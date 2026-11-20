İstanbul'da son 7 yılda toplu ulaşımda yapılan zamların yanı sıra metrobüs ve otobüslerdeki bakım sorunları ile seçim vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğine dair soruyu yanıtlayan Hamdi Demirhan, 2019 yılında İBB Başkanı'nın İstanbullulara ulaşımın ucuzlayacağı ve sorun olmaktan çıkacağı yönünde bir vaatte bulunduğunu öne sürdü. Aradan geçen 7 yılın ardından ortaya çıkan tabloyu eleştiren Demirhan, "Biz AK Parti belediyesi olarak 2019 yılında tam bileti 2,60 olarak bırakmıştık. Bugün 46,20. Yani İstanbul'da toplu ulaşımda tam bilet fiyatı 46,20 olarak uygulanıyor. Bu da 7 yıllık süreçte yaklaşık yüzde 1680'lik büyük bir artış olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

HANELERİN VE ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM GİDERLERİ

Zamların vatandaşların ve öğrencilerin bütçesine etkisine de değinen Demirhan, "Bugün ülkemizdeki hanede çalışan kişinin maalesef ki maaşının yüzde 13,6'sını, öğrencilerimiz devletimizin verdiği bursun yüzde 16,5'ini abonman ücreti olarak harcamak zorunda kalıyor." sözleriyle aktardı.

İstanbul'un ulaşım maliyetleri açısından geldiği noktaya dikkat çeken Demirhan, "Hane gelirine baktığımızda bu bilet fiyatlarıyla İstanbul şu an dünyanın en pahalı şehri durumunda, ulaşımda en pahalı şehri durumunda. Biz biliyorsunuz ulaşım yoğunluğunda daha önce zirveyi görmüştük, dünyada 1 numaraydık. Toplu ulaşımda da şu anda en pahalı şehir haline geldik. Bunu da şu andaki mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi gerçekleştirmiş oldu." şeklinde konuştu.

MECLİS GÜNDEMİ VE İETT'NİN BAKIM MALİYETLERİ

Söz konusu artışların meclis gündemine taşındığında mevcut belediye yönetiminden nasıl yanıtlar alındığının sorulması üzerine Demirhan, yönetimin çeşitli gerekçeler sunduğunu ancak bunların gerçekçi olmadığını savundu. Belediyeyi yöneten partilerin savunmalarına değinen Demirhan, "Enflasyondan bahsediyorlar, ülkemiz hiçbir zaman bu kadar enflasyon görmedi. Akaryakıt fiyatlarından bahsediliyor, ülkemizde hiçbir zaman akaryakıt fiyatlarına bu kadar zam olmadı. Diğer işçi giderlerinden, bakım masraflarından bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.