Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını açıklayan Yüceer, siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadığını belirterek parti içerisindeki anlayışa tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. (Foto: DHA)

YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İstifa açıklamasında kişisel ikbal mücadelesi içinde olmadığını vurgulayan Yüceer, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

HASTA YATAĞINDAKİ KURULTAY DELEGELİĞİ TEPKİSİ

Hasta olduğu dönemde il kongresinde yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, son olarak kendisinin kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını belirtti.

Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yaşananların yalnızca bir delege listesi meselesi olmadığını ifade eden Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır" ifadelerini kullandı.