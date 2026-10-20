Adana'nın en büyük ilçelerinden Seyhan'da günlerdir toplanmayan çöpler halk sağlığını tehdit eden devasa bir krize dönüştü. Yenibey Mahallesi'nde evlerin hemen yanı başında biriken çöp ve moloz yığınları, ağır kokusu ve etrafa saçtığı sinek ve kertenkele gibi haşerelerle mahalleliyi canından bezdirdi. Toplanmayan çöplerin kimliği belirsiz kişilerce yakılması sonucu hava kirliliğinin de kritik seviyelere ulaştığı skandal manzarayı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

EVLERİN YANI BAŞINDA ÇÖP DAĞLARI: 15-20 GÜNDÜR TOPLANMIYOR

Bölgedeki içler acısı durumu canlı yayında gözler önüne seren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, kameraman Doğancan Sabıkaya ile birlikte evlerin hemen dibindeki atıkları görüntüleyerek, "Bizler şu anda Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeyiz. Evlerin hemen yan tarafında öbek öbek çöp yığınları bulunuyor. İçerisinde beyaz eşya atıkları, evsel atıklar ve atölyelerden gelen çuvallar içerisindeki tekstil atıkları yer alıyor. Hemen yan tarafımızda masmavi akan, Adana'ya görsellik katan Seyhan Irmağı bulunuyor ancak bu güzelliğin yanında çöp yığınları var. Burada sadece 1 günlük atık değil, neredeyse 15-20 günlük atığın olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.