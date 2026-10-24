Tatbikat değil gerçek harekat provası! F-15'ler İran sınırında: 1300 km'lik sır uçuşun şifresi A Haber’de deşifre oldu
İsrail savaş uçaklarının İran sınırına kadar ilerleyerek geri dönmesi, bölgedeki gerilimi tırmandırırken operasyonun arkasındaki askerî stratejiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler gündeme geldi. Söz konusu uçuşun İran'ı tuzağa çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir yem mi yoksa kapsamlı bir harekâtın provası mı olduğu tartışılırken, Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, ekranlara yansıyan harita üzerinden operasyonun perde arkasını anlattı. F-15I uçaklarının teknik sınırlarından havada yakıt ikmaline, Süleymaniye'deki terör yapılanmalarından olası bir saldırı öncesinde devreye giren 3 ila 7 günlük kritik harekat takvimine kadar birçok başlığa değinen Olçar, sahadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail savaş uçaklarının İran sınırına kadar ilerleyip geri dönmesi, askeri ve stratejik açıdan farklı yorumları beraberinde getirdi. Kimileri bu uçuşu İran'ı karşılık vermeye kışkırtmaya yönelik bir provokasyon olarak değerlendirirken, kimileri de olası bir saldırının ön hazırlığına işaret ettiğini savundu. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, sürecin perde arkasını A Haber'de deşifre etti.
1300 KİLOMETRELİK ROTADA YAKIT VE MÜHİMMAT HESABI
İsrail uçaklarının sınır hattındaki hareketliliğini değerlendiren Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, uçakların menzili ve mühimmat kapasitesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi bu kaç kilometre mesafe? 1300 kilometre, 800 milden fazla. Bu uçaklar F-15I tipi uçaklar. Tel Aviv'den kalktıklarını varsayın, sınıra kadar gidiyorlar. Sınırdaki varış noktası da Süleymaniye. Bunlar tesadüf değil. 1300 kilometre giden bu uçakların menzili 1965 kilometre. Yani 1965 kilometre kadar mesafe gidebiliyorlar, dönüşte ise yarı yolda kalıyorlar. Bunlara harici üç tane drop tank taktığınızda menzilleri 4631 kilometreye çıkıyor. F-15'in tipine göre değişmekle birlikte menzil minimum 4600-4700 kilometreye ulaşıyor ve uçaklar gidiş-dönüş yapabiliyor. Fakat bu yakıt tanklarını taktığınızda toplam mühimmat taşıma kapasitesi olan 7300 kilogram yüzde 40'a düşüyor. Yaklaşık 3000 kilogramlık, yani 3 tonluk mühimmat taşıyabiliyorlar. Bu da çok az. Böyle bir derin harekâtı gerçekleştirebilecek kapasitenin oldukça altında. Bu nedenle kendi orijinal dâhilî tanklarıyla gitmek zorundalar."
HAVADA İKMAL VE 'DAVUT HAVA KORİDORU' TEST EDİLDİ
Uçakların dönüş rotasındaki teknik zorunluluklara dikkat çeken Doç. Dr. Olçar, havada yakıt ikmali ve hava koridoru testine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Dönüşte mutlaka Amerikalıların elindeki, son dönemde yapay zekâ yüklenen KC-46 ve KC-135 tanker uçaklarıyla bu bölgede yakıt ikmali yapmak zorundalar. Bu ne demek? Birincisi, yakıt ikmali provası. Bu uçaklar 1300 kilometre gidip geri dönerken havada yakıt ikmali yaptılar. İkincisi, koridor testi yaptılar. İşte 'Davut Koridoru' dediğimiz koridor... İnsanlar hep karadan, çölden nasıl gideceklerine bakıyordu. Oysa bu, bir hava koridorunun testidir."
ÇİN RADARLARINA KARŞI KİLİTLENME DENEMESİ
Operasyonun bir diğer amacının bölgedeki gelişmiş radar ağının kapasitesini ölçmek olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, üçüncü testin radar sistemlerine yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti. Olçar, "Bir prova daha yapıldı: Bölgedeki radarlar test edildi. Radarlar kilitlendiği zaman F-16'lar bunu hisseder. Hangi radarlar? Çin radarları. İsrail ve Amerikalılar, Çin radarlarından oldukça endişeliler. Dolayısıyla Çinlilerin İran'a vermiş olduğu radar sistemlerine kilitlenip kilitlenmediğini test ettiler. Üçüncü test de buydu" ifadelerini kullandı.