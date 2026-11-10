İBB duruşmasında 4 dairelik rüşvet itirafı: "Parayı bagaja koyarken gördüm"
İş adamı Adem Kameroğlu'nun "İskan almak için Necati Özkan'a 4 daire verdim" itirafını, Özkan'ın şoförü Tolga Başarslan da doğruladı. Başarslan, "Necati Bey bagaja koymam için bana içinde para olduğunu söylediği bir çanta teslim etti" dedi.
İBB'ye ilişkin, 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 106. duruşmasında Necati Özkan'ın şoförü İsa Tolga Başarslan tanık olarak dinlendi. İş adamı Adem Kameroğlu'nun iskan almak için Özkan'a dört daire verdiğini ileri sürdüğü dosyada Başarslan, Beylikdüzü'ndeki görüşmeye giderken taşıdığı çantayı anlattı.
2014'ten beri Özkan'ın şoförlüğünü yaptığını belirten Başarslan, Özkan'ın içinde para olduğunu söylediği bir çantayı kendisine verdiğini ifade etti. Çantayı bagaja koyduğunu, gittikleri yerde Özkan'a teslim ettiğini ve görüşme sonrasında Özkan'ın araca çantasız döndüğünü söyledi.
KAMEROĞLU'NDAN İSKAN İÇİN DÖRT DAİRE VERDİĞİ İDDİASI
Adem Kameroğlu, Metrohome projesinin iskanını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı ve danışmanı Necati Özkan'a dört daire vermek zorunda kaldığını ileri sürmüştü.
Kameroğlu, bu işlemin resmi kayıtlarda "satış" gibi gösterilmesi amacıyla 2 milyon lirayı bankaya yatırıp çektiklerini ifade etmişti.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gördüğü duruşmada Başarslan, söz konusu görüşmeye ilişkin tanıklığını aktardı.
ŞOFÖR, BAGAJA KOYDUĞU ÇANTAYI ANLATTI
Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Başarslan, ifadesinde şunları söyledi:
"Metrohome projesinden ev almak için Beylikdüzü'ne gittik, Necati Bey bagaja koymam için bana içinde para olduğunu söylediği bir çanta teslim etti.
Çantayı bana verip bagaja koymamı ve dikkat etmem gerektiğini söyledi. Vardığımız noktada çantayı kendisine verdim, içeri girdi. Görüşme bittikten sonra ofise geri döndük"
GÖRÜŞME SONRASINDA ÇANTANIN YANINDA OLMADIĞI YANITI
Hakimin "Projenin yapıldığı yere götürdün yani" sorusuna Başarslan, "Evet, evet" yanıtını verdi.
Necati Özkan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın "Araca döndüğünde çanta yanında mıydı?" sorusunu ise "Hayır, yoktu" sözleriyle yanıtladı.