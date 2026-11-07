Yeni Parti'de istifa depremi! Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den zehir zemberek sözlerle rest
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Hasta yatağında olduğu dönemde il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara ve kendisinin delege olarak yazılmamasına tepki gösteren Yüceer, kişisel ikbal ve makam hesabı yapan bir anlayışın içinde olmayacağını belirtti. Yüceer, önceliğinin siyasi hesaplaşmalar değil Tekirdağ'a hizmet olduğunu vurguladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını açıklayan Yüceer, siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadığını belirterek parti içerisindeki anlayışa tepki gösterdi.
YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
İstifa açıklamasında kişisel ikbal mücadelesi içinde olmadığını vurgulayan Yüceer, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.
HASTA YATAĞINDAKİ KURULTAY DELEGELİĞİ TEPKİSİ
Hasta olduğu dönemde il kongresinde yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, son olarak kendisinin kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını belirtti.
Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Yaşananların yalnızca bir delege listesi meselesi olmadığını ifade eden Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır" ifadelerini kullandı.
"BENİM BEKLEDİĞİM VEFA BU DEĞİL"
Parti içerisindeki yol arkadaşlığı anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi.
"TEK ÖNCELİĞİM TEKİRDAĞ"
İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ olduğunu vurgulayan Yüceer, kentte yaşayan vatandaşların hizmet beklediğini belirtti.
Yüceer, "Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ. Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ'ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ'ın kaybedecek bir günü bile yok" ifadelerini kullandı.
Siyasi hesaplaşmalar yerine kente hizmet etmeye odaklandığını belirten Yüceer, "Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ'a hizmettir, Tekirdağ'ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum" sözleriyle önceliğini aktardı.
"TEKİRDAĞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Tekirdağ'ın daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir kent olması için mücadele edeceğini belirten Yüceer, "Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ'ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ'a hizmet etmek için geldim" dedi.
Yüceer, açıklamasını ise "Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ'ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim" sözleriyle tamamladı.