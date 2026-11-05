Türkiye, enerjide odağı elektrik olan yeni bir faza geçiyor. Türkiye'nin yeni enerji mimarisi olan "Milli Enerji 2040" , Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde dünyaya ilan edilecek.

Berat Albayrak

Enerji bağımsızlığının artık doğrudan bir milli güvenlik ve egemenlik meselesi haline geldiğini vurgulayan Doğaner, bu tarihi yürüyüşün temellerinin 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atıldığını belirterek, Türkiye'nin 2040 ve 2050 hedeflerini analiz etti.

İşte Doğaner'in "Enerjide bağımsızlığın yeni yol haritası" başlıklı yazısından detaylar:

Enerji bağımsızlığı artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik ve egemenlik meselesi. Türkiye bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Aslında bu yolculuğun temelleri 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atıldı. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, denizlerde kendi gemilerimizle arama yapılması, yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımları stratejik öncelik haline geldi.