak bir adım daha atıldı." ifadelerini kullandı. Tel Aviv'in Güney Kıbrıs'ta Mossad'a bağlı bilgi aktarılmasını öngören daimi bir istihbarat merkezi kurulmasını önerdiğini belirten sunucu, öneride Yunanistan, Kuzey Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinin de yer alması iddialarını gündeme taşıdı.
Konunun detaylarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) paylaşan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, "Çok dikkat çekici bir iddia aslında. Bu iddianın önümüzdeki günler içerisinde netlik kazanması da bekleniyor. Çünkü İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Güney Kıbrıs'ta kalıcı bir istihbarat merkezi kurması yönündeki öneri, bölgede yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi." sözleriyle aktardı.
LEFKOŞA MERKEZLİ PLAN VE İRAN DETAYI
Haberde, söz konusu iddianın ilk olarak İsrail medyasında yayımlanan bir görüş yazısıyla ortaya çıktığı belirtildi. Yazıdaki detayları paylaşan Rıza Açıkgöz, "İsrail basınında yer alan bir görüş yazısında, Güney Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da Mossad koordinasyonunda faaliyet gösterecek bölgesel istihbarat merkezi kurulması önerildi aslında önce. Söz konusu merkezin yalnızca İsrail ve Güney Kıbrıs arasında değil, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinin de istihbarat birimleriyle iş birliği içerisinde çalışması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.
Böyle bir merkezin kurulmasının neden istendiğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rıza Açıkgöz, "Önerilerin temelinde Doğu Akdeniz'de artan güvenlik kaygıları, özellikle İran bağlantılı olduğu öne sürülen faaliyetlerin daha yakından takip edilmesi düşüncesi bulunuyor." sözleriyle aktardı.
HENÜZ RESMİ KARAR YOK ANCAK GÜVENLİK DENGELERİ GÜNDEMDE
İsrail basınında ortaya atılan bu önerinin henüz resmiyet kazanmadığının altını çizen Rıza Açıkgöz, "Ancak burada şu önemli bir ayrıntının altını çizmem gerekir; Mossad'ın Güney Kıbrıs'ta bir merkez açacağına ilişkin henüz resmi olarak açıklanmış veya kesinleşmiş bir karar bulunmamakta. Şu anda gündemde olan konu, İsrail basınında ortaya atılan bu önerinin ileriye yönelik bir çalışmadan ibaret olması." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte böyle bir merkezin hayata geçirilmesi ihtimalinin dahi bölge açısından kritik sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Rıza Açıkgöz, "Böyle bir merkezin hayata geçirilmesi ihtimali bile Doğu Akdeniz açısından önemli soruları da beraberinde getiriyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bakıldığında, İsrail'in Güney Kıbrıs üzerinden bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin genişlemesi, güvenlik dengeleri bakımından yeni bir gelişme anlamına da gelebilir. Son yıllarda İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında gelişen askeri ve güvenlik iş birliği de bu tartışmayı daha ciddi hale getiriyor. Bunun da altını çizmekte yarar var." sözleriyle aktardı.
GÖZLER GELECEK AÇIKLAMALARDA
Bölgedeki hareketliliğin ardından gözlerin yetkili makamlardan yapılacak değerlendirmelere çevrildiğini belirten Rıza Açıkgöz, "Şimdi gözler İsrail ve Güney Kıbrıs yönetiminden gelecek olası açıklamalarda. Bu açıklamaları biz yakından takip edeceğiz. Mossad gerçekten Güney Kıbrıs'ta kalıcı bir istihbarat merkezi kuracak mı, yoksa bu öneri yalnızca tartışma düzeyinde mi kalacak? Bu soruların yanıtı önümüzdeki süreçte netlenecek. Ancak kesin olan bir şey var; Doğu Akdeniz, uluslararası güvenlik ve istihbarat tartışmalarının merkezinde yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.