Seyhan'da günlerdir bitmeyen çöp çilesi: Mahalleli kokudan ve haşereden isyan etti
Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde 15-20 gündür toplanmadığı belirtilen çöp ve moloz yığınları, ağır koku ve haşere sorununa yol açtı. Biriken atıkların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması hava kirliliğini de beraberinde getirdi. Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan ve halk sağlığını tehdit eden tabloyu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Adana'nın en büyük ilçelerinden Seyhan'da günlerdir toplanmayan çöpler halk sağlığını tehdit eden devasa bir krize dönüştü. Yenibey Mahallesi'nde evlerin hemen yanı başında biriken çöp ve moloz yığınları, ağır kokusu ve etrafa saçtığı sinek ve kertenkele gibi haşerelerle mahalleliyi canından bezdirdi. Toplanmayan çöplerin kimliği belirsiz kişilerce yakılması sonucu hava kirliliğinin de kritik seviyelere ulaştığı skandal manzarayı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
EVLERİN YANI BAŞINDA ÇÖP DAĞLARI: 15-20 GÜNDÜR TOPLANMIYOR
Bölgedeki içler acısı durumu canlı yayında gözler önüne seren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, kameraman Doğancan Sabıkaya ile birlikte evlerin hemen dibindeki atıkları görüntüleyerek, "Bizler şu anda Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeyiz. Evlerin hemen yan tarafında öbek öbek çöp yığınları bulunuyor. İçerisinde beyaz eşya atıkları, evsel atıklar ve atölyelerden gelen çuvallar içerisindeki tekstil atıkları yer alıyor. Hemen yan tarafımızda masmavi akan, Adana'ya görsellik katan Seyhan Irmağı bulunuyor ancak bu güzelliğin yanında çöp yığınları var. Burada sadece 1 günlük atık değil, neredeyse 15-20 günlük atığın olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
AĞIR KOKU VE HAŞERE İSTİLASI: "KERTENKELELER, SİNEKLER EVLERE GİDİYOR"
Aşırı sıcaklarla birlikte kokunun dayanılmaz hale geldiğini ve bölgeyi haşerelerin sardığını belirten Uğur, "Burada sadece çöpler değil, aynı zamanda çok ağır kokular da mevcut. Islanmış halılar var ve çok kötü bir kokunun olduğunu söyleyebiliriz. Sinekler, haşereler bol miktarda bulunuyor. Hemen ilerideki evler bu durumdan nasibini almış durumda; buralar haşerelerin yuvasına dönüştüğü için o haşereler evlere doğru gitmeye devam ediyor. Hatta bakın orada kauçuğun altında kertenkele bulunuyor. Çöplerle yaşamak zorunda kalan insanlar bu durumdan son derece rahatsız." sözleriyle aktardı.
TOPLANMAYAN ÇÖPLERİ YAKIYORLAR: AĞAÇLAR DA KÜL OLDU
Çöplerin yakılarak imha edilmeye çalışıldığını ve çevreye zehir saçıldığını vurgulayan Halil İbrahim Uğur, "Burada çöpler yakılarak imha edilmeye çalışılıyor, bu nedenle hava kirliliği de oluşuyor. Yakılan yerlerden kalan izler, odun parçaları var. Hemen yanında yarısı yanmış bir ağaç, ilerisinde ise tamamen yanmış bir ağaç bulunuyor. Çöpler birikiyor, ardından kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılarak imha edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da molozlar ve inşaat atıkları yer alıyor. Havanın da ısınmasıyla birlikte koku giderek artıyor." dedi.
SEYHAN BELEDİYESİ GÖREVİNİ YAPMIYOR
Belediyenin temizlik hizmetlerindeki yetersizliğine dikkat çeken Uğur, "Seyhan Belediyesi'nin bu çöpleri kaldırması gerekiyor ama şu ana kadar kaldırmış değil. Seyhan ilçesi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi ve maalesef toplanmayan çöplerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor; bir süre daha gelecek gibi görünüyor. Sokaklarda alınmayan çöpler hem çevre, hem hava hem de görsel kirliliğe neden olurken halk sağlığını da tehdit ediyor." şeklinde konuştu.