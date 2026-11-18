Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı üçlü formattaki görüşmeyi değerlendirdi.

Putin, görüşmenin tarihi olduğuna işaret ederek, "Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. En azından, önemli konularda görüşlerin karşılaştırılması konusunda tam olarak mutabık kalınmasa da karşılıklı anlayış oluştu. Daha önce buna benzer görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu." ifadelerini kullandı.

Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Putin, "Görüşmede, BM'nin reform edilmesini ve potansiyelinin artırılmasını istişare ettik. Hepimiz, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Güvenlikle ilgili konuları da ele aldıklarını aktaran Putin, "Kitle imha silahlarının ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili bazı sorunlar üzerinde durduk. Uluslararası deniz hukukunun tüm normlarına uyulmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki sınırlarını aştığını ve siyasi kararlar aldığını aktararak, liderlerin bu konuda da hemfikir olduğunu dile getirdi.

Görüşmede yaptıkları resmi açıklamaların ardından serbest şekilde konuşmaya devam ettiklerini anlatan Putin, "Bu tartışma, tamamen serbest ve son derece açık bir ortamda gerçekleşti. Bu, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı ve ileride buna benzer görüşmelerin sağlanması için zemin oluşturdu. Bu görüşmelerin yine aynı formatta mı yoksa başka bir formatta mı sağlanacağı önemli değil. Genel olarak bu görüşme, son derece faydalıydı." diye konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALARI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ" Putin, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik uzlaşı arayışlarına ilişkin, "Elbette uzlaşma seçenekleri var. Bu uzlaşmalar, Amerikan tarafınca önerildi ve biz Anchorage'da da dahil olmak üzere, bunları hiçbir değişiklik yapmadan kabul ettik. Dolayısıyla uzlaşma seçenekleri mevcut ve tarafımızca destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Avrupalı ülkelerin tutumuna değinen Putin, "Mesele, çatışmanın diğer taraflarının, Ukrayna'nın ve Avrupalı destekçilerinin bu uzlaşmaları kabul etmek isteyip istemedikleri. Yani çatışmaların ve savaşın sona erdirilmesi konusunda barışçıl yollarla anlaşmaya varmak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla şu anda istemiyorlar. Ancak göreceğiz, her şey akış halinde, her şey değişiyor." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Ukrayna'nın güvenliğine dair ise "Rusya, Ukrayna'nın da tıpkı Rusya gibi güvenlik hakkına sahip olduğunu kabul ediyor." dedi.

Rusya'nın çatışmaları sona erdirmek istediğinin altını çizen Putin, "8 yıl boyunca silahlı çatışmalar, gerçekte bir savaş yaşandı. Biz yalnızca bunu sona erdirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın samimi şekilde Ukrayna krizini çözmek ve Rusya-ABD arasındaki ilişkileri iyileştirmek için çabaladığını vurgulayan Putin, bu eğilimin devam edeceği umudunu paylaştı.

"KIRIM KÖPRÜSÜ'NE DÜZENLENEN SALDIRILARA CEVABIMIZ ACI VERİCİ OLACAK"

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarına değinen Putin, bu köprünün askeri amaçla kullanılmaması konusunda talimat verdiğini kaydederek, "Bu, kesinlikle sivil bir unsur." ifadesini kullandı.

Putin, daha önce Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna'da bazı alanlarda ateşkesin sağlanması ihtimalini görüştüğü bilgisini paylaşarak, "Ancak Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev için yaptıklarından daha acı verici olacak." dedi.

"AVRUPALI TEMSİLCİLERİ MOSKOVA'YA DAVET ETTİK"

Ukrayna topraklarına herhangi bir ülkenin asker konuşlandırılmasını kabul edilemez bulduklarını vurgulayan Putin, bunun Rusya'nın güvenliği açısından tehdit oluşturacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesine de karşı çıktıklarını ifade eden Putin, AB'nin giderek siyasi ve askeri bir bloka dönüştüğünü, bu durumun Rusya açısından sorun oluşturduğunu belirtti.

Putin, Avrupa ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğine işaret ederek, "Amerikalılar sürekli bize 'Avrupa ile ilişkileri düzeltme' çağrısı yapıyor. Ancak biz onlarla ilişkileri bozmadık. Bu 'siyasi ishale' artık son verilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmak istemediğini vurgulayan Putin, "Avrupa'ya yönelik bir saldırı konusunda neler söylüyorlar? Herkes, bizim Avrupa ile savaşmak istemediğimizi anlıyor. Bu ne saçmalık?" diye konuştu.

Başkan Putin, bazı Avrupa ülkelerindeki siyasi yönetimler değişmeden Rusya ile ilişkilerin tamamen normalleşmesinin mümkün görünmediğinin altını çizdi.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne yönelik müzakere sürecine katılması ihtimalini de değerlendiren Putin, ABD'nin Avrupa'nın müzakere sürecine dahil edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi kapsamında ele alınmasına yönelik ABD'nin yaklaşımını kabul ettiklerini aktararak, "Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinin bir parçası olmalı. Avrupa'nın güvenliğini Avrupa olmadan tartışmak tuhaf olur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkilileri Moskova'ya davet ettiğini bildiren Putin, öncelikle Avrupa ülkelerinin güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını öğrenmek istediklerini ifade etti.

Putin, Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemi kurulması konusunda uzlaşıya varılabileceğini dile getirerek, "Biz hiçbir şeyden fedakarlık etmeye niyetli değiliz. Uzlaşı arayacağız. Bana göre, bu uzlaşılar gayet mümkün." diye konuştu.

Başkan Putin, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlik hakkına sahip olduğunu belirterek, Avrupa'nın güvenlik düzeni konusunda 1990'lı yılların başındaki koşullara dönmenin anlamlı olmayacağını kaydetti.