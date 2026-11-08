8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'a giderek kardeş ülkenin haklı zaferini kutlayan ve güçlü destek mesajlarıyla dosta güven, düşmana korku salan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşliğimiz kültürün çok daha ötesindedir ve bu vizyon tüm Türk dünyasında hâkim kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkinin sıradan bir dostluğun ötesinde olduğunu vurgulayan Özer, 6 Şubat depremlerinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardıma koşan vatandaşların dayanışmasının kardeşliğin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Aliyev'in yüz yüze görüşmesiyle bu iddiaların karşılık bulmadığını ifade eden Özer, "Gerçekten bir problem olmamasına rağmen sanki bir problem varmış gibi algı yaratılmak istendi. İki liderin buluşmasıyla bu sorunun olmadığı bütün dünyaya gösterildi." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz ilişkilerin böylesine kritik bir dönemde ne denli hayati öneme sahip olduğu gerçeği, A Haber canlı yayınında detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Erdoğan'ın bu güçlü duruşu, son dönemde Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmak, iki devletin stratejik ortaklığını karalamak ve fitne tohumları ekmek için elinden geleni ardına koymayan karanlık odaklara tarihi bir yanıt niteliği taşıdı. Kardeşlik hukukunu zedelemeye çalışan odaklara en net cevabı Bakü'den veren Başkan Erdoğan, iki ülke üzerinde oynanmak istenen kirli senaryoları bertaraf ederek tüm art niyetli tartışmalara son noktayı koydu.

Ankara-Bakü hattındaki müttefikliğin köklü geçmişine işaret eden Başkan Erdoğan, "Kardeşlik bağımız asla zayıflatılamaz, iki ülkenin beraberliği her zaman daim olacaktır." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajını perçinledi.

ŞUŞA BEYANNAMESİ İLE ÇELİKTEN KALKAN Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi köklerine ve 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne dikkat çeken Askerî Stratejist Dr. Çağlar Özer, anlaşmanın iki ülkenin güvenlik ve savunma alanındaki dayanışmasını güçlendirdiğini ifade etti. Bölgesel gelişmelere de değinen Özer, İran, İsrail ve Rusya gibi aktörlerin iki ülke arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olabileceğini belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kurduğu bu çelikten iradeyi kimse sarsamaz." dedi.

KARABAĞ ZAFERİ'NDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Türkiye'nin 1991'den bu yana askeri tecrübesini Azerbaycan'a aktardığını ve kendisinin de Azerbaycan ordusunun yapılanmasında görev aldığını belirten Özer, 44 günlük Vatan Muharebesi ve 24 saatlik antiterör operasyonunun ardından Karabağ'da toprak bütünlüğünün sağlandığını söyledi.

Türk ve Azerbaycan ordularının harekatlar sırasında uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun hareket ettiğini vurgulayan Özer, askeri başarının asıl sahibinin Azerbaycan halkı ve ordusu olduğunu belirterek, "Sahada kanıyla, canıyla savaşma iradesini Azerbaycan halkı ve ordusu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

50 MİLYAR VARİLLİK ENERJİ GÜCÜ VE 500 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin enerji ve savunma alanlarında da stratejik önem taşıdığını belirten Dr. Çağlar Özer, Hazar Havzası'nın 50 milyar varil petrol ve 10 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğunu ifade etti. Hazar geçişli anlaşmalarla Kazak petrolü ve Türkmen gazının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki iş birliğine de dikkat çeken Özer, Azerbaycan ile 500 milyon dolarlık yeni bir savunma anlaşması imzalandığını belirterek kara, hava ve deniz alanlarındaki kabiliyetlerin Azerbaycan'a aktarıldığını ifade etti. Özer, "Tek millet, iki devlet" şiarının korunacağını vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YAPAY KRİZ GİRİŞİMLERİNE DEVLET OLGUNLUĞUYLA YANIT

Medyada ve perde arkasında yapay bir gerilim oluşturulmak istendiğini belirten Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Aliyev'in Türk Dünyası Buluşması'na katılmamasının kriz iddialarını gündeme taşıdığını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla verdiği samimi görüntünün bu iddialara yanıt olduğunu belirten Tayiz, "Türkiye, çıkarılmak ve büyütülmek istenen bu krizi çok büyük bir olgunlukla karşıladı." dedi. Sürecin kişisel bir meseleye dönüştürülmeden, devlet ciddiyetiyle yönetildiğini vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan ortaklığının küresel ölçekte jeopolitik önem taşıdığına dikkat çeken Tayiz, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Türk dünyasına ulaşmasında stratejik bir köprü olduğunu ifade etti.