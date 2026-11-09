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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor"

Türkiye, tarihi bir zirveye ev sahipliği yaparak dünyanın en büyük iklim buluşması olan COP31'i Antalya'da başlattı. Dünyanın 197 ülkesinden devlet başkanlarının ve on binlerce delegenin katıldığı bu dev organizasyonda, Türkiye'nin hayata geçirdiği çevre ve enerji projeleri tüm dünyaya sergileniyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş A Haber'e verdiği Özel Röportajında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yenilebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan Ağırbaş konuşmasında "Berat Albayrak döneminde başlatılan yenilenebilir enerji hamlesi bugün aslında meyvelerini veriyor. Türkiye, Avrupa'da kurulu güç açısından lider ülke ve yenilenebilir enerji konusunda da dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. " dedi.

Antalya'da başlayan COP31'i A Haber'e değerlendiren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonunun kıtaları aştığını söyledi. Berat Albayrak döneminde başlatılan yenilenebilir enerji hamlesinin sonuçlarına dikkat çeken Ağırbaş, atık yönetimi, iklim adaleti ve tarımsal üretim konusunda mesajlar verdi.

COP31 BAŞLADI! TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ YOLCULUĞU

Zirvenin küresel büyüklüğüne ve tarihi misyonuna dikkat çeken Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Tabii Türkiye şu an tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın 197 ülkesinden yüzlerce, binlerce insan Antalya'da, 100'den fazla devlet başkanı Antalya'da buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen bu toplantı, dünyanın en büyük iklim toplantısı. Burada ülkelerin 50 yıllık, 100 yıllık kalkınma planlarını etkileyen kararlar alınacak. Yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya koyulan Türkiye'deki Sıfır Atık vizyonu, bugün artık kıtaları aştı. Gördüğünüz üzere bu müzede Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu ve dünyadaki Sıfır Atık çalışmaları anlatılıyor" sözleriyle aktardı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 1

"AKKUYU'DAN YEKA'YA ENERJİ HAMLESİ MEYVELERİNİ VERİYOR"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki devrim niteliğindeki adımlarına değinen Samed Ağırbaş, "Tabii biz bugün çok önemli enerji bağlamında toplantılar yaptık. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarını ve o vizyonu da anlatıyoruz. Burada da bir mottomuz var: Akkuyu'dan YEKA projelerine uzanan bir yolculuk... Berat Albayrak döneminde başlatılan yenilenebilir enerji hamlesi bugün aslında meyvelerini veriyor. Türkiye, Avrupa'da kurulu güç açısından lider ülke ve yenilenebilir enerji konusunda da dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2040 vizyonu açıklandı enerjide. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak yenilenebilir enerjinin gelişmesiyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen müzakere sürecine işaret eden Samed Ağırbaş, "COP31 Başkanımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde buradaki bütün müzakere masalarında Sıfır Atık konuşuluyor. COP tarihinde ilk defa Sıfır Atık artık COP gündemine girdi. Burada da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliği çok önemliydi. Çünkü 2017'den beri biz şunu savunuyoruz: Şayet dünyada iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak, önce atığı doğru yönetmemiz lazım. Bugün dünyada çok ciddi bir atık krizi var, okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 2

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÇEVRE DERSİ VERMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

COP31'de ilk defa insani ve vicdani meselelerin diplomasi masasına taşındığını hatırlatan Samed Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bir talimatı olmuştu COP'a hazırlanırken; özellikle dezavantajlı ülkeleri gezdik, Afrika'daki gecekondu mahallelerinde toplantı düzenledik ve oradaki insanların sesini buraya getirdik. Dünyadaki gelişmiş ülkeler sanayi devrimini tamamlarken dünyaya ağır zararlar verdiler. Havamızı, suyumuzu kirlettiler ve bugün onun sonuçları olarak Nepal'deki insanlar hayatlarını, şehirlerini kaybetti. Şimdi o ülkeler dünyaya çevre dersi vermek istiyorlar ama biz bunu kabul etmiyoruz. Biz dünyadaki diğer ülkelerle güçlü bir ittifak halinde dünyaya güçlü mesajlar veriyoruz" şeklinde konuştu.

Masada yapay et ve tarımın kısıtlanması gibi gündemlere asla geçit vermediklerini belirten Samed Ağırbaş, "Dünyada bazı ülkelerin yapay et, tarımın azaltılması gibi gündemleri olduğunu biliyoruz. Ama bizim oturduğumuz hiçbir masada ne yapay et ne tarımın azaltılması konuşulabilir. Biz tarımı ve hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Dünyada her gün 1 milyardan fazla öğün yemek çöpe gidiyor. Bir tarafta 8 milyon insan açlıktan ölürken diğer tarafta obezite ilaçları için lobi yapılıyor. Bu adaletsizlikleri anlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 3

İŞTE ENERJİ ALANINDAKİ TARİHİ MİRAS: BERAT ALBAYRAK'IN ADIMLARININ ÖNEMİ BUGÜN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlendiği süreçte enerji alanında tarihi adımlar attı. Enerjide oyun kurucu ve merkez ülke olma hedefinden petrol ve doğal gaz keşiflerine, nadir toprak elementlerinden (NTE) nükleer enerjiye kadar birçok alanda kapsamlı bir vizyon ortaya konuldu. Berat Albayrak'ın şekillendirdiği hedefler bir bir gerçekleştirilirken bugün Dolmabahçe'de açıklanan Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir dönemin daha kapıları aralandı.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen stratejik adımların önemi, bugün gelinen noktada daha net görülüyor. Muhalefetin algı operasyonlarına ve uluslararası lobilerin engelleme çabalarına rağmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan enerji vizyonu doğrultusunda Türkiye, yerli ve milli enerji hedefleri kapsamında önemli projeleri hayata geçirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 4

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerji alanında kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildi. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik adımlar atıldı.

Yenilenebilir enerjiden petrol ve doğal gaz aramalarına, nükleer enerji yatırımlarından madencilik projelerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar hayata geçirildi. Yerli ve milli enerji vizyonu doğrultusunda atılan bu adımlar, Türkiye'nin enerji politikalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

İşte Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 15 önemli adım:

1. YERLİ VE MİLLİ SONDAJ FİLOSU KURULDU

Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yerli sondaj ve sismik araştırma filosunun oluşturulması süreci hızlandırıldı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi envantere katılırken ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih, 2017'de satın alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 5

2. NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da önemli aşamalar kaydedildi ve 2018'de ilk ünitenin temeli atıldı. Sinop Nükleer Güç Santrali ve üçüncü nükleer santral için de çalışmalar yürütüldü.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 6

3. YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güneş ve rüzgar enerjisinde YEKA modeli devreye alınarak büyük ölçekli yatırımların önü açıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 7

4. DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSLERİ

Doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Tuz Gölü ve Silivri yer altı depolama tesislerinin kapasite artırımı ve geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verildi. Böylece kış aylarında artan tüketim ve olası arz kesintilerine karşı Türkiye'nin depolama altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 8

5. NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Stratejik madenler ve nadir toprak elementlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın önemli başlıkları arasına alındı. Bu kaynakların araştırılması, işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 9

6. MANYETİK VERİ TOPLAMA

Türkiye'nin yer altı kaynaklarının daha etkin tespit edilmesi amacıyla jeofizik araştırmalara ve manyetik veri toplama çalışmalarına ağırlık verildi. Maden potansiyelinin belirlenmesi için Türkiye'nin jeofizik haritasının oluşturulması hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 10

7. PETROL KEŞİFLERİ

Petrol arama faaliyetlerinde yerli imkanların kullanılması ve sondaj çalışmalarının artırılması için yeni bir strateji uygulamaya konuldu. Özellikle kara ve deniz sahalarında arama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasıyla Türkiye'nin yerli petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 11

8. DOĞAL GAZ KEŞİFLERİ

Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere farklı sahalarda arama faaliyetleri hızlandırıldı. Yerli sondaj filosunun oluşturulmasıyla denizlerde kendi imkanlarıyla hidrokarbon arayabilen bir Türkiye hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 12

9. UCUZ ELEKTRİK

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketicinin korunması, enerji politikalarının öncelikleri arasında yer aldı. Elektrik üretiminde maliyetleri düşürecek rekabetçi modeller üzerinde çalışıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 13

10. ULUSLARARASI DEV BORU HATLARI

Türkiye'nin enerji koridoru konumunu güçlendiren TANAP'ın inşasında önemli aşamalar tamamlandı ve hat 2018'de açıldı. TürkAkım projesinin de inşaat süreci başlatılarak Türkiye'nin uluslararası doğal gaz taşımacılığındaki rolünün genişletilmesi hedeflendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 14

11. STRATEJİK BOR MADENİ

Türkiye'nin dünya rezervlerinde önemli bir paya sahip olduğu bor madeninin ham madde olarak ihracatı yerine katma değerli ürünlerle ekonomiye kazandırılması hedeflendi. Bor teknolojileri, Ar-Ge ve yerli üretimin geliştirilmesi stratejik öncelikler arasına alındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 15

12. ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

Türkiye'nin yalnızca enerji tüketen ve transit geçiş sağlayan değil, aynı zamanda enerji ticaretinde söz sahibi olan bir ülkeye dönüşmesi hedeflendi. TANAP, TürkAkım, uluslararası enerji iş birlikleri ile petrol ve doğal gaz keşifleri bu vizyonun temel unsurları olarak öne çıktı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 16

13. YERLİ KÖMÜR STRATEJİSİ

İthal kömüre bağımlılığın azaltılması ve yerli kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yerli kömür stratejisi oluşturuldu. 2017'de açıklanan Akıllı Kömür Stratejisi ile üretim, teknoloji, çevre ve iş güvenliği alanlarında yeni bir yaklaşım benimsendi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 17

14. YERLİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMAN ÜRETİMİ

Güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinde yerli ekipman üretimi, teknoloji transferi ve Ar-Ge şartları öne çıkarıldı. YEKA modeliyle Türkiye'nin yalnızca enerji üreten değil, enerji teknolojileri geliştiren ve üreten bir ülke olması amaçlandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor" - 18

15. ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlandı ve 2018'de uygulamaya konuldu. Sanayi, binalar, ulaşım ve enerji sektörlerinde tasarruf sağlanması için 2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık yatırım yapılması hedeflendi.

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