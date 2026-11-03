AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, bugün saat 14.30'da A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin canlı yayın konuğu olacak. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bugüne uzanan 24 yıllık iktidar yolculuğundan yeni parti katılımlarına, erken seçim tartışmalarından emekli düzenlemesine kadar siyasetin sıcak başlıkları ele alınacak. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler de özel yayında değerlendirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin canlı yayın konuğu oluyor. Türkiye siyasetinde koalisyonlar devrini kapatıp yeni bir çığır açan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 24. yılı geride kalırken; AK Parti'nin 24 yıllık iktidar yolculuğu, partiye yönelik yeni katılımlar, erken seçim tartışmaları, emekli düzenlemesi ve sıcak iç-dış politika başlıkları A Haber ekranlarında tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor.

3 KASIM 2002'DEN BUGÜNE: TÜRK SİYASETİNDE 24 YILLIK İKTİDAR YOLCULUĞU

Türk siyasi tarihinde milat kabul edilen 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin 24. yıl dönümünde, Türkiye'nin çeyrek asra yaklaşan değişim ve dönüşüm süreci özel yayında ele alınıyor. Türkiye'de istikrarsızlık üreten koalisyonlar devrini kapatan ve siyasette yepyeni bir dönem başlatan AK Parti'nin 24 yıllık kesintisiz iktidar tecrübesi, gelinen son nokta ve Türkiye Yüzyılı vizyonu A Haber stüdyolarında değerlendirilecek.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR VE ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Son dönemde kulisleri hareketlendiren siyasi gelişmelerin başında gelen yeni transferler ve Meclis aritmetiği programın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Canlı yayına dair detayları aktaran A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "AK Parti'ye yakın zamanda yeni katılımlar olacak mı? Erken seçim tartışmaları ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı arayışında son durum ne?" sorularının canlı yayında Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş tarafından etraflıca yanıtlanacağını bildirdi.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR VE DOKUNULMAZLIK SÜRECİ

Yargı ve Meclis gündeminde geniş yankı uyandıran gelişmeler de yayında mercek altına alınıyor. Hakkında soruşturma başlatılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dosyanın akıbeti, dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik Meclis süreçleri ve hukuki boyutlar Ankara stüdyosunda ilk ağızdan netlik kazanacak.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ BEKLENTİSİ VE İRAN'A NÜKLEER SİLAH İDDİASI

Milyonların gözünü çevirdiği ekonomi başlıklarından biri olan emeklilere yönelik düzenleme beklentisi ile hükümetin bu alandaki çalışmaları en ince ayrıntısına kadar aktarılacak. Bölgesel güvenlik mimarisini yakından ilgilendiren ve Orta Doğu'da tansiyonu yükselten İran'a yönelik nükleer silah iddiaları da programda masaya yatırılacak kritik dış politika başlığı olacak.

ÖZEL RÖPORTAJ SAAT 14.30'DA A HABER'DE

Siyasetin nabzını tutan kritik soruların cevap bulacağı Özel Röportaj, bugün saat 14.30'da A Haber ekranlarında canlı olarak izleyiciyle buluşacak.