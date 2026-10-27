Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik."

Emeklilere yönelik düzenlemenin takvimine ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan, gerekli yasal adımın Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiriyle yıl sonuna kadar atılmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklileri memnun edecek adımların atılacağına yönelik mesajlarının ardından gözlerin Meclis ve hükümete çevrildiğini belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "AK Parti üst düzey yetkililerden aldığımız bilgiye göre emekli zamları konusunda çalışmalar yürütülüyor ve farklı formüller masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri memnun edecek gelişmeler olacağını ifade etmişti. İşte bu gelişmeler neler olabilir, şimdi gözler bunlara çevrildi. Seyyanen zam olabileceği ifade ediliyor ya da belli bir oranda refah payı verilebileceği ifade ediliyor emeklilere" sözleriyle kulislerdeki ilk alternatifleri aktardı.

65 YAŞ ÜSTÜNE POZİTİF AYRIMCILIK Düzenlemede özellikle yaş faktörünün öne çıktığına dikkat çeken Tülay Ağaoğlu, "Ancak daha çok yaş kriteri üzerinde duruluyor. 65 yaş üzerindekilere daha fazla, daha yüksek oranda zam verilmesi görüşülüyor. 65 yaş altının normal bir zamdan yararlanması ama 65 yaş üzerine bir pozitif ayrımcılık yapılması söz konusu oluyor bu formüle göre" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMI

Maaş artışlarında değerlendirilen bir diğer kriterin çalışma durumu olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bir kriter daha gündemde; o da çalışan emekli ya da çalışmayan emekli şeklinde bir kriter de olabileceği ifade ediliyor. Yani çalışan emeklilere daha düşük oranda bir zam, çalışmayan emeklilere daha yüksek oranda bir zam da olabileceği ifade ediliyor" dedi.

Gündemdeki alternatifleri özetleyen Ağaoğlu, "Özetle formüller bunlar; seyyanen bir zam olabilir, refah payı verilebilir, enflasyonun üzerinde bir zam yapılarak yaşa göre 65 yaş üzerine daha yüksek bir artış gündeme gelebilir ya da çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı yapılabilir. Gelişmeler bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.