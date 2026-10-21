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O güne dikkat! İstanbul için sağanak alarmı: İşte bölge bölge, il il hava durumu

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O güne dikkat! İstanbul için sağanak alarmı: İşte bölge bölge, il il hava durumu

İstanbul'da cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 40 kilograma ulaşabileceğini belirtti. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için de kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yurt genelinde sağanak, pus ve sise karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il hava durumu…

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve metrekareye yaklaşık 280 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinin ardından nefes alan İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan kritik uyarılar peş peşe gelirken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, muhabir Ahmet Nazif Vural'a yaptığı değerlendirmede Cuma gününe dikkat çekti. Yurdun doğusunda sağanak, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olurken, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışların görüleceği bildirildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE 21 EKİM HAVA DURUMU

İSTANBUL İÇİN CUMA ALARMI: YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan afet boyutundaki yağışların ardından havanın birkaç gündür sakin seyrettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar düşük aslında. Rüzgâr yok, yaklaşık 9 ile 15 derece arasında bir sıcaklık var. Kıyı kesimlerde 12-13 derecelere kadar, bazı kesimlerde 15 dereceye kadar çıkıyor. İç kesimlerde bu sıcaklık değerleri şu saatlerde 9 derecelere kadar düşmüş vaziyette. Bugün İstanbul'da yağış yok, açık ve az bulutlu bir hava var. Şu anda da sakin gördüğünüz gibi, rüzgâr yok ve temiz bir hava var diyebiliriz. O yağışların ardından İstanbul'da birkaç gündür çok kuvvetli rüzgârı olmayan, dingin bir hava hakim. Bugün gün içerisinde de 21 ile 14 derece arasında, açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor" sözleriyle mega kentteki mevcut durumu aktardı.

5 günlük haritalı hava tahminiyle yağışın yönü takip ediliyor - foto: ahaber.com.tr5 günlük haritalı hava tahminiyle yağışın yönü takip ediliyor - foto: ahaber.com.tr

Megakentte yeni yağış dalgasının kapıda olduğunu duyuran Adil Tek, "Yarın yine parçalı bulutlu, 22 ile 16 derece arasında bir sıcaklık olacak ama Cuma günü İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girmeye başlayacak. Cuma günü öğleden sonraki saatlerde başlayacak olan yağış, İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde devam edecek. Yaklaşık en yüksek değeri 40 kilograma kadar çıkıyor bu yağışın miktarı. En düşük değer de 10 kilogramlar civarında. 10 ile 40 kilogram arasında Cuma günü değişen bir yağış var" ifadelerini kullandı.

Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 40 kilograma ulaşması bekleniyor - foto: ahaber.com.trYağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 40 kilograma ulaşması bekleniyor - foto: ahaber.com.tr

"GEÇEN HAFTAKİ GİBİ BİR AFET BEKLENMİYOR"

Geçtiğimiz hafta kenti vuran 280 kilogramlık sel felaketi ile Cuma günü beklenen sistemi kıyaslayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "En yüksek değerler 40 kilograma kadar çıkabilir, o da çok kuvvetli değil aslında. O 40 kilogram gün içine yayıldığı zaman dar alanda bir sıkışma yok, yani yağış şiddetinde çok yüksek değerler yok ama genele yayıldığı zaman 40 kilogramlık bir yağış var. Bu tabii en yüksek değerler, bunun altına da düşebilir" dedi.

Güncel haritalar üzerinden hava koşulları takip ediliyor - foto: ahaber.com.trGüncel haritalar üzerinden hava koşulları takip ediliyor - foto: ahaber.com.tr

Hafta sonu planı yapacak vatandaşlara da seslenen Tek, "Cumartesi günü bu yağışın etkisi biraz daha sürecek ama yağışın miktarı azalmış olacak, hafif bir yağmur var. Sıcaklık 19 ile 13 derece arasında seyredecek. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava var. Hafta sonu 'Aman yağmur olmasın, biraz dolaşırız' diyenler için Pazar günü biraz daha ideal gözüküyor. Sıcaklıklar 19 ile 15 derece arasında olacak. Pazar gününden sonraki haftada ise yine yağış geçişlerini göreceğiz ancak o geçtiğimiz günlerdeki kuvvetli yağışlar yok. Artık İstanbul sonbaharı iyice hissetmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Radar görüntüleriyle yağışın anlık hareketi izleniyor - foto: ahaber.com.trRadar görüntüleriyle yağışın anlık hareketi izleniyor - foto: ahaber.com.tr

ÇANAKKALE, EDİRNE VE BALIKESİR DİKKAT: ORTA AKDENİZ SİSTEMİ GELİYOR

Cuma günü gelecek yağışlı sistemin sadece İstanbul'u değil, bölgeyi de etkileyeceğini kaydeden Adil Tek, "Aslında bu hafta batı bölgelerde Cuma'ya kadar çok fazla yağış yok. Cuma günü Orta Akdeniz'den gelecek olan yağışlı sistem öncelikle Marmara'nın batısına, Ege'nin kuzeyine etkili yağışlar bırakacak. Özellikle nereler buralar; Çanakkale, Edirne, Balıkesir... Buralarda kuvvetli yağışlar var. Yaklaştıkça gün, oranın detayları daha da ortaya çıkmaya başlayacak. Buradaki vatandaşlarımızın şimdiden o yağışlara hazırlıklı olmalarında fayda var" uyarısında bulundu.

İstanbul'da cuma günü sağanak yağış bekleniyor - foto: ahaber.com.trİstanbul'da cuma günü sağanak yağış bekleniyor - foto: ahaber.com.tr

YURT GENELİNDE HAVA: DOĞUDA SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE PUS VE SİS

Türkiye genelindeki son durumu da özetleyen Tek, "Ülke genelinde şu saatler itibarıyla batı bölgelerde hava tamamen açık vaziyette. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer çok bulutlu bir hava hakim. En düşük sıcaklık şu saatler itibarıyla Ardahan'da 2 dereceye kadar inmiş durumda. Başkent Ankara'da 4 derece, İzmir'de 12 derece, en sıcak ilimiz ise şu saatlerde 21 dereceyle Mersin. Gün içinde sabah saatlerinde yağış yok ancak öğleden sonra Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yağışları göreceğiz. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize çevrelerinde yağışlar var. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri bugün yağışlı olacak. Öğleden sonraki saatlerde yine Kars, Ardahan, Van, Hakkari yani Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı gözüküyor. Yarın da yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam edecek. Yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de zayıf yağışlar görülecek" dedi.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi - foto: ahaber.com.trMeteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi - foto: ahaber.com.tr

Meteoroloji Genel Müdülüğü'nün değerlendirmelerine göre ise; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 km hızla esecek kuvvetli rüzgâr beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun pus ve sis hadisesi bekleniyor.

En yüksek ve en düşük sıcaklıklar şehir şehir açıklanıyor - foto: ahaber.com.trEn yüksek ve en düşük sıcaklıklar şehir şehir açıklanıyor - foto: ahaber.com.tr

BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

  • BURSA: 23°C, Parçalı bulutlu

  • ÇANAKKALE: 22°C, Parçalı bulutlu

  • İSTANBUL: 20°C, Parçalı bulutlu

  • KIRKLARELİ: 23°C, Parçalı bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

  • AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

  • ADANA: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

  • BURDUR: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

  • ANKARA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR: 19°C, Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

  • NEVŞEHİR: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

  • BOLU: 20°C, Parçalı bulutlu

  • KASTAMONU: 19°C, Parçalı bulutlu

  • SİNOP: 23°C, Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK: 20°C, Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 20°C, Parçalı bulutlu

  • RİZE: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN: 20°C, Parçalı bulutlu

  • TRABZON: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

  • KARS: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

  • MALATYA: 21°C, Parçalı bulutlu

  • VAN: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

  • GAZİANTEP: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu

  • MARDİN: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

  • ŞANLIURFA: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Deniz suyu sıcaklıkları bölgelere göre değişiklik gösteriyor - foto: ahaber.com.trDeniz suyu sıcaklıkları bölgelere göre değişiklik gösteriyor - foto: ahaber.com.tr

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerimizde fırtına beklenmezken genel durum şöyle:

  • Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu; Batı Karadeniz'in batısı yarın sabah puslu ve sisli, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 1,0 ila 2,0 metre.

  • Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra ve gece puslu/sisli. Rüzgâr güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 0,5 ila 1,5 metre.

  • Ege: Parçalı ve az bulutlu, gece ve yarın sabah puslu ve sisli. Rüzgâr 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 1,0 ila 2,0 metre.

  • Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 1,0 ila 2,0 metre.

  • Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 0,25 ila 0,50 metre.

O güne dikkat! İstanbul için sağanak alarmı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - 1

O güne dikkat! İstanbul için sağanak alarmı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - 2

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Hava Durumu
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