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Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor

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Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor

Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olurken Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi. İstanbul'da yağışın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken lodosla birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Hafta sonu termometrelerin 20-21 dereceyi göstermesi beklenirken uzmanlar, bu kışın genel olarak mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu ve kış tahminleri...

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe son dakika uyarıları geldi. Karadeniz'in batısından İç Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, yurdun batısı sağanağa teslim oldu.

İSTANBUL'DA HAVA BİR ANDA TERSİNE DÖNECEK! YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

A Haber canlı yayınında 10 Kasım 2026 Salı gününün hava durumunu ve önümüzdeki günleri değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile A Haber muhabiri Kadir Mercan, hem bugünkü yağış sisteminin detaylarını hem de hafta sonu 21 dereceleri bulacak "yalancı bahar" tablosunu aktardı. Avrupa kaynaklı "Bu kış çok sert geçecek" iddialarına da son noktayı koyan Tek, megakent İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi bekleyen kış tablosunu il il açıkladı.

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 1

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK? SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Güne yağışlı bir havayla başlayan mega kentte son durumu A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Kadir Mercan, "İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı, uyanmayanlar için de yağmurlu bir gün olacak. Bulunduğumuz dakika itibarıyla sıcaklığın 5-6 derece olduğunu söylemek mümkün" dedi.

Sıcaklık ve yağışın seyrine ilişkin güncel ölçümleri paylaşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklık değerimiz biraz daha yukarıda; İstanbul'da şu an 7 ile 10 derece arasında seyrediyor. Bulunduğumuz noktada ise 8 dereceler civarında bir hava sıcaklığı var. Düne göre biraz daha sıcak bir hava hakim. Gece saatlerinde gelen yağış, şu an İstanbul'un hemen hemen her noktasında devam ediyor. Yağış öğle saatlerine kadar sürecek; öğleden sonra saat üçe doğru ise etkisini tamamen kaybetmiş olacak" ifadelerini kullandı.

BATI BÖLGELERİNDE SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etki alanına değinen Adil Tek, "Bu yağışlı sistem İstanbul ile birlikte Marmara'nın özellikle güney ve doğu kesimlerinde; Sakarya, Kocaeli, Düzce çevrelerinde ve Ege'nin iç kesimlerine doğru devam ediyor. İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir dolaylarında yağış sürüyor. Öğleden sonraki saatlerde yağış İç Anadolu'ya doğru kayacak ve gece saatlerine doğru etkisini kaybedecek" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 2

Yağışların barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkilemeye başladığını da vurgulayan Tek, "Bu yağış bugünlük bir yağış. Çok kuvvetli değil, sel veya su baskını yapmaz ancak yollar kayganlaştığı için sürücülerin dikkatli olmasında fayda var" sözleriyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ise aralarında Ankara, Bolu, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'in de bulunduğu illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

LODOS FIRTINASIYLA BİRLİKTE 'YALANCI BAHAR' GELİYOR: SICAKLIK 21 DERECEYE ÇIKACAK!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dondurucu havanın ardından sıcaklıkların hızla artacağını müjdeleyen Adil Tek, "O oldukça soğuk ve üşüdüğümüz günlerin ardından sıcaklıklar bu haftadan itibaren yükselmeye başlıyor. Yarın itibarıyla İstanbul'da yağış kesilecek ve lodostan esen rüzgar etkili olacak. Güneyden esen rüzgarla birlikte sıcaklık yarın gündüz 16 derecelere, gece ise 10 dereceye çıkacak. Lodosun şiddeti yarın saatte 40-50 kilometreye kadar çıkarken, perşembe günü ise 70-80 kilometreyi bulacak. Sıcaklıklar gittikçe artacak ve hafta sonuna doğru termometreler 20-21 derecelere kadar yükselecek. Kasım ayının ilk haftasındaki soğukların ardından mevsim normallerinin üzerine çıkacağız" dedi.

Haftalık yağış rotasını da çizen Tek, çarşamba günü akşam saatlerinde Güney Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağışlar görüleceğini, perşembe gününden itibaren ise Ege kıyıları, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz hattında yağmur şeklinde yağış geçişleri olacağını aktardı.

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 3

BU KIŞ SERT Mİ GEÇECEK? AVRUPA'NIN '51 SENARYOLU' İDDİASINA UZMANDAN NET YANIT

A Haber muhabiri Kadir Mercan'ın, Avrupa'daki meteorologların 51 farklı simülasyon üzerinden bu kışın son derece sert geçeceği yönündeki iddialarını hatırlatması üzerine Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, iklim modelleri üzerinden beklenen tabloyu açıkladı.

Sert kış iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Adil Tek, "Bizim bölgemizde uyguladığımız iklim tahminleri ve 'ensemble' model sonuçlarına göre, kasımın 15'inden sonraki periyotta sıcaklıklar ortalamaların biraz daha üzerine çıkarak ılıman seyredecek. Aralık ayının 15-20'sine kadar da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Bu durum kar yağışı olasılığını azaltıyor. Kar ihtimali aralığın son haftasına doğru gözüküyor. Ocak, şubat ve mart aylarında da sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İncelediğimiz anomalilerde sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla. Bu nedenle 'sert bir kış geçecek' diyemeyiz. Polar vortex kaynaklı araya girebilecek 1-2 sert soğuk dalgası ihtimal dışı değil ancak genel tablo ılıman bir kışı işaret ediyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. İstanbul için kar yağışlı gün sayısı 3-4 günü çok geçmez, yerde kar örtüsü bırakacak sistem ise en fazla 1-2 defa gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 4

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURSA: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

İZMİR: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA: 20°C, Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 19°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR: 12°C, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 17°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SAMSUN: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 11°C, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 5

Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor - 6

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