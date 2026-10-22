Dünya çapında siber kırmızı alarm! Şifreniz ele geçirilmiş olabilir: İşte derhal yapılması gerekenler
Dünya genelindeki internet sitelerinin yüzde 70'ini oluşturan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı küresel siber paniğe yol açarken, Siber Güvenlik Başkanlığı Türkiye'de acil alarm durumuna geçti. Kamu sistemlerinde güvenlik taramaları başlatan yetkililer, siber korsanların veri sızıntılarına karşı kurumları ve vatandaşları uyardı. Uzmanlar şifrelerin acilen yenilenmesi çağrısında bulundu.
Dünya genelinde internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin altyapısını oluşturan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, küresel çapta siber kriz yarattı. Avrupa'da devlet kurumları ve üniversiteler tedbir amaçlı sunucularını kapatırken, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kamu kurumları başta olmak üzere tüm sistemlerde güvenlik taraması başlatarak acil önlem çağrısında bulundu. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber Sabah Ajansı'nda vatandaşları ve kurumları bekleyen tehlikeleri tek tek anlattı.
İNTERNET SİTELERİNİN YÜZDE 70'İNİ İLGİLENDİREN KRİTİK TEHLİKE
PHP tabanlı sistemlerde ortaya çıkan zafiyetin boyutunu açıklayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İnternet sitelerinin çalışmasını sağlayan PHP alt yazılımı bir programlama dilidir ve dünyadaki web sitelerinin yüzde 70'i bu yazılımı kullanıyor. Yapay zeka tarafından bu sistemde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi ve şirkete bildirildi. Bu açık kapatılmadığı takdirde siber korsanlar, yönetici şifresini bilmeden sistemlere sızabiliyor. Şirket güncellemeyi geciktirince 21 Ekim itibarıyla Avrupa'da birçok devlet kurumu, haber sitesi ve üniversite siber saldırılara karşı önlem almak amacıyla sunucu portlarını kapatmak zorunda kaldı. Hollanda'daki dijital kimlik sitesi de kendini kapatan platformlar arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.
Açığı bulan korsanların sunuculardaki verilere, şifrelere ve gizli bilgilere kolaylıkla erişebildiğini belirten Kırık, güncellemeyi yapmayan ya da internet ortamından lisanssız, kırılmış temalar kullanan sitelerin çok büyük bir risk altında olduğunu vurguladı.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ: TÜRKİYE'DE ÖNLEMLER ARTIRILDI
Türkiye'deki kamu kurumları ve vatandaşların bu durumdan nasıl etkileneceğine açıklık getiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Siber Güvenlik Başkanlığı'nın açıklamasına binaen kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelinde güvenlik taramaları başlatıldı ve kurumlara acil bildirimler geçildi. Bizim e-Devlet kapımız kendine özgü bir yazılıma sahip olduğu için güvende, ancak PHP tabanlı çalışan bazı eğitim kurumları, üniversiteler ve hastanelerin web siteleri risk altında kalabiliyor. İlgili kurumların acilen 8.5.12 sürümüne geçiş yapması ve güvenlik yamalarını yüklemesi gerekiyor. Kurumların bilgi teknolojileri departmanları şu an bu güncellemeleri yapıyor ve uzaktan bir saldırı gelmesin diye sunucu portlarını koruma altına alıyorlar. Bu durum doğrudan bir saldırıdan ziyade, güvenlik açığından kaynaklı zafiyetin önüne geçme çalışmasıdır." sözleriyle aktardı.
SİBER KORSANLARIN YENİ TUZAĞINA DİKKAT: ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Kriz ortamını fırsat bilen dolandırıcıların oltalama (phishing) yöntemine başvurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Siber korsanlar bu açığı bahane ederek vatandaşlara 'Şifreniz güvenlik açığı nedeniyle ele geçirildi, bu linke tıklayıp sıfırlayın' şeklinde sahte iletiler göndermeye başladı. Vatandaşlarımız bu tür mesajlara ve linklere kesinlikle itibar etmemelidir. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na veri sızıntısı yaşayan sitelerin mutlaka bildirimde bulunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın PHP tabanlı sitelerde kullandıkları şifreler açığa çıkmış olabileceğinden ve bu şifreler e-posta veya sosyal medya hesaplarında da kullanılıyorsa büyük risk taşıdığından, tüm izleyicilerimizin derhal şifre değişikliğine gitmelerini önemle tavsiye ediyoruz." uyarısında bulundu.