Tatbikat değil gerçek harekat provası! F-15'ler İran sınırında: 1300 km'lik sır uçuşun şifresi A Haber’de deşifre oldu

İsrail savaş uçaklarının İran sınırına kadar ilerleyip geri dönmesi, askeri ve stratejik açıdan farklı yorumları beraberinde getirdi. Kimileri bu uçuşu İran'ı karşılık vermeye kışkırtmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirirken, kimileri de olası bir saldırının ön hazırlığına işaret ettiğini savundu. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, sürecin perde arkasını A Haber'de deşifre etti.

1300 KİLOMETRELİK ROTADA YAKIT VE MÜHİMMAT HESABI

İsrail uçaklarının sınır hattındaki hareketliliğini değerlendiren Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, uçakların menzili ve mühimmat kapasitesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu kaç kilometre mesafe? 1300 kilometre, 800 milden fazla. Bu uçaklar F-15I tipi uçaklar. Tel Aviv'den kalktıklarını varsayın, sınıra kadar gidiyorlar. Sınırdaki varış noktası da Süleymaniye. Bunlar tesadüf değil. 1300 kilometre giden bu uçakların menzili 1965 kilometre. Yani 1965 kilometre kadar mesafe gidebiliyorlar, dönüşte ise yarı yolda kalıyorlar. Bunlara harici üç tane drop tank taktığınızda menzilleri 4631 kilometreye çıkıyor. F-15'in tipine göre değişmekle birlikte menzil minimum 4600-4700 kilometreye ulaşıyor ve uçaklar gidiş-dönüş yapabiliyor. Fakat bu yakıt tanklarını taktığınızda toplam mühimmat taşıma kapasitesi olan 7300 kilogram yüzde 40'a düşüyor. Yaklaşık 3000 kilogramlık, yani 3 tonluk mühimmat taşıyabiliyorlar. Bu da çok az. Böyle bir derin harekâtı gerçekleştirebilecek kapasitenin oldukça altında. Bu nedenle kendi orijinal dâhilî tanklarıyla gitmek zorundalar."