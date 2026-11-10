İngiltere'de çocuklara dijital abluka: Sosyal medyadan sonra şimdi de alışveriş siteleri yasaklanıyor
İngiltere'de çocukları çevrim içi istismar ve siber tehlikelerden korumaya yönelik internet kısıtlamalarının kapsamı genişliyor. 16 yaş altına sosyal medya yasağı planının ardından eBay, Facebook Marketplace, Vinted ve Depop gibi mesajlaşma özelliği bulunan alışveriş platformlarının da yasak kapsamına alınması gündeme geldi. Hükümetin yeni düzenlemeyle çocukların yabancılarla doğrudan iletişim kurmasının önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.
İngiltere'de çocukların internet kullanımına yönelik kısıtlamalar genişliyor. 16 yaş altı için gündeme gelen sosyal medya yasağının ardından, şimdi de mesajlaşma özellikleri barındıran popüler e-ticaret ve alışveriş siteleri mercek altına alındı. İngiliz hükümeti; çocukları çevrim içi istismar, taciz ve siber tuzaklardan korumak amacıyla e-ticaret platformlarına erişimi kısıtlamaya hazırlanıyor.
ALIŞVERİŞ PLATFORMLARI DA YASAK KAPSAMINDA
Sosyal medya kısıtlamalarının ardından kapsamı genişleten İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, 16 yaş altındaki çocukların aralarında eBay, Facebook Marketplace, Vinted ve Depop'un bulunduğu popüler alışveriş siteleri ile uygulamalarını kullanmalarını yasaklamak için resmi bir girişim başlattı. İlk yasa taslağında kapsam dışı bırakılan e-ticaret platformlarının, düzenlemeye dahil edilerek muafiyetlerinin kaldırılması planlanıyor.
The Times gazetesine değerlendirmede bulunan bir hükümet kaynağı, "Birçok 16 yaş altındaki çocuğun bu hizmetlere ulaşarak aslında risklere açık hale geldiğini gösteren çok sayıda kanıt var. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için kapsayıcı bir yaklaşım sergilememiz lazım." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK TEHLİKE: MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ
Düzenlemenin merkezinde, söz konusu platformlarda yer alan doğrudan mesajlaşma özellikleri yer alıyor. Bu özellikler sayesinde yabancıların çocuklarla doğrudan iletişim kurabildiği ve çocukların istismar amaçlı tuzakların hedefi haline gelebildiği belirtiliyor. İngiltere merkezli çocuk koruma vakfı The Children's Society ise konuyla ilgili tehlikeye dikkat çekerek, bu platformlardaki bazı yetişkin kullanıcıların çocuklardan para karşılığında uygunsuz fotoğraflar talep ettiğini aktardı.
YASAK DALGASI OYUNLARI VE VPN'LERİ DE KAPSAYACAK
Söz konusu kısıtlama adımları daha önce sosyal medya için başlatılan geniş çaplı planın bir devamı niteliğini taşıyor. 15 Haziran'da açıklamalarda bulunan Keir Starmer, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının yasaklanması için çalışmaların başladığını ve düzenlemenin yıl sonuna kadar parlamentodan geçirilerek gelecek yılın ilk aylarında yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Yasağın gerekçesini vurgulayan Starmer, "Tüm ebeveynler, kendi gözleriyle görüyor. Sosyal medya çocukları mutsuz ediyor. Zorbaların çocuklara zarar vermesini ve istismar etmesini kolaylaştırıyor, hatta çocukların akıl sağlığı zarar görüyor. Çocuklar tehlikeli içeriklere maruz kalıyor çünkü bunlar dikkat çekiyor." sözleriyle tehlikenin boyutunu aktarmıştı.
Süreç kapsamında sosyal medya uygulamalarının yanı sıra oyun ve yayın platformlarındaki mesajlaşma özelliklerinin de yasaklanacağı, hatta VPN servislerinin de yasak kapsamına alınmasının planlandığı bildirildi. Henüz kesinleşmeyen alışveriş sitelerine yönelik yasa taslağının ise kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.