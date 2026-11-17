Türkiye'de akciğer kanserinin bölgesel dağılımı belli oldu. Ege ve Marmara bölgeleri ilk sıralarda yer alırken, her yıl 38 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor, 32 bin kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pervin Korkmaz, sigara, elektronik sigara, hava kirliliği ve sanayileşmenin riskleri artırdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin akciğer kanseri haritası ortaya çıkarken, verilerde Ege ve Marmara bölgeleri ilk sırada yer aldı. 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında konuyu değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pervin Korkmaz, hastalığın görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek Türkiye'de her yıl 38 bin kişinin akciğer kanseri tanısı aldığını ve 32 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AKCİĞER KANSERİ EN ÇOK EGE VE MARMARA'DA GÖRÜLÜYOR

Türkiye'nin akciğer kanseri verilerine ve bölgesel dağılıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pervin Korkmaz, "Bugün 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü aynı zamanda. Evet, gitgide akciğer kanseri sıklığı artmakta. Özellikle Türk Toraks Derneği ve Sağlık Bakanlığı verilerinin analizine göre de ilk sırada Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi yer almakta. Tabii bunun nedenine bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

Bölgeler arasındaki farklılığın nedenlerini açıklayan Korkmaz, "Sigara tüketimi yine bu bölgelerde çok fazla. Yaş oranı bu bölgelerde yaşayanlarda daha yüksek. Kentleşme, sanayileşme ve hava kirliliği en büyük risk faktörleri arasında. Tabii ki bunların az olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi de listede en aşağı sıralarda yer alıyor." sözleriyle aktardı.

AKCİĞER KANSERİ NEDEN ARTTI? TÜTÜN VE ELEKTRONİK SİGARA ETKİSİ Son yıllarda tütün ve benzeri ürünlerin kullanımındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Pervin Korkmaz, "Günümüzde sigara tüketimi çok fazla artmakta. Tabii sadece sigara değil günümüzün yeni model sigarası olan elektronik sigara, puff tüketimi, nargile olsun; bunların tüketimi de gitgide artmakta ve dolayısıyla sıklık da artmakta." ifadelerini kullandı.

"HER YIL 38 BİN KİŞİ TANI ALIYOR, 32 BİN KİŞİYİ KAYBEDİYORUZ"

Akciğer kanserinin Türkiye'deki bilançosunu paylaşan Prof. Dr. Korkmaz, "Ülkemizde her yıl 38 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor, 32 bin kişiyi de biz akciğer kanseri nedeniyle kaybediyoruz. Akciğer kanseri hem sıklık açısından birinci sırada hem de ölüme neden olan kanserler arasında birinci sırada yer alıyor." sözleriyle aktardı. Hastalığın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Korunmamız, bu risk faktörlerinden yüzde 90 nedeninin sigara ve tütün ürünü olduğunu düşünürsek mümkün gibi de gözüküyor." ifadelerini kullandı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE TARAMA PROGRAMLARI Tütün ürünleri ve elektronik sigaranın bırakılmasının yanı sıra çevresel ve mesleki önlemlere de değinen Prof. Dr. Pervin Korkmaz, "Hava kirliliğine tabii ki bunun bireysel olarak yapabileceğimiz bir çözüm değil ama hava kirliliği açısından tedbirlerin alınması. Yine mesleksel maruziyetler de risk faktörleri arasında yer almakta. Burada ciddi korunma yöntemleri olabiliyor mesleklere yönelik, risk yaratan mesleklere yönelik; onlara dikkat edilmesi gerekiyor." sözleriyle aktardı.

Türkiye'de ve dünyada uygulanan tarama yöntemleri hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Bizim ülkemizde tarama programı yok akciğer kanseri açısından. Çünkü bizde tüberküloz veya sekelle iyileşen akciğer enfeksiyonları sık olduğu için yalancı nodüllere neden olabiliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük doz bilgisayarlı tomografiyle 50-80 yaş arasındaki bireylere, 20 paket yılı sigara tüketmiş ve ailesinde akciğer kanseri olan, son 15 yılda sigarayı bırakmış olan bireylerde tarama programları yapılabilmekte. Ama bizim ülkemizde henüz rutin bir tarama programı yok." ifadelerini kullandı.