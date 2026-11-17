İlter Yeşiltaş, " Yaptığımız görüşmelerde Muğla ile ilgili 3 ihtimal ortaya çıktı. Yeni Parti'nin milletvekilleri ve üst düzey yöneticileriyle görüştüğümüzde Yeni Parti 'Ahmet Aras bize gelir' diyor . İddia ise AK Parti'ye geçecek, bu güçlü bir iddia. Olasılık olarak da dönem sonuna kadar bağımsız kalacak ve siyaseti bırakacak şeklinde bir ihtimalden bahsediliyor" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, bu tabloyu özetledikten sonra Gazeteci Ercan Gürses'e hangi maddenin kendisine daha yakın geldiğini sordu.

Siyasetin dönemin ruhuyla birlikte yorumlanması gerektiğini belirten Gazeteci Ercan Gürses, ikinci maddenin yani AK Parti'ye geçme ihtimalinin biraz daha ön plana çıktığını vurgulayarak, "Son zamanlarda sayısı 107'yi bulan belediye başkanlarının nehrin ana yatağı olarak görmüş oldukları AK Parti'ye doğru bir tercih yaptıklarını görüyoruz. 1980'lerde Adalet Partili önemli isimlerin Anavatan Partisi'ne, 90'ların başında ise ANAP'ın bazı eski bakanlarının DYP'ye yönelmelerinin nedeni ana yatağın orası olmasıydı. Son çeyrek asır içerisinde de AK Parti'nin bir tercih ve cazibe merkezi olması, hizmet yapabilmek için önemli bir yer olduğu ortada" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Ercan Gürses, motivasyonun bu olduğunu teyit ederek geçmiş örnekleri sıraladı. Ercan Gürses, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı namıdiğer Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi isimler CHP'de önemli görevler üstlenmiş isimlerdi ve bunların da belli rahatsızlıkları söz konusuydu. Benzer bir motivasyonun Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde de olabileceğini düşünüyorum. Ahmet Aras Yeni Parti'ye geçseydi şimdiye kadar bu tercihini yapabilirdi. Siyaseti bırakma yönündeki son ihtimal ise yaşı ve gelecek projeksiyonları nedeniyle düşük. AK Parti içerisinde de Ahmet Aras'a dönük menfi bir düşüncenin olmadığını tespit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERANDAÇ'TAN ÇARPICI KULİS: "GÖNLÜ BİR YILDIR AK PARTİ'DE" Konuşmasında zamanlama detayına dikkat çeken Gazeteci Bülent Erandaç, Ahmet Aras'ın eşi Gonca Hanım'ın Yeni Parti'ye geçtiğini hatırlatarak, "Yeni Parti'ye geçme konusunda eşi Gonca Hanım geçerken beraberlerdi, geçtikten sonra Ahmet Aras'ın da geçeceği bekleniyordu ancak ayrıldı ve bağımsız olarak yoluna devam etti. Fakat gönlünün bir yıldan beri, yani CHP'de bulunduğu dönemde de doğrudan doğruya AK Parti'de olduğuna dair bilgilerimiz var" sözleriyle aktardı.

"YENİ YILDA AK PARTİ'DE GÖREVE BAŞLAYACAK"

İlter Yeşiltaş'ın bu çıkışına katıldığını belirten Gazeteci Bülent Erandaç, "Geçecek. Onun bir orta zamanlaması var; büyük ihtimalle yeni yılda AK Parti'de göreve başlayacak. Bodrum'da görev yaptı, sonra yerine Mandalinci geldi, Muğla ilçeleri itibarıyla rantı çok yüksek bir yer. O dönemde CHP içinde Ekrem İmamoğlu'nun özellikle Bodrum, İzmir'de Çeşme ve Antalya gibi rantı yüksek yerlerde düşünceleri vardı. O mekanizmalarla ilgili değerlendirmelerde Özgür Özel ile de çok tartıştılar, orada biraz gecikme oldu" ifadelerini kullandı.