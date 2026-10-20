6 ve 11 yaşlarındaki çocukların kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocuklarda kalp sağlığını gündeme taşıdı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, doğuştan gelen kalp hastalıkları, viral enfeksiyonlar ve genetik faktörlerin ciddi risk oluşturabileceğini belirtti. Oyun sırasında çabuk yorulma, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilere dikkat çeken Özer, ailelere düzenli kontrol ve erken teşhis konusunda hayati uyarılarda bulundu.

Son günlerde 6 ve 11 yaşlarındaki çocukların kalp krizi nedeniyle peş peşe hayatını kaybetmesi, çocuklarda kalp sağlığı konusunu acil bir gündem maddesi haline getirdi. Genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinen kalp krizinin çocuklarda doğuştan gelen anomaliler, viral enfeksiyonlara bağlı kalp kası iltihabı ve genetik faktörler nedeniyle aniden gelişebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, ailelerin dikkat etmesi gereken kritik belirtileri ve erken teşhisin önemini A Haber muhabiri Yağmur Aksu'ya anlattı. ÇOCUKLARDA GİZLİ KALP TEHLİKESİ! UZMANINDAN HAYATİ UYARI ÇOCUKLARDA ANİ KALP DURMASINA HANGİ HASTALIKLAR YOL AÇIYOR? Çocuklarda görülen kalp krizinin yetişkinlerden farklı nedenlere dayandığını vurgulayan Doç. Dr. Samet Özer, "Aslında çocuklarda kalp hastalıkları ya da kalp krizi çok sık görülen hastalıklar değil. Ancak son zamanlarda üst üste gelen olumsuz ve üzücü haberler bizleri de bu konuda bir kere daha kendimizi gözden geçirmeye itti. Normalde çocuklarda doğrudan büyüklerde olduğu gibi koroner arter hastalıkları değil de daha çok doğuştan gelen kalp hastalıkları ya da viral bir enfeksiyon sonrasında geçirilen kalp kası iltihabı, ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz yüksek kolesterol düzeylerinin olması ya da Kawasaki hastalığı gibi çocukluk çağında daha fazla görülen hastalıklar çocuklarda da kalp damarlarını bozabiliyor ve kalp duvarının yıkılmasına sebep olarak ölüme yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

"OYUNDA YORULUYOR VE NEFES NEFESE KALIYORSA..." Hastalığın önceden tespit edilebilmesi için ailelerin çocukların hareketlerini yakından gözlemlemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özer, "Bakanlığımızın son yıllarda üzerinde durduğu en önemli şeylerden biri yenidoğan döneminde satürasyon dediğimiz kandaki oksijen doygunluğunun ölçülmesidir. Bu durum kalbimizin düzenli çalışıp çalışmadığı konusunda ciddi bir ipucu oluyor. Bunun dışında periyodik muayeneler çok önem kazanıyor. Eğer çocuğumuz egzersiz ya da oyun anında bir köşeye çekilip dinlenme ihtiyacı duyuyorsa, diğer çocuklardan hep geride kalıyorsa, nefes nefese bir darlık ve çarpıntı yaşıyorsa, özellikle gece uykudan uyandıran nefes darlığı gibi şikayetler oluyorsa mutlaka öncelikle bir çocuk hekimine, gerekirse çocuk kardiyolojisi bölümüne kontrole götürülmelidir." sözleriyle aktardı.