"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu

Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak Özgür Özel'e yakın bir ismin aday gösterilip gösterilmeyeceği ve "dost yönetim" formülünün ayrıntıları gündeme getirildi.

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında, ilk olarak Özgür Özel'in CHP kongresine yönelik planı ve kulislerde konuşulan "dost yönetim" kavramı ele alındı. Özel ve ekibinin, CHP'de kendilerine yakın bir adayı destekleme seçeneği üzerinde durduğu, ilerleyen süreçte CHP ile Yeni Parti arasında ortak hareket edilebilecek bir zemin oluşturulması açısından bu değişimin kritik görüldüğü hatırlatıldı.

Sürecin ilk aşamasını anlatan Gazeteci Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin ilk aşamasını bozdu. CHP'de Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Polat Şaroğlu, Tolga Sağ ve Gül Çiftci'nin de aralarında bulunduğu 48 kişi kalmıştı. Olası bir mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından bozulması durumunda CHP, Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yoluna devam edecekti. Ancak Kemal Bey ve ekibi, iki hafta önce söz konusu 48 ismi ihraç etti. Bu isimler, hem butlan kararını beklemek hem de Yargıtay'ın kararı bozarak 'Özgür Bey'e dön' demesi ihtimaline karşı hazırlıksız yakalanmamak amacıyla Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde oraya geçmemişti. Kemal Bey bu durumu görünce ihraç hamlesinde bulundu.

Özgür Bey'in ilk aşamadaki planı, söz konusu 48 kişi ihraç edilmeden önce Selin Sayek Böke'nin CHP Genel Başkanı olmasıydı. Biz buna 'CHP içindeki Truva atları' dediğimizde Özgür Bey televizyonda, 'Biz Truva atı değiliz, partinin sahibiyiz' dedi. Ancak ardından o 48 kişi ihraç edildi. Peki, 'dost yönetim' ne anlama geliyor? Özgür Bey bir röportajında, 'Biz CHP'yle, Kemal Bey'le bir araya gelmeyiz' diyor. Zaten seçimlere kadar 'butlan yönetimi' kavramını kullanacaklarını, mevcut yapıya CHP yönetimi demeyeceklerini belirten bir stratejileri de var."

CHP'Yİ DİZAYN PROJESİ Mİ? "ÜÇÜNCÜ YOLCULAR" SAHNEDE

"Dost yönetim" kavramının Özgür Özel'in CHP'yi dizayn etme projesi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gazeteci Sinan Burhan, bu yönde bir niyet bulunduğunu ancak bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Burhan, CHP'de ihraç edilen 48 kişinin ardından bir de "üçüncü yolcular" olarak adlandırılan grubun bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böyle bir niyeti var, dizayn edebilir mi bilemem. CHP'de o 48 kişiden sonra bir de 'üçüncü yolcular' grubu var. Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay gibi isimler, Kemal Bey'e 'Kemal Bey, siz onursal genel başkan olun ve partiyi yeni bir isme devredin' diyorlar.

En son Abant'taki toplantıda bazı milletvekilleri Kemal Bey'e, 'Onursal genel başkan olarak devam edin. Siz olursanız seçimlerde başarısız oluruz. Binalardaki 'Hain Kemal' tepkileri ve butlan süreci nedeniyle taban sizden koptu, oyu alamazsınız' dediler."