Geçtiğimiz hafta yaşanan ve metrekareye yaklaşık 280 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinin ardından nefes alan İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan kritik uyarılar peş peşe gelirken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, muhabir Ahmet Nazif Vural'a yaptığı değerlendirmede Cuma gününe dikkat çekti. Yurdun doğusunda sağanak, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olurken, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışların görüleceği bildirildi.

İSTANBUL İÇİN CUMA ALARMI: YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan afet boyutundaki yağışların ardından havanın birkaç gündür sakin seyrettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar düşük aslında. Rüzgâr yok, yaklaşık 9 ile 15 derece arasında bir sıcaklık var. Kıyı kesimlerde 12-13 derecelere kadar, bazı kesimlerde 15 dereceye kadar çıkıyor. İç kesimlerde bu sıcaklık değerleri şu saatlerde 9 derecelere kadar düşmüş vaziyette. Bugün İstanbul'da yağış yok, açık ve az bulutlu bir hava var. Şu anda da sakin gördüğünüz gibi, rüzgâr yok ve temiz bir hava var diyebiliriz. O yağışların ardından İstanbul'da birkaç gündür çok kuvvetli rüzgârı olmayan, dingin bir hava hakim. Bugün gün içerisinde de 21 ile 14 derece arasında, açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor" sözleriyle mega kentteki mevcut durumu aktardı.