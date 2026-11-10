2014'ten beri Özkan'ın şoförlüğünü yaptığını belirten Başarslan, Özkan'ın içinde para olduğunu söylediği bir çantayı kendisine verdiğini ifade etti. Çantayı bagaja koyduğunu, gittikleri yerde Özkan'a teslim ettiğini ve görüşme sonrasında Özkan'ın araca çantasız döndüğünü söyledi.

İBB'ye ilişkin, 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 106. duruşmasında Necati Özkan'ın şoförü İsa Tolga Başarslan tanık olarak dinlendi. İş adamı Adem Kameroğlu'nun iskan almak için Özkan'a dört daire verdiğini ileri sürdüğü dosyada Başarslan, Beylikdüzü'ndeki görüşmeye giderken taşıdığı çantayı anlattı.

Kameroğlu, bu işlemin resmi kayıtlarda "satış" gibi gösterilmesi amacıyla 2 milyon lirayı bankaya yatırıp çektiklerini ifade etmişti.

Adem Kameroğlu, Metrohome projesinin iskanını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı ve danışmanı Necati Özkan'a dört daire vermek zorunda kaldığını ileri sürmüştü.

ŞOFÖR, BAGAJA KOYDUĞU ÇANTAYI ANLATTI

Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Başarslan, ifadesinde şunları söyledi:

"Metrohome projesinden ev almak için Beylikdüzü'ne gittik, Necati Bey bagaja koymam için bana içinde para olduğunu söylediği bir çanta teslim etti.

Çantayı bana verip bagaja koymamı ve dikkat etmem gerektiğini söyledi. Vardığımız noktada çantayı kendisine verdim, içeri girdi. Görüşme bittikten sonra ofise geri döndük"