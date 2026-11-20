Masadaki dengeleri ve liderlerin asıl niyetlerini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, "Şimdi bir kere şunu söylememiz lazım. Bu üç lider aslında hiçbir zaman birbirinin ayağına basmadılar. Hiçbir ülke diğerini sistemin dışına itecek, sistemin altında kalacak hale getirmemek için özellikle çaba sarf etti" ifadelerini kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasındaki bu üç başat aktörün küresel sisteme zarar vermemek adına birbirini gözeterek hareket ettiğini vurgulayan Dr. Tolga Sakman, "Doğal olarak aralarındaki rekabet olumsuz bir şekilde yansırsa birbirlerine, sisteme etki eder endişesi olduğundan kimse kimsenin sistemini bozmak istemiyor. Evet, rekabet içerisinde çok sert zamanlar geçti ama özellikle Trump durumu fark ettiği günden beridir farkındaysanız Rusya'yla da Çin'le de arayı çok iyi tutuyor. Hatta bu masanın büyük ihtimalle fikir babası zaten Trump. Gelecekte, yakın gelecekte Trump'ın yapmaya çalıştığı Amerika'nın hala başat aktör olduğu ama şu anki sistemin liderlerinin hala liderliğini koruduğu bir yapı var kafasında. O yüzden bu toplantı yapılıyor" sözleriyle sürecin perde arkasını aktardı.

NÜKLEER OLİGARŞİYİ KORUMA PLANI

Zirveden somut bir karar çıkmadığını ve liderlerin sıcak çatışma başlıkları yerine nükleer konuyu öne çıkardığını belirten Dr. Tolga Sakman, "Yani şu toplantıdan somut hiçbir şey çıkmadı. Bir buçuk saatlik bir toplantı. Herkesin ajandası başka. Ki üçünün de ayrı ayrı çok sıcak gündemi var normalde ama hepsini bıraktılar nükleer konuştular mesela. Ki sıcak masada nükleer konusu olmamasına rağmen. Ve geldiğimiz yerde biz şunu söyleyebiliyoruz: Evet üçü anlaşabiliyor. Masanın etrafında oturabiliyor. Şu anda onlar için ve dünya için önemli olan nokta bu ve bir de herkes de birbirine biraz da gücünü gösterdi" ifadelerini kullandı.

Masadaki asıl hedefin mevcut nükleer tekeli korumak olduğuna dikkat çeken Dr. Sakman, "Trump'ın da söylediği, diğer liderlerin de ona katıldığı nokta şu: 'Biz dünyada en çok nükleer silah sahibi olan ülkeleriz. Bizden başka hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmadığı bir dünya inşa etmemiz lazım ki bütün dünya bizden korkmaya devam etsin. Yoksa yeni nükleer ülkeler, nükleer silahı olan ülkeler ortaya çıkarsa bizim bu oligarşimiz yıkılır.' Trump'ın açık açık söylediği şey bu. Hatta söylediği şey, 'Elimizde böyle bir güç varken bundan fedakarlık yapacağımız bir durum söz konusu olamaz' diyor" tespitinde bulundu. ABD ile Rusya arasındaki son nükleer sınırlandırma anlaşmasının şubat ayında sona erdiğini hatırlatan Sakman, şu an hiçbir ülkeyi bağlayan bir anlaşma bulunmadığını ve açıklanan metnin Amerika'da yapılacak G20 zirvesi öncesi sadece bir iyi niyet beyanından ibaret olduğunu sözlerine ekledi.