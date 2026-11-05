Türkiye enerjide yeni faza geçiyor: Berat Albayrak'ın 2017'de attığı temeller 2040 vizyonuyla taçlanıyor
Türkiye, enerji bağımsızlığını milli güvenlik ve egemenlik vizyonuyla taçlandıracak "Milli Enerji 2040" yol haritasını Dolmabahçe’de dünyaya ilan edecek. 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" üzerine inşa edilen 9 yıllık strateji, dev hedeflerle küresel lige taşınıyor. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, "Milli Enerji 2040" vizyonunu kaleme aldı. Doğaner, enerji bağımsızlığının artık sadece ekonomik bir unsur değil, milli güvenlik ve egemenlik meselesi haline geldiğini vurgulayarak, 2017'de atılan temellerin Türkiye'yi küresel bir aktöre dönüştürdüğünü belirtti.
Türkiye, enerjide odağı elektrik olan yeni bir faza geçiyor. Türkiye'nin yeni enerji mimarisi olan "Milli Enerji 2040", Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde dünyaya ilan edilecek.
Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bugünkü köşe yazısında Dolmabahçe'de açıklanacak olan "Milli Enerji 2040" vizyonunu ve Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolculuğunu kaleme aldı.
Enerji bağımsızlığının artık doğrudan bir milli güvenlik ve egemenlik meselesi haline geldiğini vurgulayan Doğaner, bu tarihi yürüyüşün temellerinin 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atıldığını belirterek, Türkiye'nin 2040 ve 2050 hedeflerini analiz etti.
İşte Doğaner'in "Enerjide bağımsızlığın yeni yol haritası" başlıklı yazısından detaylar:
Enerji bağımsızlığı artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik ve egemenlik meselesi. Türkiye bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Aslında bu yolculuğun temelleri 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atıldı. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, denizlerde kendi gemilerimizle arama yapılması, yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımları stratejik öncelik haline geldi.
Aradan geçen 9 yılda önemli mesafe alındı. Karadeniz'de doğal gaz keşfedildi, Gabar'da petrol üretimi başladı. Türkiye güçlü bir sondaj filosuna kavuştu. Güneş ve rüzgâr yatırımlarıyla yenilenebilir enerji kapasitesi büyüdü. YEKA modeliyle yerli teknoloji ve üretim desteklendi.
Şimdi önümüzde çok daha büyük hedefler var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040'ta enerjinin yaklaşık %70'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.