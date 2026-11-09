Zirvenin küresel büyüklüğüne ve tarihi misyonuna dikkat çeken Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Tabii Türkiye şu an tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın 197 ülkesinden yüzlerce, binlerce insan Antalya'da, 100'den fazla devlet başkanı Antalya'da buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen bu toplantı, dünyanın en büyük iklim toplantısı. Burada ülkelerin 50 yıllık, 100 yıllık kalkınma planlarını etkileyen kararlar alınacak. Yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya koyulan Türkiye'deki Sıfır Atık vizyonu, bugün artık kıtaları aştı. Gördüğünüz üzere bu müzede Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu ve dünyadaki Sıfır Atık çalışmaları anlatılıyor" sözleriyle aktardı.

"AKKUYU'DAN YEKA'YA ENERJİ HAMLESİ MEYVELERİNİ VERİYOR"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki devrim niteliğindeki adımlarına değinen Samed Ağırbaş, "Tabii biz bugün çok önemli enerji bağlamında toplantılar yaptık. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarını ve o vizyonu da anlatıyoruz. Burada da bir mottomuz var: Akkuyu'dan YEKA projelerine uzanan bir yolculuk... Berat Albayrak döneminde başlatılan yenilenebilir enerji hamlesi bugün aslında meyvelerini veriyor. Türkiye, Avrupa'da kurulu güç açısından lider ülke ve yenilenebilir enerji konusunda da dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2040 vizyonu açıklandı enerjide. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak yenilenebilir enerjinin gelişmesiyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen müzakere sürecine işaret eden Samed Ağırbaş, "COP31 Başkanımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde buradaki bütün müzakere masalarında Sıfır Atık konuşuluyor. COP tarihinde ilk defa Sıfır Atık artık COP gündemine girdi. Burada da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliği çok önemliydi. Çünkü 2017'den beri biz şunu savunuyoruz: Şayet dünyada iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak, önce atığı doğru yönetmemiz lazım. Bugün dünyada çok ciddi bir atık krizi var, okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsediyoruz, plastik kıtası. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.