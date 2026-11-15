TikTok'ta tepki çeken Kabe istismarı! Tavafı oyuna çevirip 750 liraya satışa çıkardılar

Sosyal medya platformu TikTok'ta kutsal mekanların ve dini ibadetlerin dijital oyunlara dönüştürülmesi tepki çekti. Bazı kullanıcıların Kabe'nin üç boyutlu görselleriyle hazırladığı canlı yayınlarda izleyicilerden hediye ve jeton topladığı görüldü. "Kabe Tavaf" adı verilen simülasyonun kaynak kodlarının forum sitelerinde 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

TikTok'ta Kabe tavafını dijital oyuna dönüştüren yayıncılar, izleyicilerden hediye ve jeton topluyor.

TİKTOK'TA KABE TAVAFINI DİJİTAL OYUNA ÇEVİRDİLER

TikTok'ta bazı yayıncıların, Kabe'nin üç boyutlu görsellerini kullanarak "Kabe Tavaf" adı altında etkileşimli bir oyun hazırladığı görüldü.

Canlı yayınlarda kutsal mekanın çevresinde hareket eden sanal figürler kullanılırken izleyicilerden hediye ve jeton toplandığı belirtildi.

Dini ibadetin dijital bir yarışa dönüştürülmesi ve bu yolla kazanç elde edilmesi tepki çekti.

"KATIL" YAZANLAR SANAL TAVAFA DAHİL EDİLİYOR

Ortaya çıkan görüntülerde ekranın ortasına Kabe görselinin yerleştirildiği, çevresinde ise avatar figürlerin döndüğü görülüyor.

Canlı yayını izleyen kullanıcılar, sohbet bölümüne "katıl" yazarak oyuna dahil olabiliyor.

Sistem, izleyicinin kullanıcı adıyla oluşturduğu sanal figürü otomatik olarak Kabe'nin etrafında döndürerek tavaf simülasyonuna katıyor.

TAVAF VE ŞAVT KAVRAMLARINI PUANLAMA SİSTEMİNE EKLEDİLER

Yayınlarda hac ibadetinin temel unsurlarından olan tavaf ve şavt kavramlarının oyun içindeki puanlama sisteminde kullanıldığı görüldü.

Ekranda "İzleyici tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler yer aldı.

Yayınların arka planında ise Telbiye duası ve çeşitli ilahiler çalınarak dini bir atmosfer oluşturuldu.