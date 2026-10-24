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Paris’te sıkıyönetim Roma’da sefalet! Batı'nın sahte refahı çöktü: "Zenginlikleri sanayiden değil hırsızlıktan geliyor"

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Paris’te sıkıyönetim Roma’da sefalet! Batı'nın sahte refahı çöktü: "Zenginlikleri sanayiden değil hırsızlıktan geliyor"

Avrupa'nın pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve küresel enerji krizleriyle sarsılan yapısını değerlendiren Gazeteci Dr. Murat Özer, Batı'nın yıllarca dünyaya pazarladığı "demokrasi, özgürlük ve sosyal refah" maskesinin düştüğünü vurguladı. Avrupa'nın asıl zenginliğinin İslam dünyası ve Afrika'nın sömürülmesine dayandığını belirten Özer, “Zenginlikleri sanayiden değil hırsızlıktan geliyor” diyerek Fransa ve İtalya'daki polis baskılarını, fahiş kiraları ve sömürge gelirlerinin kesilmesiyle başlayan ekonomik çöküşü çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, Avrupa'nın pandemi sürecinde aldığı ağır darbelerin ardından dördüncü yılına yaklaşan Ukrayna-Rusya Savaşı, Kuzey Akım hattı, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep krizleriyle can damarlarının kesildiği hatırlatıldı. ABD ile İsrail'in başlattığı İran geriliminin de etkisiyle Avrupa'nın istemediği bir kriz sarmalına sürüklenip sürüklenmediği konusu ele alındı.

"SAVAŞLAR TALİ MESELE, AVRUPA ASIL İNSAN HAKLARINDA ÇÖKTÜ"

Gündemdeki krizleri değerlendiren Gazeteci Dr. Murat Özer, yaşanan savaşların, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ve Yemen'deki Husiler meselesinin akaryakıt fiyatlarını artırdığını ancak bunların Avrupa açısından tali meseleler olduğunu belirtti.

Avrupa'nın yıllardır demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinden bir refah modeli olarak sunulduğunu hatırlatan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri hakkında bize söylenen neydi? 'Avrupa'daki büyük gelişmişliğin ve sosyal refahın sebebi yalnızca ağır sanayi veya güçlü endüstriyel yapılar değil; aynı zamanda çok güçlü bir demokrasiye, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olmalarıdır. Türkiye gibi totaliter rejimler felakettir, rejim değişmelidir.' deniyordu, değil mi? Şu anda Paris'te 4 bin kişi gözaltına alındı, 400'e yakın kişi tutuklanmış durumda. Hani nerede demokrasi, nerede düşünce ve ifade özgürlüğü? İtalya'da da aynı şey geçerli."

Gazeteci Dr. Murat Özer, Avrupa'nın yıllardır demokrasi ve sosyal refah söylemiyle gizlediği sömürgeci geçmişine dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Gazeteci Dr. Murat Özer, Avrupa'nın yıllardır demokrasi ve sosyal refah söylemiyle gizlediği sömürgeci geçmişine dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"GEZİ'DE BİZE DİKTATÖRLÜK DİYENLER ŞİMDİ SIKIYÖNETİM İLAN EDİYOR"

Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Gazeteci Dr. Murat Özer, Avrupa ülkelerinin geçmişte Türkiye'ye yönelik eleştirilerini hatırlatarak bugün kendi ülkelerinde yaşananlara tepki gösterdi.

Özer, "Sokakları kapatıyorsunuz, sıkıyönetim ilan ediyorsunuz. Bizde Gezi eylemlerinde 40 günden fazla Taksim'i işgal ettiler. 'Taksim Komünü'ne hoş geldiniz.' diye yazılar yazdılar, Atatürk Anıtı'na Abdullah Öcalan'ın posterlerini astılar. Avrupa'nın televizyon kanalları 24 saat yayın yaptı. Bizde otokrasi ve diktatörlük vardı, onlar ise çok büyük, şeffaf ve demokratik rejimlerdi. Şimdi sokaktaki çocuklara tahammül etsinler. Niye tahammül etmiyorlar? Edemezler çünkü Batı çökmüştür. Batı; insan hakları, düşünce özgürlüğü ve sosyal refah açısından çökmüştür" diye konuştu.

Avrupa'daki ekonomik krizi değerlendiren Özer, Fransa ve İtalya'da yüksek kiraların vatandaşları geçim sıkıntısına sürüklediğini belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Avrupa'daki ekonomik krizi değerlendiren Özer, Fransa ve İtalya'da yüksek kiraların vatandaşları geçim sıkıntısına sürüklediğini belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"FRANSA VE İTALYA'DA ASGARİ ÜCRET KİRAYA YETMİYOR"

Avrupa'daki ekonomik sorunları somut verilerle ortaya koyan Gazeteci Dr. Murat Özer, Fransa ve İtalya'da asgari ücretle geçinmenin giderek zorlaştığını, konut kiralarının maaşları aştığını belirtti.

Özer, Avrupa'daki yaşam koşullarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da ortalama asgari ücret 1.400 euro. Paris'te mutfağı ve banyosu ortak kullanılan tek bir odanın kirası 800 euro. İki odalı bir evde kalmak istiyorsanız 1.400 euro vermek zorundasınız. Aynı durum İtalya için de geçerli. Roma, Milano ve Floransa'da asgari ücret 1.200 euro ve biraz üzerindeyken konut kiraları 1.400 euronun üzerine çıkmış durumda. Aldığınız maaşla evinizin kirasını ödeyemiyorsunuz. Türkiye'deki gibi 3+1, 4+1 evlerden bahsetmiyorum; stüdyo dairede, tek odada kalıyorsunuz ve verdiğiniz para bu. Nerede sosyal refah?"

Batı'nın demokrasi ve özgürlük söylemlerini eleştiren Özer, Avrupa ülkelerindeki polis müdahaleleri ve gözaltılara dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Batı'nın demokrasi ve özgürlük söylemlerini eleştiren Özer, Avrupa ülkelerindeki polis müdahaleleri ve gözaltılara dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"HIRSIZLIK ELDEN GİDİNCE GERÇEK DİKTATÖRLÜK ORTAYA ÇIKTI"

Avrupa'nın refah düzeyinin Afrika'daki sömürge düzenine dayandığını savunan Gazeteci Dr. Murat Özer, özellikle Fransa'nın Afrika ülkelerinin kaynaklarından elde ettiği gelirlerin kesilmesiyle ekonomik sıkıntılarının daha görünür hâle geldiğini ifade etti.

Fransa'nın emeklilik harcamaları ve Afrika ülkelerinin kaynakları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özer, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın bütün zenginliği, İslam dünyasının ve özellikle Afrika'nın kaynaklarına çökmesinden kaynaklanıyordu. Fransa'da bütçeden emeklilere yılda 436 milyar euro ödeniyor. Peki, Çad, Nijer ve Mali gibi ülkelerin servetlerine el koyduğu, paralarını bizzat bastığı ve altın rezervlerini aldığı dönemde Fransa'nın yıllık geliri neydi? 500 milyar euro. Şu anda bu para yok. Çad'dan, Mali'den, Nijer'den kovuldular. Bütün sömürgelerinizi kaybederseniz hırsızlıkla kazandığınız o sahte sosyal refah ortadan kalkar ve gerçek diktatörlüğün ne olduğunu görürsünüz. Bize parmak sallayanların, hırsızlık ellerinden alındığında gerçekte nasıl bir rejime dönüştüğü ifşa olmuştur."

Avrupa'nın refahının Afrika ve İslam dünyasının kaynaklarının sömürülmesine dayandığını savunan Özer, sömürge düzeninin sona erdiğini ifade etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Avrupa'nın refahının Afrika ve İslam dünyasının kaynaklarının sömürülmesine dayandığını savunan Özer, sömürge düzeninin sona erdiğini ifade etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"ABD, AVRUPA'YA 'NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN' DİYOR"

Mevcut kaosun arka planındaki ABD politikalarına da değinen Gazeteci Dr. Murat Özer, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yeniden inşasında ABD'nin belirleyici rol oynadığını, ancak bugün Washington yönetiminin Avrupa'ya yönelik yaklaşımının değiştiğini söyledi.

Özer, ABD'nin Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve kendi silahlarını satın almalarını istediğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'nda ABD, başta Almanya olmak üzere bu ülkelerin tamamını besledi, paraya boğdu ve düzeni kurdu. Kimine 'Ordun olmasın.' dedi, kimine sanayiyi paylaştırdı. Şimdi ise ABD, 'Beni ilgilendirmez, ne hâliniz varsa görün. Rusya sınırınıza dayanmış; ya bütçenizi artırın ya da o paraları silaha yatırıp benden silah satın alın.' diyor. Bütün bu keşmekeşin asıl sebebi budur. Hürmüz, İran ve Husiler meselesi ise bunun üzerine eklenen cila oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin değişen dünya düzeninde yeni güç merkezlerinden biri hâline geldiğini belirten Özer, Batı'nın eski ayrıcalıklarını kaybettiğini vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Türkiye'nin değişen dünya düzeninde yeni güç merkezlerinden biri hâline geldiğini belirten Özer, Batı'nın eski ayrıcalıklarını kaybettiğini vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"ESKİ TÜRKİYE YOK, DÜNYANIN YENİ GÜÇ ODAKLARI VAR"

Batı'nın sömürü düzeninin sonuna gelindiğini ve Türkiye'nin uluslararası sistemde yükselen bir güç odağı hâline geldiğini belirten Gazeteci Dr. Murat Özer, Avrupa'daki yaşam koşullarını eleştirerek Türkiye'nin ekonomik ve siyasi konumuna dikkat çekti.

Avrupa'da çalışan mühendislerin dahi yüksek kiralar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa'da yaşayan bir mühendis olarak maaşınızın tamamını kiraya vermek zorundaysanız ne yiyeceksiniz? Aile kuramıyorsunuz, evlenemiyorsunuz. Karnınızı doyurabilmek için başkalarıyla ortak evlerde kalıyorsunuz. Bu mu sosyal refah? Zenginliği Sanayi Devrimi'yle mi kazandınız? Hırsızlıkla kazandınız! Şimdi ise soyup soğana çevirdiğiniz Afrika ayağa kalkıyor. 250 milyon nüfuslu Nijerya bugün Afrika'nın en büyük enerji alanlarından biri olarak dünyaya meydan okuyor. Artık dünyanın her yerinde farklı güç odakları var. Türkiye de bu odaklardan bir tanesidir. Eski Türkiye yok; 300 milyar dolara yakın ihracatı olan bir Türkiye var. Dünyada refah ve insan hakları dengeleri değişti. Bugün dünyada İsrail soykırımına karşı tek başına bayrak açmış ülke Türkiye'dir; bu ülkelerin hepsi ise soykırıma destek veren ülkelerdir."

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