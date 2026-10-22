Dünya genelinde internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin altyapısını oluşturan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, küresel çapta siber kriz yarattı. Avrupa'da devlet kurumları ve üniversiteler tedbir amaçlı sunucularını kapatırken, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kamu kurumları başta olmak üzere tüm sistemlerde güvenlik taraması başlatarak acil önlem çağrısında bulundu. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber Sabah Ajansı'nda vatandaşları ve kurumları bekleyen tehlikeleri tek tek anlattı.

İNTERNET SİTELERİNİN YÜZDE 70'İNİ İLGİLENDİREN KRİTİK TEHLİKE

PHP tabanlı sistemlerde ortaya çıkan zafiyetin boyutunu açıklayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İnternet sitelerinin çalışmasını sağlayan PHP alt yazılımı bir programlama dilidir ve dünyadaki web sitelerinin yüzde 70'i bu yazılımı kullanıyor. Yapay zeka tarafından bu sistemde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi ve şirkete bildirildi. Bu açık kapatılmadığı takdirde siber korsanlar, yönetici şifresini bilmeden sistemlere sızabiliyor. Şirket güncellemeyi geciktirince 21 Ekim itibarıyla Avrupa'da birçok devlet kurumu, haber sitesi ve üniversite siber saldırılara karşı önlem almak amacıyla sunucu portlarını kapatmak zorunda kaldı. Hollanda'daki dijital kimlik sitesi de kendini kapatan platformlar arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.