O güne dikkat! İstanbul için sağanak alarmı: İşte bölge bölge, il il hava durumu
İstanbul'da cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 40 kilograma ulaşabileceğini belirtti. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için de kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, yurt genelinde sağanak, pus ve sise karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il hava durumu…
Geçtiğimiz hafta yaşanan ve metrekareye yaklaşık 280 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinin ardından nefes alan İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan kritik uyarılar peş peşe gelirken, A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, muhabir Ahmet Nazif Vural'a yaptığı değerlendirmede Cuma gününe dikkat çekti. Yurdun doğusunda sağanak, iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olurken, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışların görüleceği bildirildi.
İSTANBUL İÇİN CUMA ALARMI: YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan afet boyutundaki yağışların ardından havanın birkaç gündür sakin seyrettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar düşük aslında. Rüzgâr yok, yaklaşık 9 ile 15 derece arasında bir sıcaklık var. Kıyı kesimlerde 12-13 derecelere kadar, bazı kesimlerde 15 dereceye kadar çıkıyor. İç kesimlerde bu sıcaklık değerleri şu saatlerde 9 derecelere kadar düşmüş vaziyette. Bugün İstanbul'da yağış yok, açık ve az bulutlu bir hava var. Şu anda da sakin gördüğünüz gibi, rüzgâr yok ve temiz bir hava var diyebiliriz. O yağışların ardından İstanbul'da birkaç gündür çok kuvvetli rüzgârı olmayan, dingin bir hava hakim. Bugün gün içerisinde de 21 ile 14 derece arasında, açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor" sözleriyle mega kentteki mevcut durumu aktardı.
Megakentte yeni yağış dalgasının kapıda olduğunu duyuran Adil Tek, "Yarın yine parçalı bulutlu, 22 ile 16 derece arasında bir sıcaklık olacak ama Cuma günü İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girmeye başlayacak. Cuma günü öğleden sonraki saatlerde başlayacak olan yağış, İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde devam edecek. Yaklaşık en yüksek değeri 40 kilograma kadar çıkıyor bu yağışın miktarı. En düşük değer de 10 kilogramlar civarında. 10 ile 40 kilogram arasında Cuma günü değişen bir yağış var" ifadelerini kullandı.
"GEÇEN HAFTAKİ GİBİ BİR AFET BEKLENMİYOR"
Geçtiğimiz hafta kenti vuran 280 kilogramlık sel felaketi ile Cuma günü beklenen sistemi kıyaslayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "En yüksek değerler 40 kilograma kadar çıkabilir, o da çok kuvvetli değil aslında. O 40 kilogram gün içine yayıldığı zaman dar alanda bir sıkışma yok, yani yağış şiddetinde çok yüksek değerler yok ama genele yayıldığı zaman 40 kilogramlık bir yağış var. Bu tabii en yüksek değerler, bunun altına da düşebilir" dedi.