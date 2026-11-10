COP31 Zirvesi'nde 2. gün! Bakan Yumaklı A Haber'de yol haritasını açıkladı: Tarımda "yeni normal" stratejisi
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, ikinci gününde kritik mesajlara sahne oldu. A Haber canlı yayınına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatan Yumaklı; su kaynaklarının korunması, kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Krizleri değil, riskleri yönetmek istiyoruz" dedi.
İklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya'da COP31 Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bu dev zirvede Türkiye'nin iklim vizyonu, tarım ve orman politikaları ile sürdürülebilir gelecek adımları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılarak A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim krizinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek küresel iş birliği, bütüncül yaklaşım ve su merkezli risk yönetimi vurgusu yaptı.
ANTALYA'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI: DİYALOG, KONSENSÜS VE EYLEM
İklim krizinin artık olağanüstü hadiselerden oluşan "yeni normal" haline geldiğine işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirvenin önemine ilişkin, "Bütün dünyaya Türkiye'den, Antalya'dan önemli mesajlar verilecek. Onlardan birisi de özellikle tarım ve gıda alanında olacak. Tarımsal üretimle ilgili artık hepimizin normal olarak, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz. COP'un da ruhuna uygun olarak biz burada iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğine veya nasıl etkileyebileceğine dair hem kendi düşüncelerimizi hem de bu konuda dünyada oluşması gereken konsensüsü ve eylemi konuşuyoruz. Biliyorsunuz COP'tan biz bütün dünyaya şunu söylüyoruz; burada öncelikle diyalog, ondan sonra konsensüs, ondan sonra da eylem" ifadelerini kullandı.
Aşırı yağışlar, seller, taşkınlar ve kuraklığın yalnızca Türkiye'de değil küresel ölçekte tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Yumaklı, "O yüzden bütüncül bir yaklaşım olması gerekiyor. Biz de bakanlık olarak COP'ta 46 etkinlikle inşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz" sözleriyle zirvedeki yoğun diplomasi trafiğini aktardı.
"KRİZİ YÖNETMEK İSTEMİYORUZ, RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORUZ"
İklim değişikliğiyle mücadelede temel stratejilerinin proaktif tedbirler almak olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz iklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz, riski yönetmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün önlemlerimiz, bütün tedbirlerimizde gıda arz güvenliğimize kadar etki edecek riskleri öncelikle tespit etmek, daha sonra da bununla ilgili gerekli eylemleri yerine getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.
SU MERKEZLİ PLANLAMA VE KURAKLIĞA TOLERANSLI TOHUMLAR
Tüm planlamaların merkezinde su kaynaklarının yer aldığını hatırlatan Yumaklı, "İkinci konuda özellikle suyu merkeze alarak bunu yapıyoruz. Çünkü artık önümüzdeki dönemde şu çok belli ki hayatın çok önemli bir unsuru olan, yaşamın devam etmesi için gerekli olan su, her konuda olduğu gibi tarımsal üretimde de temiz su bağlamında çok büyük bir ihtiyaç olacak" dedi.
Kırsal kalkınma adımlarında uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yumaklı, "IFAD'la, IPARD'la ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (FAO) ile diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliklerimiz var. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de artık sorun haline gelmekte olan gençlerin ve kadınların üretim içerisinde kalması konusu son derece önemli; bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal kalkınmayı sadece kalkınma olarak değil, gıda arz güvenliğimizin en önemli teminatlarından biri olarak görüyor, verimli ve sürdürülebilir bir üretim için dayanıklı hale getirmeye gayret ediyoruz. Yine kullanmış olduğumuz tohumlar artık eskisi gibi değil; kuraklığa ve aşırı sıcaklık değişikliklerine toleranslı tohumların mutlaka üretime girmesi lazım, bunun için Ar-Ge çalışmaları var. Yeni normal hayatımızın tam ortasında. Üretim planlaması, kırsal kalkınma, dayanıklılığın artırılması, toleranslı tohumlar başta olmak üzere Ar-Ge çalışmaları ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğiyle tespit etmiş olduğumuz tüm riskleri elimine etmek üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz" sözleriyle Türkiye'nin yol haritasını özetledi.