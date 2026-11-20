İsrail basınında yer alan iddialara ve A Haber yayınında aktarılan bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabilecek yeni bir istihbarat adımı için öneri sundu. İddiaya göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Mossad'a bilgi aktarılmasını öngören daimi bir istihbarat merkezi kurulmasını gündeme getirirken, söz konusu öneride Yunanistan, Kuzey Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinin de yer alması öngörülüyor.

GÜNEY KIBRIS'TA DAİMİ İSTİHBARAT MERKEZİ ÖNERİSİ

A Haber yayınında, İsrail'in Güney Kıbrıs'taki askeri yapılanması ve toprak satın almalarının ardından şimdi de istihbarat alanında yeni bir hamleye hazırlandığına yönelik iddialar ele alındı. Yayın sunucusu Merve Türkay İsrail'in bölgedeki adımlarına dikkat çekerek, "İsrail'in bölgede gerginliği adım adım tırmandıracak adımları hiç eksik olmuyor. Hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor. Güney Kıbrıs'taki askeri yapılanması, İsrail'in toprak satın almaları... Şimdi İsrail medyasına göre bu gerilimi biraz daha artıracak bir adım daha atıldı." ifadelerini kullandı. Tel Aviv'in Güney Kıbrıs'ta Mossad'a bağlı bilgi aktarılmasını öngören daimi bir istihbarat merkezi kurulmasını önerdiğini belirten sunucu, öneride Yunanistan, Kuzey Makedonya ve bazı Balkan ülkelerinin de yer alması iddialarını gündeme taşıdı.

Konunun detaylarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) paylaşan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, "Çok dikkat çekici bir iddia aslında. Bu iddianın önümüzdeki günler içerisinde netlik kazanması da bekleniyor. Çünkü İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Güney Kıbrıs'ta kalıcı bir istihbarat merkezi kurması yönündeki öneri, bölgede yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi." sözleriyle aktardı.