Meteoroloji'den 10 il için "beyaz" alarm: Batıya sağanak, iç kesimlere kar geliyor

Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olurken Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi. İstanbul'da yağışın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken lodosla birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Hafta sonu termometrelerin 20-21 dereceyi göstermesi beklenirken uzmanlar, bu kışın genel olarak mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini öngörüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu ve kış tahminleri...

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe son dakika uyarıları geldi. Karadeniz'in batısından İç Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, yurdun batısı sağanağa teslim oldu. İSTANBUL'DA HAVA BİR ANDA TERSİNE DÖNECEK! YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? A Haber canlı yayınında 10 Kasım 2026 Salı gününün hava durumunu ve önümüzdeki günleri değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile A Haber muhabiri Kadir Mercan, hem bugünkü yağış sisteminin detaylarını hem de hafta sonu 21 dereceleri bulacak "yalancı bahar" tablosunu aktardı. Avrupa kaynaklı "Bu kış çok sert geçecek" iddialarına da son noktayı koyan Tek, megakent İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi bekleyen kış tablosunu il il açıkladı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK? SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR Güne yağışlı bir havayla başlayan mega kentte son durumu A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Kadir Mercan, "İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı, uyanmayanlar için de yağmurlu bir gün olacak. Bulunduğumuz dakika itibarıyla sıcaklığın 5-6 derece olduğunu söylemek mümkün" dedi. Sıcaklık ve yağışın seyrine ilişkin güncel ölçümleri paylaşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklık değerimiz biraz daha yukarıda; İstanbul'da şu an 7 ile 10 derece arasında seyrediyor. Bulunduğumuz noktada ise 8 dereceler civarında bir hava sıcaklığı var. Düne göre biraz daha sıcak bir hava hakim. Gece saatlerinde gelen yağış, şu an İstanbul'un hemen hemen her noktasında devam ediyor. Yağış öğle saatlerine kadar sürecek; öğleden sonra saat üçe doğru ise etkisini tamamen kaybetmiş olacak" ifadelerini kullandı. BATI BÖLGELERİNDE SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etki alanına değinen Adil Tek, "Bu yağışlı sistem İstanbul ile birlikte Marmara'nın özellikle güney ve doğu kesimlerinde; Sakarya, Kocaeli, Düzce çevrelerinde ve Ege'nin iç kesimlerine doğru devam ediyor. İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir dolaylarında yağış sürüyor. Öğleden sonraki saatlerde yağış İç Anadolu'ya doğru kayacak ve gece saatlerine doğru etkisini kaybedecek" değerlendirmesinde bulundu.