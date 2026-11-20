İBB'den ulaşıma 7 yılda yüzde bin 680 zam: Sözler tutulmadı vaatler havada kaldı
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerindeki artış İBB Meclisi'nde yeniden gündeme geldi. AK Partili İBB Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, 2019'da 2,60 TL olan tam bilet ücretinin 46,20 TL'ye yükseldiğini belirterek 7 yıldaki artışın yüzde 1.680'e ulaştığını söyledi. Ulaşım giderlerinin hane ve öğrenci bütçelerine etkisine dikkat çeken Demirhan, İETT'nin bakım maliyetlerini ve seçim döneminde verilen ucuz ulaşım vaadini de eleştirdi.
A Haber canlı yayınında muhabir Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'daki toplu ulaşım ücretlerine son 7 yılda yüzde 1680 oranında zam yapıldığını belirterek İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Demirhan, 2019 yılında 2,60 lira olan tam bilet fiyatının bugün 46,20 liraya çıktığını kaydederken, İBB meclisindeki tartışmalara ve bakım maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
İstanbul'da son 7 yılda toplu ulaşımda yapılan zamların yanı sıra metrobüs ve otobüslerdeki bakım sorunları ile seçim vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğine dair soruyu yanıtlayan Hamdi Demirhan, 2019 yılında İBB Başkanı'nın İstanbullulara ulaşımın ucuzlayacağı ve sorun olmaktan çıkacağı yönünde bir vaatte bulunduğunu öne sürdü. Aradan geçen 7 yılın ardından ortaya çıkan tabloyu eleştiren Demirhan, "Biz AK Parti belediyesi olarak 2019 yılında tam bileti 2,60 olarak bırakmıştık. Bugün 46,20. Yani İstanbul'da toplu ulaşımda tam bilet fiyatı 46,20 olarak uygulanıyor. Bu da 7 yıllık süreçte yaklaşık yüzde 1680'lik büyük bir artış olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.
HANELERİN VE ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM GİDERLERİ
Zamların vatandaşların ve öğrencilerin bütçesine etkisine de değinen Demirhan, "Bugün ülkemizdeki hanede çalışan kişinin maalesef ki maaşının yüzde 13,6'sını, öğrencilerimiz devletimizin verdiği bursun yüzde 16,5'ini abonman ücreti olarak harcamak zorunda kalıyor." sözleriyle aktardı.
İstanbul'un ulaşım maliyetleri açısından geldiği noktaya dikkat çeken Demirhan, "Hane gelirine baktığımızda bu bilet fiyatlarıyla İstanbul şu an dünyanın en pahalı şehri durumunda, ulaşımda en pahalı şehri durumunda. Biz biliyorsunuz ulaşım yoğunluğunda daha önce zirveyi görmüştük, dünyada 1 numaraydık. Toplu ulaşımda da şu anda en pahalı şehir haline geldik. Bunu da şu andaki mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi gerçekleştirmiş oldu." şeklinde konuştu.
MECLİS GÜNDEMİ VE İETT'NİN BAKIM MALİYETLERİ
Söz konusu artışların meclis gündemine taşındığında mevcut belediye yönetiminden nasıl yanıtlar alındığının sorulması üzerine Demirhan, yönetimin çeşitli gerekçeler sunduğunu ancak bunların gerçekçi olmadığını savundu. Belediyeyi yöneten partilerin savunmalarına değinen Demirhan, "Enflasyondan bahsediyorlar, ülkemiz hiçbir zaman bu kadar enflasyon görmedi. Akaryakıt fiyatlarından bahsediliyor, ülkemizde hiçbir zaman akaryakıt fiyatlarına bu kadar zam olmadı. Diğer işçi giderlerinden, bakım masraflarından bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.
İETT ile özel sektörün bakım maliyetlerini kıyaslayan Demirhan, özel sektörün bakım maliyetlerinin İETT'nin bakım maliyetlerinden çok daha düşük oranda olduğunu belirterek, "Özel sektör bunu gayet iyi yapabiliyorlar, bakımını yapıyor, otobüslerini işletebiliyorken İETT'nin bu kadar yüksek meblağlarda bakım masrafı ödeyip üstüne üstlük bir de zam yapması bizler açısından, İstanbullular açısından sürdürülebilir bir durum değil. Biz AK Parti meclis üyeleri olarak bunu mecliste yüksek sesle ifade ediyoruz. İstanbullulara yapılan yüzde 1680'lik zammın hiçbir şekilde reel karşılığının olmadığına inanıyoruz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.