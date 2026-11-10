İngiltere'de çocukların internet kullanımına yönelik kısıtlamalar genişliyor. 16 yaş altı için gündeme gelen sosyal medya yasağının ardından, şimdi de mesajlaşma özellikleri barındıran popüler e-ticaret ve alışveriş siteleri mercek altına alındı. İngiliz hükümeti; çocukları çevrim içi istismar, taciz ve siber tuzaklardan korumak amacıyla e-ticaret platformlarına erişimi kısıtlamaya hazırlanıyor.

ALIŞVERİŞ PLATFORMLARI DA YASAK KAPSAMINDA

Sosyal medya kısıtlamalarının ardından kapsamı genişleten İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, 16 yaş altındaki çocukların aralarında eBay, Facebook Marketplace, Vinted ve Depop'un bulunduğu popüler alışveriş siteleri ile uygulamalarını kullanmalarını yasaklamak için resmi bir girişim başlattı. İlk yasa taslağında kapsam dışı bırakılan e-ticaret platformlarının, düzenlemeye dahil edilerek muafiyetlerinin kaldırılması planlanıyor.

The Times gazetesine değerlendirmede bulunan bir hükümet kaynağı, "Birçok 16 yaş altındaki çocuğun bu hizmetlere ulaşarak aslında risklere açık hale geldiğini gösteren çok sayıda kanıt var. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için kapsayıcı bir yaklaşım sergilememiz lazım." ifadelerini kullandı.