"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu
Siyasette sıcak gelişmeler yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kongresine yönelik hamleleri ve kulislerde konuşulan "dost yönetim" formülünün perde arkası aralandı. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında Özgür Özel ve ekibinin CHP'yi dizayn etme stratejilerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamleleriyle bozduğu planları, parti içindeki "üçüncü yolcuları" ve Yeni Parti'nin yönetim kadrosunda yer alması beklenen flaş isimleri tek tek açıkladı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesindeki yönetim mücadelesi yeni bir boyuta taşınırken, gazeteci Sinan Burhan canlı yayında dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP PLANI VE "DOST YÖNETİM" STRATEJİSİ
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında, ilk olarak Özgür Özel'in CHP kongresine yönelik planı ve kulislerde konuşulan "dost yönetim" kavramı ele alındı. Özel ve ekibinin, CHP'de kendilerine yakın bir adayı destekleme seçeneği üzerinde durduğu, ilerleyen süreçte CHP ile Yeni Parti arasında ortak hareket edilebilecek bir zemin oluşturulması açısından bu değişimin kritik görüldüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak Özgür Özel'e yakın bir ismin aday gösterilip gösterilmeyeceği ve "dost yönetim" formülünün ayrıntıları gündeme getirildi.
Sürecin ilk aşamasını anlatan Gazeteci Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin ilk aşamasını bozdu. CHP'de Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Polat Şaroğlu, Tolga Sağ ve Gül Çiftci'nin de aralarında bulunduğu 48 kişi kalmıştı. Olası bir mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından bozulması durumunda CHP, Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yoluna devam edecekti. Ancak Kemal Bey ve ekibi, iki hafta önce söz konusu 48 ismi ihraç etti. Bu isimler, hem butlan kararını beklemek hem de Yargıtay'ın kararı bozarak 'Özgür Bey'e dön' demesi ihtimaline karşı hazırlıksız yakalanmamak amacıyla Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde oraya geçmemişti. Kemal Bey bu durumu görünce ihraç hamlesinde bulundu.
Özgür Bey'in ilk aşamadaki planı, söz konusu 48 kişi ihraç edilmeden önce Selin Sayek Böke'nin CHP Genel Başkanı olmasıydı. Biz buna 'CHP içindeki Truva atları' dediğimizde Özgür Bey televizyonda, 'Biz Truva atı değiliz, partinin sahibiyiz' dedi. Ancak ardından o 48 kişi ihraç edildi. Peki, 'dost yönetim' ne anlama geliyor? Özgür Bey bir röportajında, 'Biz CHP'yle, Kemal Bey'le bir araya gelmeyiz' diyor. Zaten seçimlere kadar 'butlan yönetimi' kavramını kullanacaklarını, mevcut yapıya CHP yönetimi demeyeceklerini belirten bir stratejileri de var."
CHP'Yİ DİZAYN PROJESİ Mİ? "ÜÇÜNCÜ YOLCULAR" SAHNEDE
"Dost yönetim" kavramının Özgür Özel'in CHP'yi dizayn etme projesi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gazeteci Sinan Burhan, bu yönde bir niyet bulunduğunu ancak bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.
Burhan, CHP'de ihraç edilen 48 kişinin ardından bir de "üçüncü yolcular" olarak adlandırılan grubun bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Böyle bir niyeti var, dizayn edebilir mi bilemem. CHP'de o 48 kişiden sonra bir de 'üçüncü yolcular' grubu var. Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay gibi isimler, Kemal Bey'e 'Kemal Bey, siz onursal genel başkan olun ve partiyi yeni bir isme devredin' diyorlar.
En son Abant'taki toplantıda bazı milletvekilleri Kemal Bey'e, 'Onursal genel başkan olarak devam edin. Siz olursanız seçimlerde başarısız oluruz. Binalardaki 'Hain Kemal' tepkileri ve butlan süreci nedeniyle taban sizden koptu, oyu alamazsınız' dediler."
KILIÇDAROĞLU'NA ONURSAL BAŞKANLIK BASKISI VE ADAYLIK HESAPLARI
Üçüncü yolcuların Kılıçdaroğlu'yla doğrudan yarışmak yerine neden onursal başkanlık teklifinde bulunduğu ve seçimlere kadar CHP yönetiminin değişip değişmeyeceği de programda gündeme geldi.
Bu soruyu yanıtlayan Gazeteci Sinan Burhan, CHP'deki yönetimin 2029 yerel seçimlerine kadar değişmeyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Değişmez. 2029 belediye seçimlerine kadar Kemal Bey devam eder ve devam etmesi de gerekir. Aksi takdirde CHP içerisinde birlik ve bütünlük sağlanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu şu an birlik ve bütünlüğün teminatıdır.
Kemal Bey ayrılırsa sekiz genel başkan adayı çıkar. Oğuz Kaan Salıcı ve Müslüm Sarı aday olmak ister. Ali Öztunç, 'Kimse yoksa ben varım' dedi. Gürsel Erol ise 'Kemal Bey olmazsa adayım' diyor. Muharrem İnce de mevcut yönetimde olmasa bile doğal bir adaydır. Kendisi, 'Torun seviyorum, aday değilim' dese de CHP'de aday olmak ister.
'Dost yönetim' dedikleri şey, Kemal Bey'in CHP'nin başından ayrılması ya da görevden uzaklaştırılması hâlinde yerine gelecek yönetimle Özgür Bey'in birlikte hareket etmesidir. Hatta Özgür Bey, 'CHP'deki kurultay delegelerini Kemal Bey yazabilir ama ben o delegelerle seçime girsem yine kazanırım' diyerek oldukça iddialı konuşuyor. 31 Mart seçimleri ve Ekrem İmamoğlu dosyası üzerinden elde ettiği meşruiyeti CHP'de de sağlayabileceğini düşünüyorlar."