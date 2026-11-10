İklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya'da COP31 Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bu dev zirvede Türkiye'nin iklim vizyonu, tarım ve orman politikaları ile sürdürülebilir gelecek adımları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılarak A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim krizinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek küresel iş birliği, bütüncül yaklaşım ve su merkezli risk yönetimi vurgusu yaptı.

ANTALYA'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI: DİYALOG, KONSENSÜS VE EYLEM

İklim krizinin artık olağanüstü hadiselerden oluşan "yeni normal" haline geldiğine işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirvenin önemine ilişkin, "Bütün dünyaya Türkiye'den, Antalya'dan önemli mesajlar verilecek. Onlardan birisi de özellikle tarım ve gıda alanında olacak. Tarımsal üretimle ilgili artık hepimizin normal olarak, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz. COP'un da ruhuna uygun olarak biz burada iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi ve gıda arz güvenliğini nasıl etkilediğine veya nasıl etkileyebileceğine dair hem kendi düşüncelerimizi hem de bu konuda dünyada oluşması gereken konsensüsü ve eylemi konuşuyoruz. Biliyorsunuz COP'tan biz bütün dünyaya şunu söylüyoruz; burada öncelikle diyalog, ondan sonra konsensüs, ondan sonra da eylem" ifadelerini kullandı.

Aşırı yağışlar, seller, taşkınlar ve kuraklığın yalnızca Türkiye'de değil küresel ölçekte tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Yumaklı, "O yüzden bütüncül bir yaklaşım olması gerekiyor. Biz de bakanlık olarak COP'ta 46 etkinlikle inşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz" sözleriyle zirvedeki yoğun diplomasi trafiğini aktardı.

"KRİZİ YÖNETMEK İSTEMİYORUZ, RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORUZ"

İklim değişikliğiyle mücadelede temel stratejilerinin proaktif tedbirler almak olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz iklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz, riski yönetmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün önlemlerimiz, bütün tedbirlerimizde gıda arz güvenliğimize kadar etki edecek riskleri öncelikle tespit etmek, daha sonra da bununla ilgili gerekli eylemleri yerine getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.