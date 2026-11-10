Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olurken Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi. İstanbul'da yağışın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken lodosla birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Hafta sonu termometrelerin 20-21 dereceyi göstermesi beklenirken uzmanlar, bu kışın genel olarak mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu ve kış tahminleri...
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe son dakika uyarıları geldi. Karadeniz'in batısından İç Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, yurdun batısı sağanağa teslim oldu.
A Haber canlı yayınında 10 Kasım 2026 Salı gününün hava durumunu ve önümüzdeki günleri değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile A Haber muhabiri Kadir Mercan, hem bugünkü yağış sisteminin detaylarını hem de hafta sonu 21 dereceleri bulacak "yalancı bahar" tablosunu aktardı. Avrupa kaynaklı "Bu kış çok sert geçecek" iddialarına da son noktayı koyan Tek, megakent İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi bekleyen kış tablosunu il il açıkladı.
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK? SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Güne yağışlı bir havayla başlayan mega kentte son durumu A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Kadir Mercan, "İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı, uyanmayanlar için de yağmurlu bir gün olacak. Bulunduğumuz dakika itibarıyla sıcaklığın 5-6 derece olduğunu söylemek mümkün" dedi.
Sıcaklık ve yağışın seyrine ilişkin güncel ölçümleri paylaşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklık değerimiz biraz daha yukarıda; İstanbul'da şu an 7 ile 10 derece arasında seyrediyor. Bulunduğumuz noktada ise 8 dereceler civarında bir hava sıcaklığı var. Düne göre biraz daha sıcak bir hava hakim. Gece saatlerinde gelen yağış, şu an İstanbul'un hemen hemen her noktasında devam ediyor. Yağış öğle saatlerine kadar sürecek; öğleden sonra saat üçe doğru ise etkisini tamamen kaybetmiş olacak" ifadelerini kullandı.
BATI BÖLGELERİNDE SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etki alanına değinen Adil Tek, "Bu yağışlı sistem İstanbul ile birlikte Marmara'nın özellikle güney ve doğu kesimlerinde; Sakarya, Kocaeli, Düzce çevrelerinde ve Ege'nin iç kesimlerine doğru devam ediyor. İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir dolaylarında yağış sürüyor. Öğleden sonraki saatlerde yağış İç Anadolu'ya doğru kayacak ve gece saatlerine doğru etkisini kaybedecek" değerlendirmesinde bulundu.
Yağışların barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkilemeye başladığını da vurgulayan Tek, "Bu yağış bugünlük bir yağış. Çok kuvvetli değil, sel veya su baskını yapmaz ancak yollar kayganlaştığı için sürücülerin dikkatli olmasında fayda var" sözleriyle vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ise aralarında Ankara, Bolu, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'in de bulunduğu illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
LODOS FIRTINASIYLA BİRLİKTE 'YALANCI BAHAR' GELİYOR: SICAKLIK 21 DERECEYE ÇIKACAK!
Geçtiğimiz günlerde yaşanan dondurucu havanın ardından sıcaklıkların hızla artacağını müjdeleyen Adil Tek, "O oldukça soğuk ve üşüdüğümüz günlerin ardından sıcaklıklar bu haftadan itibaren yükselmeye başlıyor. Yarın itibarıyla İstanbul'da yağış kesilecek ve lodostan esen rüzgar etkili olacak. Güneyden esen rüzgarla birlikte sıcaklık yarın gündüz 16 derecelere, gece ise 10 dereceye çıkacak. Lodosun şiddeti yarın saatte 40-50 kilometreye kadar çıkarken, perşembe günü ise 70-80 kilometreyi bulacak. Sıcaklıklar gittikçe artacak ve hafta sonuna doğru termometreler 20-21 derecelere kadar yükselecek. Kasım ayının ilk haftasındaki soğukların ardından mevsim normallerinin üzerine çıkacağız" dedi.
Haftalık yağış rotasını da çizen Tek, çarşamba günü akşam saatlerinde Güney Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağışlar görüleceğini, perşembe gününden itibaren ise Ege kıyıları, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz hattında yağmur şeklinde yağış geçişleri olacağını aktardı.