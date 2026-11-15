TikTok'ta tepki çeken Kabe istismarı! Tavafı oyuna çevirip 750 liraya satışa çıkardılar
Sosyal medya platformu TikTok'ta Kabe tavafını dijital oyuna dönüştüren bazı kullanıcıların canlı yayınlarda hediye ve jeton topladığı ortaya çıktı. İzleyicilerin isimleriyle sanal tavafa katıldığı yayınlarda dini kavramlar puanlama sistemine dahil edildi. Tepki çeken uygulamanın kaynak kodlarının ise forum sitelerinde 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Sosyal medya platformu TikTok'ta kutsal mekanların ve dini ibadetlerin dijital oyunlara dönüştürülmesi tepki çekti. Bazı kullanıcıların Kabe'nin üç boyutlu görselleriyle hazırladığı canlı yayınlarda izleyicilerden hediye ve jeton topladığı görüldü. "Kabe Tavaf" adı verilen simülasyonun kaynak kodlarının forum sitelerinde 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.
TİKTOK'TA KABE TAVAFINI DİJİTAL OYUNA ÇEVİRDİLER
TikTok'ta bazı yayıncıların, Kabe'nin üç boyutlu görsellerini kullanarak "Kabe Tavaf" adı altında etkileşimli bir oyun hazırladığı görüldü.
Canlı yayınlarda kutsal mekanın çevresinde hareket eden sanal figürler kullanılırken izleyicilerden hediye ve jeton toplandığı belirtildi.
Dini ibadetin dijital bir yarışa dönüştürülmesi ve bu yolla kazanç elde edilmesi tepki çekti.
"KATIL" YAZANLAR SANAL TAVAFA DAHİL EDİLİYOR
Ortaya çıkan görüntülerde ekranın ortasına Kabe görselinin yerleştirildiği, çevresinde ise avatar figürlerin döndüğü görülüyor.
Canlı yayını izleyen kullanıcılar, sohbet bölümüne "katıl" yazarak oyuna dahil olabiliyor.
Sistem, izleyicinin kullanıcı adıyla oluşturduğu sanal figürü otomatik olarak Kabe'nin etrafında döndürerek tavaf simülasyonuna katıyor.
TAVAF VE ŞAVT KAVRAMLARINI PUANLAMA SİSTEMİNE EKLEDİLER
Yayınlarda hac ibadetinin temel unsurlarından olan tavaf ve şavt kavramlarının oyun içindeki puanlama sisteminde kullanıldığı görüldü.
Ekranda "İzleyici tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler yer aldı.
Yayınların arka planında ise Telbiye duası ve çeşitli ilahiler çalınarak dini bir atmosfer oluşturuldu.
KABE TAVAFI SİMÜLASYONUNU 750 LİRAYA SATIŞA ÇIKARDILAR
Tepki çeken uygulamanın yalnızca canlı yayınlarla sınırlı kalmadığı, simülasyonun ticari bir ürüne de dönüştürüldüğü belirtildi.
"Kabe Tavaf" adıyla hazırlanan yazılımların kaynak kodlarının forum sitelerinde 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.
Böylece kutsal mekan ve ibadetlerin kullanıldığı dijital oyunların, canlı yayınlarda hediye ve jeton toplamanın yanı sıra yazılım satışı üzerinden de gelir elde etmek amacıyla kullanıldığı görüldü.